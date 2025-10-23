El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Partido disputado el pasado 6 de abril entre El Salvador y el VRAC Quesos Entrepinares. J. C. Castillo
Rugby

La Supercopa, en Pepe Rojo, un día después del España-Inglaterra de Zorrilla

VRAC y El Salvador disputarán el trofeo el domingo 16 de noviembre, aún con los ecos del compromiso internacional del sábado

El Norte

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:48

El estadio Pepe Rojo de Valladolid acoge el domingo 16 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, la disputa de la Supercopa de España de rugby masculino correspondiente a la temporada 2025-2026, con lo que se completa el «gran fin de semana de rugby» en la capital vallisoletana, que el día anterior vivirá la disputa del partido entre la selección española e Inglaterra A en el estadio José Zorrilla.

Además, la Supercopa de España de rugby enfrenta esta temporada a los dos principales equipos de este deporte en Valladolid: el INEXO El Salvador, como campeón de la Liga de División de Honor, y el VRAC Quesos Entrepinares, que conquistó la Copa del Rey.

La Real Federación Española de Rugby invita a todos los aficionados a asegurar su presencia en ambos eventos, disfrutando durante dos días consecutivos del mejor rugby nacional e internacional en Valladolid. «Una fiesta del rugby que no te puedes perder», señalan en el comunicado remitido a Ical.

