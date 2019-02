Rugby Los sub-20 de España y Francia comparten concentración en Pepe Rojo Philippe Boher, Miguel Velasco, Alfonso Feijoo y Roland Labarthe, en la presentación de la concentración de las selecciones sub-20 de España y Francia. / El Norte Las selecciones de Canadá y Portugal se unirá el fin de semana para disputar un cuadrangular EL NORTE Valladolid Miércoles, 20 febrero 2019, 13:36

Las selecciones sub-20 de Francia y España están concentradas en Valladolid en el denominadoo Training Camp en lo que supone una semana de intenso trabajo y de compartir experiencias ya que la selección gala es la actual campeona del mundo de la categoría. Pero a este concentración se han querido unir la selección de Canadá, también mundialista y la de Portugal, actual campeona de Europa. Y es que las excelentes instalaciones de Pepe Rojo, el rugby que se vive en Valladolid y la colaboración de las entidades oficiales hacen de esta concentración a orillas del Pisuerga un excelente ocasión para el crecimiento de los jóvenes jugadores.

El presidente de la Federación Españoal, Alfonso Feijoo y el seleccionador nacional sub-20, el vallisoletano Miguel Velasco 'Miguelón', Miguel Velasco estuvieron acompañados por Roland Lavarthe y Philippe Boher, entrenadores de la selección francesa campeona del mundo. Ambos técnico galos agradecieron el excelente trato recibido en Valladolid, así como la excelencias de las instalaciones, destacando la oportunidad para compartir conocimientos «porque en el rugby no hay pais pequeño», destacó Roland Lavarthe.

Cuatro jugadores vallisoletanos forman parte de la selección española sub-20 que son Carlos Valentín Gamazo, del Quesos y Rodrigo Fernández, Kerman Aurrekoetxea y Gonzalo Silva.

El viernes, a las 17:30 horas, se disputará en los campos de Pepe Rojo el España-Francia, que durará 50 minutos, mientras que el sábado, entre las 12:00 y las 15:00 horas, tendrán lugar el resto de partidos entre las cuatro selecciones participantes, con 40 minutos de duración.

Feijóo duda de la denuncia del Quesos

El presidente de la Federación Española de Rugby, Alfonso Feijóo, también respondió a varios aspectos relacionados con el rugby vallisoletano. Así, el federativo no quiso entrar a valorar la desestimación de la demanda presentada por el VRAC Quesos Entrepinares en su conflicto con la propia Federación a cuenta de la incompatibilidad de patrocinios (Heinekken, para la Federación y Estrella de Galicia, para el Quesos). «El CSD nos ha dado la razón y no es la primera vez que salimos bien de denuncias similares. En cuanto al tema del tribunal de la competencia, tengo que decir que en la Federación no tenemos noticias y por parte de Heineken tampoco, por lo que no podemos decir nada. Imagino que será una proceso muy largo, porque nosotros no tenemos constancia de demanda alguna a través del tribunal de la competencia. De cualquier forma, con este tipo de actuaciones realmente no gana nadie pero sí pierde el rugby», concluyó.

También se mostro partidario de otro tipo de formato en la Copa del Rey, así como de reducir el número de equipo en la máxima categoría para poder ofrecer un calendario con menos confluencia de partidos internacionales, «que cada vez van a más», con los de la Liga profesional.