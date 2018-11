El Quesos ya es segundo

Todo se aprieta en la División de Honor 2018/2019. La clasificación y también los partidos. El VRAC, tras el complicado arranque de competición que dejó dos duras derrotas, encadena cinco victorias consecutivas, cuatro de ellas con bonus, y ya sólo tiene por delante en la tabla al Sanitas Alcobendas, líder invicto que sólo ha cedido un empate. Es el único equipo que suma más triunfos que el Quesos tras siete jornadas disputadas.

34 Quesos Francisco Blanco, Pablo Miejimolle, Alberto Blanco, Daniel Stöhr, Guido Albertario, Jose Basso, Gabriel Vélez, Nathan Paila, Pablo Gil, Gareth Griffiths, Pedro de la Lastra, Álvar Gimeno, Fede Casteglioni, Hamish Graham y John Wessel-Bell.También jugaron Álex Gutiérrez Müller, Chris Eaton, Coke Ortiz, Steve Barnes, Pablo César Gutiérrez, Ignacio Guerra, Luis Canti y Raúl Calzón 21 Santboiana Amirani Chichua, Joan López, Sergi Coma, Josep Puigbert, Oriol Pujol, James Fitzsimons, Marc Palomar, Afa Tauli, Héctor García, David Bentley, Nil Baró, Paul Eti Slater, Marc Vilar, Javi de Orbaneja y Jacobus Mason. También jugaron Delgá, Buira, Palomo, Millán, Barbero y Pichot. Marcador 0-7, min. 14: Ensayo de Sergi Coma y transformación de Mason; 3-7, min. 17: Transformación de castigo de Gareth Griffiths; 10-7, min. 20: Ensayo de Pablo Gil y transformación de Gareth Griffiths; 10-14, min. 25: Ensayo de Afa Tauli y transformación de Mason; 10-21, min. 39: Ensayo de Marc Vilar y transformación de Mason; 17-21, min. 41: Ensayo de Fede Casteglioni y transformación de Gareth Griffiths; 24-21, min. 48: Ensayo de Álvar Gimeno y transformación de Gareth Griffiths; 27-21, min. 60: Transformación de castigo de Gareth Griffiths; 34-21, min. 72: Ensayo de Chris Eaton y transformación de Gareth Griffiths. Árbitro Iñaki Muñoz. Amonestó a Pablo Gil y Javi de Orbaneja. Incidencias artido correspondiente a la Jornada 7 de la División de Honor 2018/2019 disputado en los Campos de Pepe Rojo. En los prolegómenos se homenajeó a Héctor Massoni y se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Rafael Espeso, aficionado del VRAC, y de Tomás Rodríguez Bolaños.

El Entrepinares repetía en Pepe Rojo por segunda semana consecutiva, una buena oportunidad de brindar a su afición una nueva alegría frente a un equipo que durante las últimas temporadas ha disputado finales de Liga, Copa y Supercopa. La emotividad se adueñó de los prolegómenos, con un homenaje a Héctor Massoni, histórico jugador de la Santboiana, y un minuto de silencio dedicado al propio Héctor y también de forma especial a Rafael Espeso, fiel aficionado quesero y familiar del jugador azulón Iván Espeso, que nos dejó esta semana. También fue recordado el que fuera alcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños.

Ya con el oval en el aire, el VRAC comenzó con más problemas de los deseados. En un inoportuno lance en el minuto 8, un ataque de John Wessel-Bell contra dos jugadores rivales acabó con el sudafricano en el suelo con la nariz rota. El jugador azulón se resistió a dejar el encuentro, y fue repetidamente asistido para detener la hemorragia y proteger la zona nasal. Un casco y una pantalla le ayudaron a aguantar hasta el final del partido pese a que se llevaría, al menos, otros dos golpes.

Despistado, el VRAC encajó un ensayo obra de Sergi Coma que Mason transformó. Los primeros puntos de Gareth Griffiths llegaron por medio de una patada en el minuto 17 que recortaba diferencias hasta el 3-7. Sólo tres minutos después, de una gran jugada colectiva del VRAC llegaría la primera marca local: Álex Gutiérrez Müller encontró a Hamish Graham y éste aguantó hasta que Pablo Gil quedó liberado de jugadores contrarios. El canterano aceleró y con la ayuda de Gas sellaron el 10-7 que ponía por delante al Quesos. Sin embargo, el VRAC no terminaba de sentirse cómodo y la Santboiana aprovecharía ese estado para tomar ventaja nuevamente antes del descanso. Y esta vez de forma importante. Los ensayos de Afa Tauli y Marc Vilar, ambos transformados, dejaban un inquietante 10-21 que obligaba a los de Merino a mejorar mucho de cara al segundo tiempo.

Y así fue. Consciente de que la Santboiana se encontraría con 14 jugadores durante los primeros minutos por una amarilla mostrada antes del intermedio a Javi de Orbaneja, el VRAC salió sin titubear y encerró en su veintidós a la Santboiana. En la primera melé de la segunda parte, Pablo Gil liberó para Álvar Gimeno y el valenciano vio cómo Fede Casteglioni irrumpía imparable en velocidad a su lado. En un abrir y cerrar de ojos, el VRAC ensayó no sólo una, sino dos veces, ya que el propio Gimeno certificó su gran partido posando con fuerza y rabia el oval para voltear el marcador de Pepe Rojo y poner por delante de forma definitiva a su equipo. Del 24-21 se pasó al 27-21 gracias a un castigo pasado por Gareth Griffiths que colocó seis puntos por encima al Quesos. No eran suficientes para estar tranquilos hasta el pitido final. Y la Santboiana no lo sabía. Así que el conjunto catalán decidió poner a prueba a la defensa vallisoletana, que salió más que airosa del reto. No encajó ningún punto en todo el segundo tiempo, rozando la perfección, evitando el bonus catalán y aguantando el tipo hasta que en el minuto 72 Chris Eaton cerró el partido con un gran ensayo que también transformó Griffiths sellando el 34-21 final.