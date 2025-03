El Salvador viaja a Sevilla para medirse al Real Ciencias

El Norte Valladolid Viernes, 28 de marzo 2025, 23:09 Comenta Compartir

El Salvador afronta, este domingo (12.30 horas), una nueva cita en la División de Honor de Rugby, correspondiente a la tercera jornada de la segunda fase liguera, en el campo del Real Ciencias La Carloteña, tras un «mal partido, con muchos altibajos» en el anterior compromiso ante Silicius Alcobendas, tal y como reconoció el técnico blanquinegro, Álvaro Gorostiza,

En su opinión, en ese enfrentamiento previo su equipo no supo hacer valer los puntos del juego en el que son buenos, principalmente, en las fases de conquista, por lo que han estado trabajando para corregir esos errores que les impidió tener opciones de victoria, y mostrar su mejor versión en tierras andaluzas.

Pero sabe que no será fácil sorprender al Ciencias, «un conjunto con jugadores de gran calidad, que en los últimos encuentros ha competido muy bien, a pesar de no haberse llevado los resultados», por lo que será fundamental no perder la concentración en ningún momento, salir enchufados y buscando el control del juego desde el primer minuto, tanto a través de la potencia de su delantera, como de la velocidad de sus tres cuartos.

Aseguró que la plantilla chamiza tiene muchas ganas de disputar este partido, para poder reencontrarse con ese juego que les ha dado tantas alegrías en esta temporada, incluyendo el pase a la final de la Copa del Rey, y recuperar la dinámica positiva de la primera fase, que todavía no han podido replicar en esta. «Espero que vayamos recuperando esa confianza y ambición que hemos tenido hasta ahora, y sumar un triunfo que nos impulse en este tramo final de liga», añadió Gorostiza.

La convocatoria de los colegiales para este choque queda conformada por: Pablo Torres, Nacho Vega, Jaime Powys, Jacobo Ruiz, Gerardo de la Llana, Fernando Romanos, Santi Ortega, Reuben Du Plooy, Rodrigo Pelaz, Martín Peña, Diego Blasco, Rodrigo Fernández, Marcel Faaofo, Facundo Munilla, Juan González Alonso, Brad Leuila, Víctor Sánchez, Andrés Alvarado, Rodrigo Tejedor, Lucas Santa Cruz, Saúl Alonso, John Wessel-Bell, David Alonso, Manuel del Olmo

