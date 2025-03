El rugby y sus orígenes... el barro

El Norte Valladolid Domingo, 23 de marzo 2025, 17:44 | Actualizado 17:57h. Comenta Compartir

En inglés, en portugués, en castellano… El rugby habló diferentes idiomas en la exitosa X edición de este Torneo que organizó el VRAC Quesos Entrepinares y que reunió 23 a clubes de Portugal, Irlanda, España y muchas familias, todas ellas pendientes de que sus hijos practiquen y continúen en este deporte.

Desde Dublín, los jugadores rayados 'verdiamarillos' veían cómo sus rivales en ocasiones les superaban, pero siempre acababan exhibiendo los mejores valores del oval, personalizados en el pasillo de vencedores y vencidos, en el juego limpio y el respeto. Pero también desde Portugal. Y no sólo la mitad más al sur, también de equipos llegados desde Oporto para arriba, que ya se han hermanado con el club quesero. Todos jugando y todos aprendiendo.

Los campos de Pepe Rojo, pero no únicamente, ya que las ubicaciones de juego de Terradillos y en Fuente la Mora se convirtieron en excelentes escenarios llenos de colorido, donde poder jugar. Eso sí, con mucho, mucho barro, poca lluvia, milagrosamente, pero todo ello siempre superado por las ganas de disfrutar.

Este campeonato reunió a más de 2.200 deportistas, niños y niñas, de categorías desde los más pequeños M6 hasta los M14 y veteranos. Cada uno con un reglamento de juego gradual, diseñado por la Federación Española de Rugby F.E.R. y apropiado para su edad y capacidades. En total, 140 equipos pertenecientes a 23 clubes, entre ellos algunas de las mejores canteras de España, Irlanda y Portugal. Francia, con un equipo de Biarritz, finalmente no pudo acudir por problemas de desplazamiento.

Un evento de «récord»

Jorge Calleja 'Hollister, el presidente del VRAC, hacía una valoración muy positiva de esta actividad al finalizar la misma: «Es increíble que la lluvia nos haya respetado durante las dos jornadas de sábado y domingo por la mañana. La gente y los deportistas que han venido hasta Valladolid han disfrutado mucho. Han sido equipos de toda España y de fuera. La magnitud es esta. No me canso de decirlo. Es un evento de récord. Multitud de campos, más de 2.200 niños, 140 equipos. Los niños, ni barro ni agua, no hay quien los frene».

Para el máximo representante quesero, las miras de este torneo amistoso son claras: «Un primer objetivo era de contraste, observar cómo están trabajando las diferentes canteras y compararse con ellas… y el otro objetivo es la convivencia. Ver cómo las familias están compartiendo y disfrutando en estas dos jornadas». Incidió.

'Hollister' lo tiene muy claro: «El torneo del VRAC es de categoría internacional. Un evento así con este volumen de participantes y su procedencia no se está haciendo en el deporte español y menos en el rugby base, así que nos anima a seguir».

