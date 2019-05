Santi Toca: «Sin ganar Copa o Liga la temporada es buena, no sobresaliente» Santi Toca charla con el alcalde en el palco de Pepe Rojo. / Rodrigo Jiménez El presidente de los franjinegros se queda con el ascenso del equipo femenino y la trayectoria de las categorías inferiores LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Sábado, 25 mayo 2019, 21:48

No le compensaba a Santi Toca, presidente del SilverStorm El Salvador, ver Pepe Rojo lleno hasta la bandera con un ambiente sano que dejó una jornada histórica de rugby en Valladolid. Perder, y hacerlo contra el eterno rival, pesaba más. «Posiblemente es el mayor lleno, pero sienta mal perder y sienta peor perder contra el Quesos», señaló al término del encuentro a pie de césped. «Hemos ido prácticamente a remolque todo el partido. Un partido muy bonito, con mucha tensión y mucha continuidad en el juego, bonito para el aficionado pero seguramente no tanto para Juan Carlos (Pérez) porque hemos tenido tres errores que te cuestan tres ensayos y la victoria ante un equipazo como el Quesos».

El presidente del Chami echó mano de la temporada para resumir lo sucedido en la final. «Hemos estado bien pero nos ha pasado lo que nos ha pasado durante la temporada, no sé si es pérdida de concentración pero cuando perdemos la posesión tenemos desajustes defensivos. Yendo a remolque, cuando cometes fallos se multiplica su efecto», se lamentó, calificando el global de la temporada según el crecimiento como club. «La temporada es buena pero no es sobresaliente, evidentemente. La Supercopa sienta muy bien porque es a principio de temporada y te puede dar moral pero lo importante es la Copa del Rey y la Liga. Siempre me planteo el global de todo el club, y el club sigue creciendo. Para nosotros es importantísimo que el equipo femenino haya ascendido a División de Honor, tenemos equipos en todas las categorías y poco a poco seguimos ahí. No es fácil llegar a finales esta es la cuarta consecutiva de liga, pero lo que quieres es ganar», señaló, descartando revoluciones en el primer equipo. «Cambiarán pocas cosas, habrá jugadores que se vayan y vendrán otros, pero nuestra idea sigue siendo dar oportunidades a los jugadores de cantera. A uno o dos que suban cada año, es un buen número», concluyó.