Rugby El Salvador golpea primero en el derbi y se lleva la victoria Los jugadores chamizos festejan el triunfo / A. Mingueza Los de Juan Carlos Pérez se impusieron 26-17 a los queseros y solo los fallos en la delantera les privaron de una victoria más holgada DAMIÁN MORENO Valladolid Domingo, 16 septiembre 2018, 16:57

Demasiado temprano hasta para los más madrugadores. El mejor partido que se podía ver en la Liga Heineken, se demostró una vez más porqué Valladolid está en el epicentro del balón oval, parecía mentira que se disputase en la primera jornada. Pese a ello no impidió ver un grandísimo espectáculo. Y esto solo acaba de empezar. El encuentro fue como una montaña rusa. Sabes cómo te montas pero no cómo vas a acabar. Los allí presentes vivieron un carrusel de emociones y acabaron como no podía ser de otra manera: del revés. Esta vez pasó lo contrario a lo que venía ocurriendo.

26 El Salvador Wozniak, Matt Smith, Andrñes Alvarado, Víctor Sánchez, M. Walker-Fitton, Matt Foulds J. Wainwright, Olajuwon Noa, Pelayo Ramos, Oliver Bryant Gonzalo Herreros, Johny Carter, Nuu Junior Tom Pearce, Christian Rust. 17 VRAC Francisco Blanco, B. Asomua-Goodman, Alberto Blanco, Guido Albertario, Kalokalo Gavidi, José Basso, Gabriel Vélez, Nathan Paila, Pablo Gil, Álvaro Ferrández, Federico Castiglioni, Gareth Griffiths, Álvar Gimeno, Guillermo Mateu, John Wesell-Bell. Tanteador 3-0 min. 3 golpe de Bryant, 3-3 min. 16 golpe de Griffiths, 10-3 min. 20 ensayo de Rust y transformación de Bryant, 13-3 min. 31 golpe de Bryant, 13-10 min. 35 ensayo de Pedro de la Lastra y transformación de Griffiths, 16-13 min 46 golpe Bryant, 19-10 min. 64 golpe de Rust, 26-10 min. 70 ensayo de Nuu Junior y transformación de Rust, 26-17 min.74 ensayo de Eaton y transformación de Griffiths. Árbitro Sr. Montoya (Comité vasco

La altura de temporada en la que estamos demostró que al VRAC le costó arrancar. Nunca llegó a carburar. No fue el verano el culpable, sino El Silverstorm Salvador. Olajuwon Noa, el fichaje estrella del SilverStorm, hizo las delicias de los aficionados chamizos nada más empezar. En el minuto 5 forzó un golpe de castigo que era ejecutado por Oliver Bryant. Se hizo el silencio en el Pepe Rojo. El '10' no consiguió colar la pelota entre palos. El Quesos se salvaba pero el Chami demostraba que estaba más enchufado. El VRAC seguía dormido, todavía de vacaciones. En el minuto 10, de nuevo el inglés, fallaba su segundo puntapié. El balón se estrellaba en el palo. Ya a la tercera fue la vencida y Bryant no perdonó. El claro dominio del Chami se traducía en puntos: 3-0. La reacción quesera fue inmediata. Si algo tienen los chicos de Diego Merino es calidad. Griffits empataba en el 16 poniendo el 3-3.

El Chami tenía más el balón, empujaba y encerraba al VRAC Quesos Entrepinares en su campo como una gota malaya. Lenta pero efectiva. Christian Rust, el más listo de la clase en una fantástica jugada personal, conseguía el ensayo y Bryant la transformación, pasados los 20 minutos.

El marcador (10-3), reflejaba lo que se veía en el verde. Incluso se quedaba corto si no fuese porque Bryant falló lo que parecía imposible. Cuando no era el palo, el golpe se iba muy desviado. Hasta en tres ocasiones no culminó.

Cuando al VRAC se le escurría entre las manos la victoria ya en el primer tiempo, se rehacía como lo que es: el campeón. El ensayo de Pedro de la Lastra, y la posterior transformación de Griffiths, en el 35, ponían el 13-10. El timón del partido viraba en los minutos finales de la primera mitad.

El arranque tuvo idéntico signo con el SilverStorm más agresivo en todas las acciones. Bryant aumentaba su porcentaje de acierto con un drop en el minuto 46 (16-10), justo antes de lesionarse. Le sustituía Juan Martínez que debutaba en División de Honor procedente de la Academia.

En las caras de los jugadores queseros comenzaban a reflejarse los gestos de desesperación al ver que no les salían las cosas ante el buen hacer de los de Juan Carlos Pérez. Aprovechando una inferioridad doble, los chamizos castigaban con un golpe de Rust, que ponía el 19-10 en el luminoso. La puntilla llegó en el minuto 70 con un ensayo de Nuu Junior en una apertura a base de pases, de lado a lado, hasta que se creó el hueco, para poner el 26-10. El Salvador se gustaba y enterraba al VRAC a falta de diez minutos para el final. El ensayo de Eaton y la transformación de Griffiths solo sirvieron para maquillar el resultado final (26-17). «Sí, sí, sí el Chami ya está aquí», gritaban los aficionados de El Salvador. Victoria de peso ante el campeón para presentar candidatura al título. Se rompió la racha de cinco triunfos consecutivos del Quesos en el derbi. La revancha ya espera en la segunda vuelta.