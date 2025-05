Mañana sábado, especial final de la Copa del Rey de rugby con El Norte

El Norte Valladolid Viernes, 23 de mayo 2025, 11:32 Comenta Compartir

Todo está listo en los aledaños e interior del estadio Zorrilla para vivir uno de los eventos deportivos más relevantes del año, y como no podía ser de otra forma, El Norte se vuelca con un suplemento especial en el que el lector encontrará la última hora del partido y todos los detalles que rodearán a la final de Copa del Rey. A través de 32 páginas, el aficionado al mundo del rugby, en particular, y del deporte en general, podrá leer las declaraciones de los protagonistas y el análisis de las plantillas finalistas a través de un completo recorrido en el que no faltarán opiniones de los expertos en la materia.

En su firme apuesta por el deporte de la ciudad en general, y del rugby en particular, con un seguimiento semanal de todas las competiciones que se disputan a lo largo del curso, El Norte ha redoblado esfuerzos para llevar toda la información de la final de Copa a sus lectores. En el suplemento, además, se incluye el póster de los dos finalistas, VRACQuesos Entrepinares e Inexo El Salvador, que a su vez son clubes de referencia ineludible por su hegemonía en el rugby nacional.

La final de Copa, quinta que se celebra en el estadio Zorrilla, no se detendrá en lo puramente deportivo, ya que desde mediodía se podrá disfrutar en el aparcamiento de música y gastronomía de la mano de una amplia programación. Al margen de las actividades paralelas que rodearán al partido, la fiesta del rugby se completará con los campeonatos de cantera, categorías M6, M8 y M10, que tendrán lugar el sábado en los Anexos al estadio y el domingo en Pepe Rojo.

El seguimiento informativo de la final de la Copa del Rey no se detendrá este sábado, ya que El Norte realizará una amplia cobertura de todo lo que acontezca en el partido y a lo largo de la jornada, tanto en su página web como en el periódico de papel. El suplemento de 32 páginas que se repartirá a los pies del propio estadio, con 5.000 ejemplares, tendrá su continuidad en el periódico del domingo.