Al Quesos se le escurre el triunfo en la campanada final

J. C. Cristóbal Domingo, 5 de octubre 2025, 17:14 Comenta Compartir

Habría que recurrir a los guardianes de la memoria del Pepe Rojo para refrescar la última vez que se resolvió un partido con un drop en la última jugada, sin tiempo para devolver el oval al campo. Habrá que conservar el nombre de Santiago Mansilla, el apertura argentino llegado a Burgos desde Can Barça, que puso la guinda a una tarjeta de plenos con el pie, cinco aciertos de cinco pateos a las maderas, con el punteo a bote pronto que agachó las cabezas de jugadores y seguidores del VRAC.

VRAC Entrepinares Muñiz, Gallego, Genco; Gavidi, Ojeda; Marc Sánchez, Vélez, Mastouri; Cane, Taibo; Mateos, González del Pino, Álex Alonso, Molinero; y Toquero. También jugaron Álex Pérez, Teto Gómez, Turabelidze, Serrano, Gonzalo Domínguez, Lainz y Tchumburidze. 23 - 26 Recoletas Burgos Sívori, Gil, Domínguez; Sacovechi, Wagenaar; Molina, Zumeta, Bustos; Nicolás Rocaries, Mansilla; Canepa, Guillo Mateu, Rascón, Lander Gómez; y Casteglioni. También jugaron Snyman, Culubret, Vázquez, Aduriz, Dambola, García Ruiz, Mata y Rodríguez Renard. Árbitro: Murillo, catalán.

Marcador: 0-7 (min. 3): ensayo de Gil y transformación de Mansilla. 3-7 (min. 13): golpe de Taibo. 3-10 (min. 17): golpe de Mansilla. 6-10 (min. 26): golpe de Taibo. 13-10 (min. 30): ensayo de Mateos y transformación de Taibo. 13-13 (min. 37): golpe de Mansilla. 20-13 (min. 51): ensayo de Molinero y transformación de Taibo. 23-13 (min. 60): golpe de Taibo. 23-16 (min. 71): golpe de Mansilla. 23-23 (min. 77): ensayo de Sacovechi y transformación de Mansilla. 23-26 (min. 80): drop de Mansilla. En VRAC consigue el bonus defensivo.

Incidencias: Pepe Rojo, media entrada. División de Honor, jornada 2ª. Mañana soleada y fresca. Minuto de silencio en memoria de Iván Velasco y homenaje en el descanso a Pedro de la Lastra. Estuvo presente en el palco Gabriel Solares, copresidente del Real Valladolid.

El derbi castellano estaba camino de un empate que podría considerarse justo, igualdad por 13-13 en la primera retirada a vestuarios del descanso, e igualdad por 23-23 cuando las manecillas del reloj alcanzaron el minuto 80; sin embargo, en rugby la ducha no llega hasta que se ponga fin al último ataque, y el Recoletas Burgos fue el equipo que consiguió llevar la solución al campo rival. El Quesos Entrepinares tuvo la pelota en sus pies para lanzarla lejos, no lo hizo, y lo pagó con una defensa cerrada para evitar el volteo del marcador; se cuidó de no cometer una indiscplina que equivalía a un suicidio, y descuidó la opción de una suerte en desuso, el drop; la delantera del Burgos empujó, el medio melé sacó el balón del paquete para mandarlo hacia atrás y el apertura lo enchufó en medio de la 'H' quesera.

Fue un duro castigo para los chicos de Diego Merino, que se vieron con los cuatro puntos en el zurrón solo diez minutos antes, y vieron cómo su pérdida de concentración, sus errores individuales y colectivos, los llevó a encajar un 0-13 en contra. Normal cuando enfrente hay un rival de la solidez del Recoletas Burgos, que quiere volver a la lucha por los títulos después de un curso en que descarriló antes de tiempo.

No jugó bien el Quesos Entrepinares, salvo en la fase entre los minutos diez y veinte de la segunda parte, sin un ritmo constante de juego que le diera la iniciativa en la mañana. VRAC y Aparejadores son los dos clubes más condicionados por las obligaciones de Iberians y Leones, aunque Merino dispone de tal fondo de armario que le permite remover su quince sin debilitar el potencial del vigente campeón de Ibérica y Copa.

El arranque estuvo condicionado por los saques de touch. El Quesos perdió los primeros y el Burgos lo agradeció agarrando las riendas del juego, con un buen empuje de delantera y la rúbrica del talonador para elevar los primeros puntos al marcador. El 0-7 despertó al Quesos, que ajustó mejor los saques de banda, arrancó faltas a la defensa rival y Baltazar Taibo, que empieza la Liga con un buen pie, cedió jugar a palos el tercer castigo a su favor. Fue un bonito duelo entre los dos pateadores argentinos, que no fallaron en ninguno de sus diez intentos y empate de 5-5 en ese duelo particular.

La mejoría del Entrepinares tuvo recompensa gracias la rapidez de Pablo Mateos, una avispa en las manos de Casteglioni, que se confió y vio cómo el bote salía disparado hacia su campo; el ala internacional sub 20 se gustó con el 'plongeon' que dio la primera ventaja a los azulones. Fue un chispazo quesero que solo se repitió durante los minutos de tanteo de la segunda parte; otro de los canteranos del VRAC, el zaguero Toquero rompió por dentro, recibió la compañía de Marc Sánchez, que rompió líneas con sus fintas, y Molinero atravesó a la carrera la zona de marca burgalesa. El acierto de pie de Taibo colocó un 23-13 con aires de sentencia.

Pero ahí se acabó el Quesos. No hay partido que acabe a la hora de juego, y esta vez los cambios de Merino no dieron aire al equipo. Recoletas aprovechó el partido para no subir antes de tiempo al autobús, con la posesión dejó de cometer indisciplinas, entró en campo contrario y se relamió cuando vio que los locales volvían a regalar en la touch. Mansilla redujo la diferencia a -7, que tenía el premio menor del bonus defensivo, y llevó el desenlace a la ruleta rusa.

El Entrepinares estaba fuera de cacho, Recoletas tuvo la ambición de jugar a la banda un golpe de castigo accesible, y en el ejercicio de caza mayor se cobró una pieza con el ensayo de Sacovechi. El punto del bonus se duplicó en dos con el empate, y el Burgos afrontó con mejor ánimo la traca final; el Quesos se tambaleó con el golpe, quedó en cuclillas con el toque de campana y se desplomó sobre la lona con el drop de Mansilla.