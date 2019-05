«Hemos sido superiores y lo demostramos en el campo», afirmó Diego Merino

«Cometimos demasiados errores»

Errores. Esa fue la palabra que más utilizó JuanCarlos Pérez, técnico del SilverStorm El Salvador, en su comparecencia ante los medios. «Hemos cometido demasiados errores. En una final hay que saber competir y nosotros no lo hemos hecho. Hasta tres ensayos del Quesos han sido por balones nuestros que les hemos regalado», lamentaba el entrenador chamizo. «Ha habido mucha diferencia en la final», reconoció JuanCarlos Pérez, que volvió a lamentar que «hay que ser competitivo en las finales, en los grandes partidos hay que sacar a relucir lo mejor de cada uno y no nos ha salido. Eso es saber competir y es fundamental, y nosotros no hemos sabido competir. Si cuando tienes opciones no las conviertes y encima de una ocasión clara para ensayar se convierte en una marca de ellos....»

Pérez criticó el videoarbitraje, aunque señaló que «Atorrasagasti ha hecho un buen arbitraje». Para el técnico chamizo, la clave del partido estuvo en «la acción de Gavidi sobre Nuu, al final de la primera parte, que era expulsión del quesero. Luego nos anulan un ensayo que nos hubiera puesto por delante».

Respecto al futuro, Pérez comentó que «no creo que sean necesarios muchos cambios, quizás jugadores que sepan competir más o entrenar más para saber competir más».