El Salvador suda la gota gorda para estrenarse en Pepe Rojo El campeón logra su primera victoria en casa después de muchos minutos por detrás de Ordizia en el marcador

J. C. Cristóbal Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:37 | Actualizado 18:17h. Comenta Compartir

Los jugadores del Inexo El Salvador llegaron al final con la lengua fuera, por el esfuerzo tras un partido muy cerrado, también por asegurar una victoria que es la primera del curso en Pepe Rojo. Es la consecuencia de que el vigente campeón, después de cinco jornadas, que es lo mismo que decir a mitad de la liga regular, todavía no le encuentra el pulso a la temporada, a la espera de encontrar una línea de juego que le permita sumar puntos de manera más solvente; las dos últimas victorias la de hace una semana en Madrid contra Liceo y esta en casa contra el Ordizia, llegaron con las últimas posesiones en manos del rival y a tiro de voltear los marcadores.

Fue un partido extraño, de los que se cuecen a fuego lento y dejan la libreta en blanco, sin mucho que anotar, durante muchos minutos. El dominio territorial, y la posesión, eran de El Salvador, que buscó las bandas en los primeros castigos y plantaron la tienda de campaña en la veintidós guipuzcoana, con buenas patadas de Ortega para colocar en ataque a sus compañeras y exigir la defensa del Ordizia, firme para alargar el 0-0 y aprovechar las prisas que le podrían entrar al Chami.

Inexo El Salvador Pelaz, David Alonso, Coronel; Peña, Rodrigo Fernández; Diego González, Santa Cruz, Du Plooy; Saúl Alonso, Ortega; Jerónimo Alonso, Barrios, Zuriarrain, Julio Sanz; y Martín Toca. También jugaron Jacobo Ruiz, Arranz, Fontaine, Triki, Chico, Romanos, Jaime Powys y Geijo. 29 - 23 Ordizia Fernando López, Larrea, Lasa; Ehgartner, El Aamrani; Mikel Pérez, Azurmendi, Goia; Araña, Jabase; Núñez, Gavin, Garmendia, Etxeberria; y Huber. También jugaron Olasagasti, Egoitz García, Xabier Martín, Sosa, Mujika, Iriondo, Brian González y Alberdi. Árbitro: Mirat, madrileño. Sin amarillas.

Marcador: 0-7 (min. 27): ensayo de Larrea y transformación de Jabase. 7-7 (min. 35): ensayo de Jerónimo Alonso y transformación de Ortega. 7-14 (min. 42): ensayo de Araña y transformación de Huber. 7-17 (min. 48): golpe de Huber. 14-17 (min. 53): ensayo de David Alonso y transformación de Ortega. 19-17 (min. 57): ensayo de Triki. 19-20 (min. 64): golpe de Huber. 26-20 (min. 71): ensayo de Zuriarrain y golpe de Ortega. 29-20 (min. 77): golpe de Ortega. 29-23 (min. 80). Golpe de Huber. Ordizia consigue el bonus defensivo.

Incidencias: Pepe Rojo. División de Honor, jornada 5ª. Entrada muy pobre. Mañana soleada y fresca.

Jabase se vino arriba en un pateo a palos que quedó a muchos metros de su objetivo, al menos enseñó el camino al segundo intento, con un pateo a banda que generó una 'touch-maul' muy mal formada por la delantera colegial, arrastrada más allá de la línea de marca. Fue una fase en que Du Plooy ejerció de Usain Bol, primero en ataque para quedarse a unos metros de ensayar por falta de apoyos, y después en defensa para frenar con un placaje descomunal la colada de Arana. El marcador rozó el 0-12 y se fue al 7-7 gracias a una gran acción combinada de El Salvador, iniciada con una patada corta de Ortega, una gran llegada de Barrios, palmeó a Toca, que recibió un 'tackle' francés de Huber sin perder el oval y permitir la reunión de la línea para acabar en el lado contrario con un par de fintas de Jerónimo Alonso.

El Salvador entró dormido en la segunda parte, Ehgartner rompió una vez más por dentro y encontró la compañía de Eraña, muy activo toda la mañana, para lograr el segundo ensayo del Ordizia, redondeado con el acierto de pie de Huber para ensanchar la diferencia a diez puntos.

Partido cuesta arriba para El Salvador, que esta vez disponía de más madera en el banquillo y la echó al fuego para responder lo antes posible. Pagó con la misma moneda en un touch-maul y levantó a la afición de las gradas con un carrerón de Triki que volteó el marcador. Ordizia tenía un saque de lateral a cinco metros del ensayo, perdió el balón y Triki, liberado por los Leones, corrió más de noventa metros pegado a la banda para colocar el 19-17.

Con veinte minutos por delante, había mucho por jugar, y Huber despeñó otra piedra en el camino para devolver la ventaja al Ordizia. Como a lo largo de toda la mañana, El Salvador respondió a cada golpe con contundencia, y también con belleza, porque así fue la combinación de Ortega con Zuriarrain, que sale a ensayo por jornada. El Chami logró un colchón de seguridad, Huber pateó a palos para llevarse un punto a Goierri, y tocó exprimir la última gota de sudor para aguantar la última oleada vasca.