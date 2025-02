El Salvador recibe al Cisneros tras el esfuerzo ante Les Abelles

El Norte Valladolid Viernes, 14 de febrero 2025, 23:22 Comenta Compartir

Este sábado (16.00 horas) en Pepe Rojo, El Salvador recibe a Complutense Cisneros con la firme intención de corregir fallos y recuperar su mejor versión, tras el complicado encuentro ante Les Abelles, en el que los jugadores no solo tuvieron que emplearse a fondo en defensa para poder llevarse la victoria, sino que, además, se vieron afectados por la grave lesión de Martin Du Toit, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

Los vallisoletanos demostraron, una vez más, su espíritu de lucha y superación para sumar los puntos y mantenerse en la parte alta de la clasificación, y se han conjurado para contrarrestar la ausencia del centro sudafricano con más trabajo y unión. De hecho, el técnico del cuadro blanquinegro, Álvaro Gorostiza, explicó que el equipo ha realizado una gran semana de entrenamiento, en la que también se ha hecho autocrítica, para que no se repitan esos errores no forzados, que les hicieron pasar muchos apuros frente al conjunto valenciano.

«Nos costó mucho finalizar ese choque, y no supimos resolver con claridad, porque, aunque tuvimos bastantes oportunidades y logramos muchas rupturas, no llegábamos a definir, al cometer muchos errores no forzados, por parte de todo el equipo», analizó Gorostiza, quien confía en que los jugadores que están aprovechando su oportunidad día a día y partido a partido, sigan por ese camino. Más que nunca, resulta fundamental contar con la fortaleza del grupo, en una fase liguera en la que se van definiendo las posiciones.

Enfrente van a tener a un Complutense Cisneros que «es muy móvil, que siempre compite y que hace tener que estar alerta durante los ochenta minutos», analizó el entrenador del cuadro chamizo, quien no dará a conocer la convocatoria para este enfrentamiento hasta última hora, puesto que hay algunos jugadores que pueden ser convocados con España para jugar ante Georgia.

Antes del pitido inicial de este compromiso, el club colegial realizará un homenaje a los campeones de la Copa Ibérica M18, Cavidel El Salvador, que se hicieron con el único título que faltaba en el palmarés de El Salvador el pasado fin de semana, tras ganar al Agronomía portugués, en la prórroga, 15-20.

Temas

Silverstorm El Salvador