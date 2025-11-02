Sólido triunfo del VRAC para consolidar el liderato en División de Honor Partido muy serio en Baldiri Aleu del equipo de Diego Merino, que anotó ya a los 3 minutos

Adriá Muntané-ADG Sant Boi de Llobregat Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:48

El VRAC sigue sumando triunfos en la División de Honor. Los pupilos de Diego Merino encadenan su tercera jornada consecutiva ganando el torneo de la regularidad después de vencer por 15-34 en la visita a la Santboiana. El conjunto pucelano se mostró estable con el paso de los minutos y estableció una fortaleza en las fases estáticas y en el juego ofensivo ante la tímida reacción final del equipo barcelonés.

El duelo resultó igualado en el inicio del partido, con un Quesos deseoso de mantener su buena dinámica liguera. La Santboiana comenzó con algunos errores en defensa, que aprovechó la escuadra pucelana para imprimir velocidad en el juego interior. El VRAC se puso por delante en el marcador gracias a dos golpes de castigo de Marcos que situó el 0-6. Rápidamente, el conjunto anfitrión recortó diferencias con un golpe de castigo transformado por Soto.

Santboiana Leonori, Pigatto, Franch; Bianchini, Zottola; Carreras, Moletti; Facundo Domínguez; Matsubara; Sirvent; Unai Fernández, Lambert, Daniels, Jorba y Soto. También jugaron Zaffaroni, Massoni, Jurado, Carbonell, Palomar, Pizarro, Millán y Moraña. 15 - 34 VRAC Muñiz, Gallego, Tchumburidze; Gavidi, Ojeda; Serrano, Saleta; Mastouri; Cane; Marcos; Mateos, Del Pino, Molinero, Lainz y Toquero. También jugaron Calzón, Miejimolle, Turabelidze, Vélez, Pírez, Gonzalo Domínguez, Taibo y Andrés. Árbitro: Ignacio Muñoz (Colegio madrileño). Sin amonestaciones.

Marcador: 0-3 Golpe de castigo de Marcos (min. 3). 0-6 Golpe de castigo de Marcos (min. 13). 3-6 Golpe de castigo de Soto (min. 23). 3-11 Ensayo de Cane (min. 31). 3-13 Transformación de Marcos (min. 32). 3-18 Ensayo de Cane (min. 47). 3-20 Transformación de Marcos (min. 48). 3-25 Ensayo de Mastouri (min. 54). 3-27 Transformación de Marcos (min. 55). 8-27 Ensayo de Bianchini (min. 60). 10-27 Transformación de Soto (min. 61). 10-32 Ensayo de Gonzalo Domínguez (min. 64). 10-34 Transformación de Marcos (min. 65). 15-34 Ensayo de Marc Palomar (min. 72).

Incidencias: Baldiri Aleu. 425 espectadores.

Desde ese momento, el equipo vallisoletano cambió el sistema para imprimir más precisión en el juego interior y aprovechar mejor las fases estáticas. La defensa de la Santboiana fue un problema para el equipo de Diego Merino, que no encontraba el espacio suficiente para posar el oval y conseguir el primer ensayo. Tuvo que pasar más de media hora para verlo. El medio melé Cane aprovechó varias fases ofensivas del VRAC para lograr el primer ensayo del partido y con la transformación de Marcos poner el 3-13, resultado en los primeros 40 minutos de partido.

La imagen y el juego del cuadro pucelano mejoró en el segundo tiempo, en el que las imprecisiones de la Santboiana y los duelos ganados en las fases estáticas consolidaron el ataque de los pupilos de Diego Merino. En dos jugadas de melé del Quesos lograron sendos ensayos Cane y Mastouri para aumentar el marcador hasta el 3-27 con las transformaciones de Marcos. El equipo vallisoletano aguantó en defensa, pero el elenco de Sergi Guerrero se hizo fuerte en las fases estáticas para tener una esperanza de volver al partido. Bianchini comprometió a la defensa del VRAC y logró un ensayo para los anfitriones después de varias fases de juego dentro de la línea de cinco metros.

Ese anhelo de remontada para la Santboiana lo supo aprovechar el equipo de Merino para ampliar el tanteador. Tras aguantar el empuje ofensivo local, en una introducción de melé en el centro del campo generó un pase hacía el ala derecha para la carrera del canterano Gonzalo Domínguez, que logró el siguiente ensayo del VRAC. Con la victoria asegurada para el Quesos Entrepinares, el cuadro barcelonés acortó distancias con un saque rápido de touch maul para la carrera de Palomar, que consiguió el 15-34 final, sin poner en peligro el tercer triunfo consecutivo del líder.