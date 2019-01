Rugby El Quesos Entrepinares exhibe solvencia en Villajoyosa Vélez progresa hacia la zona de ensayo. / Luis Conte El líder, pese a las bajas, supera sin mayores problemas a La Vila EL NORTE Valladolid Domingo, 27 enero 2019, 18:02

Las más de diez bajas con las que el VRAC Quesos Entrepinares afrontaba el partido frente a La Vila alertaban al equipo azulón de que no podía permitirse un mal día en El Pantano. Los lesionados de larga duración se sumaban a bajas de última hora, caso de Álvar Gimeno o Pablo César Gutiérrez, ausente por su inminente paternidad. Unas ausencias que mermaban el potencial quesero pero que a la vez obligaban a demostrar la valía de una extensa plantilla y de varios canteranos que se sumaban a los habituales del primer equipo. Pese a ello, el VRAC se presentó en Villajoyosa con 22 jugadores por causas de fuerza mayor.

20 La Vila Miguel Ángel Ponce, Gastón Alejandro Vía, Juan Ignacio Pérez, Francisco Javier Martínez, Franco López, Bruno René Villalba, Guillem Carrión, Ramiro López, Matías Lamboglia, Eduard Calatayud, Matías Jara, Gastón Pichler, Fernando Díaz, Miguel Lainz y Gabriel Roldán. También jugaron: Ignacio Caini, Emanuel Molina, Juan Ignacio Vinaches, Matías Michelena, Ramiro Álvarez, Salvador Palomares y Lucas Poggi. 44 VRAC Miguel Ángel Ponce, Gastón Alejandro Vía, Juan Ignacio Pérez, Francisco Javier Martínez, Franco López, Bruno René Villalba, Guillem Carrión, Ramiro López, Matías Lamboglia, Eduard Calatayud, Matías Jara, Gastón Pichler, Fernando Díaz, Miguel Lainz y Gabriel Roldán. También jugaron: Ignacio Caini, Emanuel Molina, Juan Ignacio Vinaches, Matías Michelena, Ramiro Álvarez, Salvador Palomares y Lucas Poggi. Árbitro Eki Fanlo. Amonestó a Ramiro López y Gastón Vía y expulsó a Anthony Matoto.

Concienciado de que no podía consentirse ni un ápice de relajación, el VRAC buscó desde el comienzo un colchón en el marcador que, primero garantizase el triunfo, y después otorgase el pleno de punto en el que en la previa no era un partido fácil. Pero fue el equipo el que no se complicó e hizo sencillo el duelo, sin ir en desventaja en ninguno de los 80 minutos de juego.

Fue Greg Dyer el que inauguró el casillero visitante con un ensayo que él mismo transformaba y suponía el 0-7. Matías Jara recortaba diferencias con un puntapié de castigo que dejaba el 3-7, pero Dyer volvía a acertar para recuperar la ventaja de una marca transformada. La perdería el VRAC durante unos instantes. Exactamente los cinco minutos que pasaron entre el ensayo de Fernando Díaz con transformación de Jara y el de Pedro de la Lastra que colocaba el 10-15. Hasta el final, el VRAC se mantendría en todo momento por delante.

El ensayo del jugador marbellí fue tan importante como el que conseguiría Gavidi antes del descanso. 12 puntos de diferencia que animaban al VRAC ya no solo a sentenciar la victoria, sino a ir a por los cinco puntos, importantes tal y como está la clasificación en la zona alta.

Al regreso de vestuarios, y con el objetivo de que La Vila no creyese en la remontada, John Wesell-Bell rompía a la defensa alicantina y situaba junto al pie de Dyer el severo 10-29 que pasaría a ser 10-36 tras el ensayo de un Ignacio Morchón que fue titular y disfrutó de 65 minutos de partido.

Con el bonus ofensivo garantizado, Dyer pasó un castigo que ampliaba la ventaja hasta un contundente 10-39. Casteglioni se apuntaba a la fiesta con el 10-44 y La Vila maquillaba el resultado final con dos ensayos de Gastón Vía para el definitivo 20-44