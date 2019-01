Rugby El Salvador venga su eliminación en la Copa del Rey El Chami intenta frenar un maul madrileño. / R. Jiménez El SilverStorm doblega al Sanitas Alcobendas en un partido en que se mostró superior EL NORTE Valladolid Domingo, 27 enero 2019, 17:45

Había ganas de revancha este domingo en Pepe Rojo. Tanto por parte de la afición colegial, un tanto decepcionada tras la eliminación en semifinales de la Copa de SM el Rey, como por parte del vestuario de SilverStorm El Salvador, deseoso de demostrar que los errores cometidos estaban interiorizados, y que el nivel del equipo es tan alto como estamos acostumbrados a ver en la práctica totalidad de encuentros de la Liga Heineken.

Golpeaba primero el equipo colegial, que en solo 1 minuto conseguía forzar el primer golpe de castigo de Sanitas Alcobendas, pasado certeramente por James Faiva para el 3-0. Repetía el neozelandés 6 minutos después, de nuevo con el pie, para situar el 6-0, en una situación de claro dominio vallisoletano sobre el cuadro granate, que no encontraba huecos en la zaga blanquinegra.

Se acercaba el equipo de Tiki Inchausti en el minuto 15 con un golpe de castigo centrado de Bradley Linklater en la 22, colocando el 6-3. Pero apenas 3 minutos después la potencia de la delantera de SilverStorm El Salvador se demostraba con una larga jugada de pick and go en las proximidades de la línea de marca rival, consiguiendo entrar bajo los palos para que Nicolás Jurado posase el oval. Faiva no fallaba con el pie, y colocaba el 13-3 en el minuto 19.

33 El Salvador Leandro Wozniak, Vicente del Hoyo, Nicolás Jurado, Emmanuel Harmatiuk, Michael Walker-Fitton, Matt Foulds, Jake Wainwright, Sione Teu; Kerman Aurrekoetxea, James Faiva, Nacho Escobar, Gonzalo Silva, Johny Carter, Walter Fifita y Juan Martínez. También jugaron: Matt Smith, Andrés Alvarado, Víctor Sánchez, Pablo Ecuaga y Pelayo Ramos. 25 Alcobendas También jugaron: Thierry Futeu, José María Viana, Manawanui Williams, Arturo Brasca, John Semple y Emilien Cabale. Marcador 3-0 (min. 1) Golpe de castigo de James Faiva. 6-0 (min. 10) Golpe de castigo de James Faiva. 6-3 (min. 15) Golpe de castigo de Bradley Linklater. 13-3 (min. 19) Ensayo de Nicolás Jurado que transforma James Faiva. 13-6 (min. 25) Golpe de castigo de Bradley Linklater. 16-6 (min. 46) Golpe de castigo de James Faiva. 16-13 (min. 53) Ensayo de Loco Lolohea que transforma Bradley Linklater. 19-13 (min. 58) Golpe de castigo de James Faiva. 26-13 (min. 63) Ensayo de James Faiva que transforma él mismo. 33-13 (min. 65) Ensayo de Walter Fifita que transforma James Faiva. 33-20 (min. 73) Ensayo de José María Viana que transforma Bradley Linklater. 33-25 (min. 79) Ensayo de Emilien Cabale. Árbitro Castro (comité asturiano). Mostró tarjeta amarilla a Juan Martínez por parte de SilverStorm El Salvador y a Silviu Pingica por parte de Sanitas Alcobendas.

No perdía el control del partido el equipo de Juan Carlos Pérez, controlando en todo momento los intentos de avance de los madrileños, que sin embargo conseguían 3 nuevos puntos con un golpe de Bradley Linklater en el minuto 28, situando así en el electrónico de Pepe Rojo el 13-6 con el que se llegaría al descanso.

La fiabilidad estaba siendo una de las notas dominantes por parte vallisoletana, sin perder prácticamente ningún balón en las fases estáticas, y subiendo la presión a un gran nivel en campo contrario. Se ampliaba la ventaja de SilverStorm El Salvador en el minuto 46 con un nuevo golpe de castigo de James Faiva desde prácticamente la línea divisoria, poniendo el 16-6.

Tras una infracción de Juan Martínez cerca de la línea de marca rival, que costó la tarjeta amarilla al joven zaguero de SilverStorm El Salvador, Sanitas Alcobendas consiguió hilar una buena jugada con varias fases desde el centro del campo, avanzando metros hasta encontrar en el flanco izquierdo a Loco Lolohea, que se escapó de la zaga blanquinegra para posar prácticamente bajo palos y apretar el marcador hasta el 16-13 en el minuto 53.

Pero SilverStorm El Salvador quería dejar claro que perder el control del partido no era algo que quisieran en un choque tan importante para el devenir de la Liga Heineken como el de hoy. Los colegiales volvieron a recuperar el ritmo del primer tiempo, incluso en inferioridad numérica, y firmaron los mejores minutos del partido.

En el 58 llegaba un nuevo golpe de castigo de James Faiva desde la línea de 22, para poner el 19-13. Apenas 5 minutos más tarde varias fases en el centro del campo desarbolaban la zaga de Sanitas Alcobendas, rompiendo por la parte central el propio apertura neozelandés, que conseguía posar bajo palos y transformar su propio ensayo para colocar el 26-13.

La siguiente sería una larga jugada de ataque de SilverStorm El Salvador en territorio madrileño, en la que el balón llegaba tras varios pick and go a Walter Fifita en el flanco izquierdo, posando junto al banderín, en una acción que el TMO daría por válida pese a las dudas iniciales. James Faiva pasaba la complicadísima transformación desde la línea de lateral, colocando el 33-13 en el minuto 65.

Recortaría diferencias Sanitas Alcobendas en los últimos minutos del encuentro, gracias a dos buenas jugadas que le valdrían dos ensayos al equipo madrileño, obra de José María Viana en el minuto 73, con transformación de Linklater, y de Emilien Cabale en el último minuto, en este caso sin transformación, lo que ponía el definitivo 33-25 en el marcador, que deja a SilverStorm El Salvador en la segunda posición de la Liga Heineken con 57 puntos, distanciándose en 4 de su rival de hoy.

Tras el partido Juan Carlos Pérez reconoció en rueda de prensa que «hemos sabido cómo salir al partido y encararlo después de una semana que ha sido difícil». El entrenador de SilverStorm El Salvador reconoció estar «contento con la actitud mostrada hoy por el equipo, hemos conseguido estar a un alto nivel hasta prácticamente el final del partido».

El técnico colegial añadió que «la presión de Sanitas Alcobendas hoy no ha sido tan alta como el otro día, algo que hemos conseguido también gracias a nuestro juego».

Pérez tuvo también palabras de elogio para Matt Foulds, que hoy jugaba su últimi encuentro con la camiseta de SilverStorm El Salvador antes de marcarse a Australia para disputar la Shute Shield: «Ha sido un jugador que ha dado el máximo en cada partido, sin importar qué rival estuviese delante, haciendo grandes temporadas con nosotros. Le deseamos la mejor de las suertes, y él sabe que las puertas del Club estarán siempre abiertas para él».