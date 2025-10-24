El Salvador visita al Liceo Francés, un recién ascendido que ha empezado con buen pie

El Norte Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 12:04 Comenta Compartir

El Inexo El Salvador visita el mítico Ramón Urtubi de Madrid para enfrentarse al Liceo Francés (sábado, desde las 16:00 horas), que ha regresado con toda la ambición a División de Honor, 18 años después, y que llega a esta jornada liguera tras haber ganado sus dos enfrentamientos de esta temporada -descansó en la primera- a Ordizia (32-19) y al Barça (13-41-), por lo que no va a poner las cosas fáciles a los vallisoletanos, y menos en su feudo.

El técnico blanquinegro, Álvaro Gorostiza, es consciente de ello, y por eso ha preparado con intensidad este compromiso, tras haber cosechado una derrota ante La Vila en la última jornada, en un mal partido por parte de los colegiales, de ahí que en esta salida el único objetivo sea una victoria que permita «revertir» la situación.

«Tenemos que recuperar esa confianza y energía del inicio liguero para enfrentarnos a un Liceo que está haciendo las cosas bien, que ha jugado dos buenos partidos en los que ha cosechado sendos triunfos. Es momento de demostrar de lo que somos capaces, haciendo un buen juego fuera de casa», señala Gorostiza, en la previa de esta nueva cita liguera.

Juego compacto del Liceo

Respecto al cuadro madrileño, considera que es «un equipo que sabe aprovechar bien las oportunidades, que llega fácil a la línea de 22 contraria, con un juego compacto de su quince», lo que deberán contrarrestar con esas ganas que caracterizan al equipo chamizo, rebosante de jóvenes, y con la calidad de su juego de delantera, y la velocidad de sus tres cuartos.

La convocatoria para esta cita ante Liceo queda conformada por: Santi Ortega, David Alonso, Gauthier Minguillón, Saúl Alonso, Lucas Santa Cruz, Bauti Arranz, Rodrigo Fernández, Rodrigo Pelaz, Dani Chico, Fernando Romanos, Julio Sanz, Jacobo Ruiz, José María Da Cunha, David Barrios, Javier Geijo, Pablo Torres, Unax Zuriarrain, Jaime Powys, Javier Coronel, Martín Toca, Martín Peña, Reuben Du Plooy y Clement Fontaine.