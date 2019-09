El Quesos sufre para derrotar al Bathco

El partido comenzó como un tiro para el Bathco. Los cántabros arrollaron al Quesos Entrepinares en los primeros veinte minutos ofreciendo todo un recital de juego ante un VRAC que apenas era capaz de defenderse, metido por completo en su campo, sin opciones de jugar el oval y dando la sensación de ser un equipo mediocre y sin capacidad de reacción. Zabalegui se convertía en el perfecto director de juego cántabro, iniciando las jugadas y buscando la línea de marca. Apenas a los cinco minutos, una excelente acción de Zabalegui concluyó con el primer ensayo santanderino. El dominio del Bathco era total y absoluto. Ni siquiera la defensa quesera parecía poder hacer frente a un conjunto cántabro muy sólido, con velocidad, intensidad, potencia y un excelente juego a la mano. Con estas premisas, estaba claro que el segundo ensayo no tardaría en llegar. Y así fue, porque a los trece minutos Van de Ven ensayo casi bajo palos otra excelente jugada que Poet no desaprovechó para colocar un 0-14 en el marcador de Pepe Rojo. Unos guarismos increíbles que hacían saltar todas las alarmas. Apenas se llevaban jugados quince minutos y el VRAC no había aparecido sobre el césped.

26 VRAC Quesos Tuki, Pírez, Albertuco, Casañas, Gavidi, Basso, Carlos Valentín-Gamazo, Paila, Pablo Gil, Taibo, Alcalde, Valetini, Papa, Mateu, Wessel-Bell. 20 Bathco Rugby Santander Gastón, Tobal Pérez, Pollock, Guillemain, Van de Ven, Franco López, Ramiro López, Fuentes, Zabalegui, Martínez, Perotti, Hipólito Pérez, Peña, Poet. Marcador 0-7. Min. 4: Ensayo de Perotti y transforma Poet. 0-14. Min. 13: Ensayo de Van de Ven y Poet transforma. 3-14. Min. 17: Golpe de castigo que pasa Valetini. 3-17. Min. 21: Poet trasnforma un golpe de castigo. 8-17. Min. 23: Ensayo de Taibo. 15-17. Min. 34: Ensayo de Carlos Valentín-Gamazo y pasa Valetini. 18-17. Min. 55: Golpe que paa Valetini. 21-17. Min. 59: Golpe que pasa Valetini. 26-17. Min. 72: Ensayo de Basso. Minuto 77. Golpe de castigo de Poet. 26-20 Árbitro Roger Parera. Incidencias Partido disputado en Pepe Rojo ante unos 600 espectadores.

La primera luz de la jornada para los locales llegó en la segunda ocasión que tuvieron los de Diego Merino de pasar del centro del campo. Valetini se encargó de pasar un golpe de castigo y borró el cero del marcador local. Pero los cántabros seguían dominando en todas las facetas del juego y encerrando al Quesos en su campo lo que provocó un nuevo golpe de castigo que Poet anotó para colocar un 3-17 inédito en Pepe Rojo.

Y es que este partido no solo ponía puntos en juego sino media clasificación para la Copa del Rey. Era necesaria una reacción y llegó de la mano de Baltazar Taibo en una acción sensacional con dos quiebros que rompieron a la zaga cántabra logrando alcanzar la línea de marca. El 8-17 ya apuntaba la reacción del Quesos a partir de ese minuto 23. Y ciertamente el Quesos pareció despertar y comenzó a hacerse dueño del oval y sobre todo del terreno de juego. Un nuevo ensayo de Carlos Valentín-Gamazo tras un maull dentro de la línea de 22 santanderina apretó aún más el marcador casi al filo del descanso (15-17). La tángana poco después, con graves agresiones de los cántabros, y que se saldó con un 'aquí no ha pasado nada', dejaba bien claro que el Bathco ya no tenía el dominio y el Quesos comenzaba a atisbar la remontada.

En el descanso arreció la lluvia y pareció despertar del todo al Quesos, que salió dispuesto a remontar. Encerró en su campo al Bathco y aunque el juego bajo de nivel debido a que el oval era como una pastilla de jabón, al menos el hecho de jugar en campo rival propició un par de golpes de castigo que dieron la vuelta al marcador. Valetini pasó los dos lanzamientos y el 21-17 dio un respiro al Quesos y a la afición.

Los errores se sucedieron por ambas partes, pero en especial en un Quesos falto de rodaje que era incapaz de quitarse de encima la presión de un Bathco que luchaba por la victoria. Y eso que además el Quesos había realizado sus cambios mientras el Bathco se mantenía con los mismos quince que comenzaron salvo Zabalegui, que se tuvo que retirar tocado. El partido transcurría en el alambre hasta que una patada a seguir del Quesos fue placada y Jorqui recogió el oval para enlazar una carrera de cuarenta metros que le dejó a escasos centímetros de la línea de marca. Basso se encargó de anotar el ensayo que ponía ya una ventaja sustancial en el electrónico a los del Quesos.

Pero el Quesos regresó de nuevo al juego anodino, a perder el control del oval, a enlazar malas patadas y peores decisiones que complicaron el partido. Un golpe de castigo transformado por Poet, colocaba un 26-20 peligroso a falta de escasos minutos. Hasta el último instante tuvo que sufrir el Quesos ya que el partido concluyó con el oval en su línea de 22. Afortunadamente el Quesos se llevó el triunfo y con ello sus opciones intactas para clasificarse para la Copa del Rey.