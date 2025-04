El Salvador reacciona para conseguir la mitad del premio

Partido de contrastes para El Salvador. Vio cómo ochenta minutos reúne tiempo suficiente para jugar dos partidos distintos, o hasta tres; y cómo, después de ... asegurar la victoria, te cambia la cara con la libreta en una mano, para anotar los ensayos que te conceden el punto bonus, y el móvil en la otra, para seguir el desenlace del Ciencias-Alcobendas. Durante unos minutos El Salvador fue tercero y, al final, se resignó a ser cuarto; tampoco es que sea una diferencia mayor, pero sí reasigna el nombre de tus rivales; los colegiales repetirán cruce contra el decano y, de ganar, se medirán en la semifinal al Quesos Entrepinares, si éste gana al Barça. La otra vía mandaba a El Salvador por los caminos del Ciencias y de Burgos.

Centrándonos en el partido en sí, la mañana resultó atractiva, entre otras razones porque la Santboiana es un equipo bonito de ver, con alternativas en su juego. El Salvador presentó un quince experimental, con muchas novedades, que por una parte refuerza la sensación de que la plantilla ha ganado fondo de armario, aunque todavía hay diferencias entre titulares y suplentes. No lo hizo mal la segunda unidad chamiza, con el mal, juvenil de precipitarse en ataque y en defensa; se sintió poderoso en su delantera, y le faltó paciencia adelante para madurar las jugadas, y le sobró ímpetu atrás para placar los avances de los de Sant Boi. El 7-0 inicial, fruto del empuje que levantó en la grada el clásico grito de 'a la melé', tuvo respuesta, poco a poco, en plan hormiga con los pateos de Soto, y más tarde, con un acelerón de Eschenbach por dentro que cerró bajo los palos Jorba, líder de ensayos en Liga.

Inexo El Salvador González Alonso, Diego González, Leuila; Víctor Sánchez, Peña; David Alonso, Santa Cruz, Vega; Saúl Alonso, Nicolás Powys; De la Llana, Ortega, Rust, Julio Sanz; y Bell. También jugaron Rodrigo Fernández, Du Plooy, Jaime Powys, Pelaz, Munilla, Blasco, Jacobo Ruiz y Romanos 30 - 13 Santboiana Zaffaroni, Pigatto, Franch; Genis Carbonell, Ignasi Carbonell; Carreras, Palomar, Foulds; Pol Joven, Eschenbach; Víctor Rodríguez, Socino, Jack Daniels, Jorba; y Soto. También jugaron Massoni, Leonori, Oriol Pujol, Chambers, Berón, Garzón, Jaramillo y Millán. Marcador 7-0 (min. 4): ensayo de Vega y transformación de Ortega. 7-3 (min. 8): golpe de Soto. 7-6 (min. 17): golpe de Soto. 7-13 (min. 25): ensayo de Jorba y transformación de Soto. 14-13 (min. 42): ensayo de Leuila y transformación de Ortega. 17-13 (min. 49): golpe de Ortega. 22-13 (min. 57): ensayo de Jaime Powys. 25-13 (min. 68): golpe de Ortega. 30-13 (min. 78): ensayo de Munilla. El Salvador consigue el bonus ofensivo.

Árbitro Fernández Díaz, madrileño. Sin amarillas.

Otros datos 16ª jornada de División de Honor, 5ª y última en el grupo A. Pepe Rojo. Floja entrada. Mañana agradable, con racha s de viento. Homenaje al cadete 74-75, que conquistó el primer título nacional de El Salvador; su capitán, Campos, hizo el saque de honor. Imposición de 'caps' a los canteranos de la Academia que debutaron este curso en División de Honor masculina y femenina.

El Salvador insistió en ganar metros con arreones, así entró en la veintidós catalana, así forzó castigos en zonas de marca, pero se equivocó en la toma de decisiones y estuvo blando de manos para convertir ese dominio en puntos, por lo que tuvo que conformarse con irse a vestuarios con 7-13 por detrás, una distancia que estaba a tiro, no tanto la del bonus, aunque en ese momento tampoco hacía falta porque Alcobendas perdía en Sevilla. La pareja Gorostiza-Merchán tomó buena nota y realizó un múltiple cambio en la segunda parte, que incluía el concurso de gente como Munilla, Du Plooy o Jaime Powys, y la vuelta de Ortega a la apertura, con lo que el equipo recuperaba su bisagra habitual.

No tardó el equipo en reflejarlo en el marcador con otro ensayo de delantera, ahora del pilier Leuila; puntos que abrieron un parcial en la segunda parte de 23-0 que no necesita más explicación. Santboiana, que era quinto sí o sí, no encontró balón para detener la hemorragia blanquinegra, apenas pasó de medio campo, y El Salvador tampoco tuvo prisa en completar su tarjeta de ensayos, incluso pecó de prudente por no asegurar antes ese registro.

Con las trincheras de Sant Boi menos protegidas, El Salvador pudo alternar mejor sus ataques, a los embates de sus delanteros se les unió un juego a la mano que ensanchó el campo, que descosió la línea azul, y Julio Sanz encontró un hueco para correr metros y recibir la compañía de Jaime Powys para firmar la marca más vistosa de la mañana. Ya casi sobre la bocina, el internacional Facu Munilla redondeó la cuenta y, mientras los compañeros saludaban a rivales y amigos, en el césped, llegaron las noticias de los ensayos en el ochenta del Alcobendas que movieron a El Salvador del casillero. No importa, en la agenda queda un muy atractivo doblete Valladolid-Barcelona para abrir un mes de mayo apasionante para el rugby de la ciudad.