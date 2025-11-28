El Salvador debuta en el torneo del KO en Alicante

El Norte Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

El Inexo El Salvador inicia este domingo su participación en la Copa del Rey visitando el difícil campo de Huesitos La Vila (12:00 horas), un equipo que actualmente ocupa la tercera plaza en División de Honor masculina, gracias a su buen hacer en liga en lo que va de temporada, y que ya sorprendió a los vallisoletanos en Pepe Rojo, en el partido de la tercera jornada.

El técnico del cuadro blanquinegro, Álvaro Gorostiza, es consciente del buen nivel de los de Villajoyosa y, tras el gran encuentro de Supercopa disputado ante el VRAC Quesos Entrepinares, que cedieron en los compases finales, han preparado esta cita con el objetivo de «pulir los pequeños detalles, porque fueron estos los que impidieron amarrar el título de Supercopa, e implementar las correcciones para seguir subiendo el listón hasta el final del curso».

«Llegamos al comienzo de Copa después de haber hecho un buen partido ante el VRAC en la Supercopa. Esta es otra competición, diferente, que afrontamos con ilusión y con ganas, aunque sabemos que será un choque complicado, dinámico y con mucho juego, ante un rival que sabe desplegar muy bien sus armas. Lo hemos preparado bien, con entrenamientos intensos, y sabiendo lo que hay que hacer para empezar con buen pie este nuevo reto», matizó Gorostiza.

El entrenador chamizo cuenta con las bajas de Martín Peña, quien sufrió una importante conmoción en ese último encuentro ante el VRAC, y de Santi Ortega, pero recupera a Lucas Santa Cruz, e incorpora a Alfonso Enciso, campeón de Europa M18 junto a Martín Toca, a Pablo Villalobos y David Alonso.

La convocatoria para este primer compromiso copero queda conformada por: Dani Chico, David Barrios, Julio Sanz, Saúl Alonso, Juan Martínez, Pablo Villalobos, Rodrigo Pelaz, Jaime Powys, Jacobo Ruiz, Diego González, Rodrigo Fernández, Fernando Romanos, Alfonso Enciso, Facu Munilla, Javier Coronel, Jorge Ayuso, Unax Zuriarrain, Clement Fontaine, Jerónimo Alonso, Bauti Arranz, Lucas Santa Cruz, Reuben Du Plooy y David Alonso.