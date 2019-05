Rugby La semifinal del VRAC se solapará con el Campeonato de España sub-16 Un choque entre el VRAC y el Alcobendas. / H. Sastre El Quesos Entrepinares recupera a todos sus efectivos para medirse el domingo (12:00 horas) al Sanitas Alcobendas VÍCTOR BORDA Valladolid Jueves, 9 mayo 2019, 12:34

Fin de semana en el que el rugby recupera protagonismo tras tres tres semanas sin actividad de los dos equipos vallisoletanos. Llegan la semifinales ligueras con Pepe Rojo como epicentro. El domingo, a las 12:00 horas, con las cámaras de TVCyL como testigo, el VRAC Quesos Entrepinares se enfrenta en la segunda semifinal de la Liga Heineken al Sanitas Alcobendas, flamante ganador de la Copa del Rey y tercer clasificado en la fase regular. Este encuentro se tendrá que solapar con la celebración del Campeonato de España Sub-16, una competición que organiza este fin de semana el VRAC.

Ambos eventos rugbísticos fueron presentados esta mañana en el AC Santa Ana, con presencia de José María Valentín-Gamazo, presidente del club; Narciso Prieto, director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, patrocinador principal del campeonato sub-16; Diego Merino, entrenador de la primera plantilla quesera, e Iñaki Escudero, de la organización del campeonato sub-16.

El VRAC quiso que el partido de semifinales contra el conjunto madrileño se celebrase el domingo por la tarde para no interferir con el campeonato sub-16, pero el Alcobendas no ha querido ya que la norma federativa dice que el partido debe jugarse el domingo hasta las 13:00 horas, salvo que ambos clubes se pongan de acuerdo. Según relató Valentín-Gamazo, el Alcobendas fundamentó su rechazo a jugar por la tarde a que parte de sus jugadores tienen que trabajar el lunes y que no querían, por ello, tener que llegar muy tarde el domingo a Madrid. Eso sí, el club del norte de Madrid ofreció la posibilidad de que la semifinal se disputase en su campo el domingo al mediodía. Finalmente se jugará en Pepe Rojo (12:00 horas), mientras en el resto de la instalación se juega el campeonato. Por ello, el campo 1 será aislado para que los aficionados que acudan tengan obligatoriamente que pasar por taquilla.

Los precios por presenciar el Quesos-Alcobendas son de 5 euros para los socios, 10 para los abonados de otros equipos vallisoletanos de élite y 15 para el público general. Las localidades ya pueden retirarse en los lugares habituales: las oficinas del club en la Casa del Deporte, El Barco, Café Urban y Justo Muñoz.

Diego Merino, entrenador del primer equipo, señaló que el parón de tres semanas sin jugar «no nos ha venido bien. Al menos hemos recuperado a todos los jugadores, excepto a Brendan Asomua-Goodman, que estaba lesionado para toda la temporada. Para un partido de este nivel las molestias y los dolores son menos».

El entrenador quesero subrayó que al rival del domingo «les viene mejor el partido. Han ganado la Copa del Rey y han superado los cuartos de final sin excesivos problemas. Llegan más rodados y con confianza. Meterse en la final sería para ellos el broche perfecto a una gran temporada».

Alrededor de 1.700 jugadores

Por lo que respecta al Campeonato de España Sub-16, Iñaki Escudero explicó que las previsiones es que tomen parte alrededor de 1.700 jugadores que provienen de trece comunidades autónomas. En total participan 56 equipos pertenecientes a 45 clubes. Habrá streaming y se podrán seguir los resultados y los partidos a través de una app. Se jugará en seis campos, incluido el de Fuente la Mora. Como en ediciones anteriores habrá una acción solidaria, esta vez con Red Íncola.