Los planes del BigMat Tabanera Lobos para la temporada Antonio Tabanera y José Luis Galán sujetan la nueva camiseta del equipo de rugby. / F. A. D. El club local de rugby se plantea la formación de sus jóvenes jugadores, difundir este deporte por Segovia y provincia e intentar el ascenso con su equipo sénior masculino FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 18 septiembre 2018, 21:46

Cumplen 17 años, cerca ya de la mayoría de edad. Y lo hacen con nueva equipación (una camiseta más clásica, más de rugby, con los colores del patrocinador) y con sus objetivos bien definidos para la temporada 2018-2019. Por un lado, y socialmente, seguir creciendo (cuenta ya con unas 140 fichas). Deportivamente, y por lo que al equipo sénior se refiere, que comenzará la Liga el próximo sábado 29 de septiembre, intentar el ascenso de categoría. Cada vez se incorporan más niños.

El BigMat Tabanera Lobos presentó sus proyectos para la nueva temporada. «Como siempre, la intención del club no es solo competir; es dar a conocer el deporte del rugby a Segovia y a su provincia», añadió Galán. «Por eso uno de los objetivos de este año, aparte de la competición, es organizar un partido, un 'clinic' en Nava de la Asunción; intentar, todos los años, realizar en una población de Segovia un gran acontecimiento de nuestro deporte para darnos a conocer y que salga cantera en esas localidades», dijo.

Por lo que se refiere a la estructura, el año pasado ya empezaron a trabajar con niños de la categoría sub 8. Este año es el primero que lo harán también con los de categoría sub 6. Y como novedad, el equipo sub 18 se va a unir con el de Majadahonda para participar en una Liga mucho más competitiva «y seguir así formando jugadores».

El equipo con más repercusión es el sénior masculino, que seguirá compitiendo en la Segunda regional madrileña de rugby. No se contempla un regreso a la de Castilla y León. «Desde que nos fuimos a Madrid creo que hemos mejorado mucho en el juego porque hemos podido mantener jugadores que han estado con nosotros desde los 12, 14 años y este año se va a notar mucho porque tenemos seis niños que llevan seis, siete años jugando con nosotros y ya han llegado al equipo sénior y eso nos va a dar un salto de calidad. Y con ese salto de calidad vamos a intentar competir por el ascenso, por lo menos conseguir el 'play off'», añadió el presidente.

Se mantiene un equipo femenino, aunque es complicado que salga un bloque para competir. Es preciso contar con 22 fichas y de momento cuenta con ocho, diez jugadoras . «No va a ser fácil, pero intentaremos que en una segunda vuelta, en diciembre o enero, sacar un equipo o si no, competir a otro nivel», destacó José Luis Galán.

Antonio Tabanera agradeció la labor de los medios de comunicación locales en la difusión del rugby y resaltó el aspecto humano y deportivo «de esta gente que año a año impresiona más. Contad con nuestro apoyo. Esperemos que este año todo vaya bien», dijo.