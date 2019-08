SilverStorm El Salvador, en busca de títulos

El SilverStorm Salvador ha vuelto a los entrenamientos en el Pepe Rojo. El nuevo proyecto del equipo, dirigido por Juan Carlos Pérez, para la temporada 2019-20 ya se ha puesto en marcha en su primera sesión de entrenamiento donde ya se pudo ver a la mayoría de la plantilla ya incorporada, aunque aún con algunas bajas por vacaciones o por recuperación. Además gran parte de la nuevas incorporaciones del equipo colegial -Juan Pablo Socino, Miguel Lainz, Dani Meñero y Gerardo de la Llana- ya han entrenado con el equipo.

Un Salvador que afronta una nueva temporada con muchas dudas en cual será el devenir del equipo. «Tenemos que luchar por todo. Ponerse la camiseta del Salvador supone tener una serie de compromisos y tener que luchar por los títulos, luego ganarles o no ya se decidirá. Lo primero que nos exigen es luchar por todo y eso llevamos haciendo todos estos años.» Aunque Juan Carlos es consciente de que la época de dominación de los dos equipos vallisoletanos, El Salvador y el VRAC, puede que llegue a su fín y llegan empujando equipos dispuestos a terminar con esa hegemonía. «El Alcobendas ya ha dado un gran paso, no en la Liga pero sin en la Copa del Rey. Y este año hay dos equipo que quieren subir a los puestos altos que son el Santboi y el Ampoo Ordicia, pero cuesta mucho. Tanto el Vrac como nosotros tenemos no solo un equipo, sino un club y una afición detrás, además de unas instalaciones y supone un gran esfuerzo llegar a ese punto».

El equipo chamizo ha sufrido muchas bajas este verano con la salida de Nuu Junior, Kerman Aurrekoetxa, Walter Fifita, James Faiva, Olajuwon Noa y Seminti Tela y que ha obligado al equipo colegial a reformar su plantilla. «Hemos sufrido muchos cambios, sobre todo el línea de tres cuartos, en la delantera vamos a seguir igual, pero hemos intentado buscar sobre todo más experiencia con jugadores que hayan disputado ligas más potentes y que tengan experiencia internacional», afirmó el entrenador del Salvador, Juan Carlos Pérez, sobre los cambios que ha sufrido el equipo y aclaró que «no hemos sustituido a dos jugadores en la delantera como son Manu y Olajuwon Noa, pero vamos a poder cubrir sus bajas con dos jugadores de la casa como Gonal y Gerardo de la Llana. Es una apuesta del club y van a tener muchos más minutos. Por el resto hemos tenido la necesidad de traer nuevos jugadores que no eran de la casa, pero creo que hemos acertado con ellos».

Pese a la llegada de los nuevos, Juan Carlos explicó que El Salvador debe adaptarse a las incorporaciones, pero que no pierde la esencia que ha caracterizado los últimos años al equipo colegial. «El cuerpo técnico tenemos que adaptarnos aún a las características de los jugadores que tengamos, pero en nuestro estilo hay cosas que no son negociables y que vamos a seguir manteniendo».

La filosofía y el estilo que quiere mantener este club, gran parte de la responsabilidad recae sobre la figura del capitán, pero como ha señaló el propio entrenador: «Es el grupo quien decide quienes van a ser los nuevos líderes durante la temporada. Es algo muy importante y muchos líderes que ya teníamos tanto en el juego, como de la ética que tiene el club que se mantendrán, pero es el propio grupo quien tiene que decidir».

«Queríamos reforzar el cuerpo técnico, era un asignatura pendiente que teníamos el año pasado. Durante la temporada había fases en las que Mar Álvarez se iba con la selección y me quedaba solo con el equipo», señaló Juan Carlos sobre la llegada de nuevos miembros para el staff técnico. Un staff que cuenta con caras nuevas, pero también, con viejos conocidos. «Álvaro Gorostiza es una apuesta muy importante del club, el año pasado entrenó con el Club Amigos del Rugby de Sevilla y es alguien que queríamos aquí, alguien que en el futuro pueda llegar a ser el entrenador del primer equipo. Me va a ayudar con los tres cuartos y Manu Serrano pasa a coordinar la delantera. Tener un staff más grande es bueno para todos, para los jugadores que van a estar mejor cuidados, con gente que tiene más tiempo para ellos, y para mí».

Presupuesto del femenino

Una entidad como es la del SilverStorm Salvador que contará con su vertiente femenina en la División de Honor, tras conseguir el ascenso la temporada pasada. Un logro que supone realizar un esfuerzo económico mayor en el club de féminas, lo que ha resentido en el trabajo del propio club. «Tenemos un presupuesto para las chicas y otro para los chicos. El club tiene que hacer una inversión en el equipo ya que ascender, manteniendo el presupuesto y la plantilla es imposible, y se están buscando soluciones, nuevos patrocinadores y que se las consideren un club de élite, con las licencias que ello conlleva». Pero el presidente del club colegial, Santiago Toca, ha recalcado que es necesario «más dinero». «El equipo masculino sigue manteniendo el mismo presupuesto, pero las chicas es nuevo y no es muy difícil encontrar formas nuevas de financiarlo». Aunque Juan Carlos tiene claro que «si es necesario que tengamos que hacer recortes en algún lado, se tendrá que hacer, no hay ningún problema en ello».