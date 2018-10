El Salvador pierde a Josh Tafili Josh Tafili avanza contra la defensa de VRAC Quesos Entrepinares en el partido de la XVI Supercopa de España, en el que el neozelandés anotó un ensayo para SilverStorm El Salvador. / J. L. Usero El neozelandés, uno de los hombres de referencia del equipo chamizo, regresa a su país para atender problemas familiares EL NORTE Valladolid Miércoles, 31 octubre 2018, 17:45

Josh Tafili no podrá continuar vistiendo la camiseta de SilverStorm El Salvador. El ala neozelandés, de 24 años, ha de volver a su país de origen debido a problemas familiares inesperados. «Me siento triste, porque estoy contento en Valladolid y me había adaptado muy bien a mis compañeros y al rugby que se practica aquí, pero la familia es lo primero, y me necesitan allí», afirmaba el jugador antes de emprender la vuelta a las antípodas.

En la misma línea se expresaba el entrenador de SilverStorm El Salvador Juan Carlos Pérez, quien asegura que «es un contratiempo grande para nosotros, porque es un jugador que nos ha aportado mucho en este tiempo que ha estado en el equipo, además de haberse acoplado a la perfección desde su llegada, pero comprendo que la familia es lo primero, y está por delante del rugby y de cualquier cosa».

No está prevista la vuelta del jugador a la disciplina colegial una vez que resuelva esta situación, por lo que la dirección deportiva de SilverStorm El Salvador está trabajando ya en la incorporación de un jugador que pueda ayudar a cubrir el hueco que deja Josh Tafili en la plantilla blanquinegra.

Tafili ha jugado tres partidos con SilverStorm El Salvador: ante Aldro Energía Independiente y AMPO Ordizia en la Liga Heineken, además de la XVI Supercopa de España ante VRAC Quesos Entrepinares, encuentro en el que anotó un ensayo que sirvió para que SilverStorm El Salvador alzase su sexto título de la competición.

Desde el Club de Rugby El Salvador agradecen a Josh Tafili su dedicación, esfuerzo y buen trabajo en estas semanas, además de desearle una rápida solución de los problemas con los que se ha encontrado de forma inesperada y que le hacen volver a Nueva Zelanda.