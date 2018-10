Todo preparado para una nueva fiesta del rugby en Valladolid De izquierda a derecha, el directivo de VRAC Quesos Entrepinares Fernando Cubero; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid Alberto Bustos; el alcalde Óscar Puente; el vicepresidente de la Federación Española de Rugby Juan García Luna y el presidente de SilverStorm El Salvador Santiago Toca. / Rugbyya Quesos y El Salvador se miden el domingo en una nueva edición de la Supercopa de España EL NORTE Valladolid Jueves, 11 octubre 2018, 17:23

Los campos de Pepe Rojo se volverán a vestir de gala este domingo para acoger la final de la Supercopa de España de rugby 2018. El evento, organizado por la plataforma Rugbya, enfrentará a VRAC Quesos Entrepinares en su condición de campeón de la última edición de la Liga Heineken de División de Honor y de la Copa de SM el Rey, y a SilverStorm El Salvador, subcampeón de ambas competiciones.

En la presentación del partido, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Valladolid, el alcalde Óscar Puente ha afirmado que «es un evento que, sin duda, es muy querido por todos los vallisoletanos, que vemos cómo los dos equipos de nuestra ciudad se vuelven a enfrentar en una final, para traer un nuevo título a sus vitrinas».

El regidor recordó que «pese a la corta historia de la Supercopa, el dominio de los clubes vallisoletanos ha sido absoluto, con 12 de las 16 ediciones conquistadas por ambos». Siete de esos títulos, los 6 últimos de forma consecutiva, fueron ganados por VRAC Quesos Entrepinares, mientras que las 5 primeras ediciones, también de forma consecutiva, fueron conseguidas por SilverStorm El Salvador.

Fernando Cubero, directivo de VRAC Quesos Entrepinares, afirmo que para su Club «es una final que afrontamos con muchas ganas, y después de 6 consecutivas, tenemos ganas de sumar una Supercopa más. Creo que va a ser un partido muy disputado, como todos sabemos que ocurre en las finales cuando son en forma de derbi. Esperamos hacer un buen partido».

El directivo azulón confirmó que las entradas para la final, puestas a la venta a través de la plataforma, se encuentran a disposición de los aficionados en los puntos de venta habituales a 12€ hasta el próximo sábado a las 12.00 horas, precio que será de 15€ a partir de ese momento y también en taquilla el día del partido.

Santiago Toca, presidente de SilverStorm El Salvador aseguró que su entidad «llega con especial ilusión a este partido, que pone en juego el primer título que se puede disputar en la temporada, y también por el hecho de que nos hemos propuesto luchar por todos los títulos y por el tiempo que hace que no conseguimos la Supercopa».

El máximo mandatario colegial añadió que «tras conquistar las 5 primeras ediciones de la Supercopa, desde 2007 no hemos vuelto a conseguirla, lo que hace que la motivación sea especial en este encuentro, al que los dos llegamos en muy buen momento, y en el que no nos tenemos que dejar engañar por las dos derrotas del VRAC en el inicio de Liga. Los dos intentamos jugar mucho, con tres cuartos rápidas y delanteros que llevan la continuidad».

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Española de Rugby Juan García Luna, confirmó que esta Supercopa de España «hace que Valladolid sea una vez más la ciudad del rugby, donde todos los aficionados al rugby y al deporte en general van a poner sus ojos. Espero que el ambiente sea fantástico, puesto que el partido va a ser muy interesante, y esperamos que Pepe Rojo registre un lleno para el recuerdo».

El vicepresidente de la FER añadió que «este es uno de esos partidos que crean afición, que dan visibilidad al rugby, con dos clubes de enorme importancia en liza, cuyo ejemplo y calidad deportiva en la gestión ayudan al crecimiento de nuestro deporte, además de que se vuelcan, como el Ayuntamiento, en la organización de eventos de este tipo».

Los aficionados contarán además con un servicio especial de AUVASA para llegar a los campos de Pepe Rojo, con salida desde la Plaza de Poniente a las 11.30 h, una hora antes del comienzo del encuentro, y vuelta a la ciudad a la conclusión del partido, con salida prevista a las 14.30 desde Pepe Rojo. Óscar Puente aseguró que «el Ayuntamiento está considerando la posibilidad de implantar este servicio en las grandes citas que se den en las instalaciones de la carretera de Renedo, para evitar aglomeraciones de tráfico».

Las entradas se encuentran a la venta en las oficinas de los clubes en la Casa del Deporte (Av. Gloria Fuertes, 35), en sus sedes sociales (Bar·Co -Plaza del Salvador- y La Central -Plaza de la Universidad-), además de en Café Bar As de Copas (C/ María de Molina, 1), Justo Muñoz (C/ Teresa Gil, 24), Alisson (C/ Miguel de Unamuno, 5) y Urban Café Bar (C/ Pedro de Valdivia -Arroyo de la Encomienda).