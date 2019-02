El Quesos muestra madera de líder ante el Hernani

Merino y los días difíciles

Poco análisis merecía un duelo que tuvo poca historia: «Partido en el que teníamos que sacar los cinco puntos y está hecho. Seguimos sumando, seguimos estando ahí arriba y ahora viene una época complicada con muchas salidas fuera difíciles», afirmaba Diego Merino tras el choque. «Hay que amarrar todos los puntos que se pueda aquí para mantener esa distancia y, si se puede agrandar, muchísimo mejor», remarcaba. El técnico del VRAC mostraba su incertidumbre sobre la planificación de la próxima semana en la que hay descanso y convocatoria de la Selección Española, que contará con cinco jugadores queseros: «La [prórroga] que pedimos en el anterior partido nos la denegaron, no sé por qué, y ahora mismo no sabemos cómo están las cosas», declaraba. «Sí que sabemos que hay cinco convocados para el partido de Rusia pero no sabemos exactamente quiénes están de ayuda y quiénes en convocatoria», añadía Meríno, quien incidía en la falta de información a este respecto: