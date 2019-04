Rugby La hora de la verdad de las Chamichicas María Vega, Edna Guerra y Carmen Carmona. / R. Gómez El Autoconsa El Salvador buscará el deseado ascenso frente a Les Abelles en Hortaleza V. BORDA Valladolid Jueves, 4 abril 2019, 07:22

El domingo es el día que llevan esperando con esta cuatro temporadas. El Autoconsa El Salvador quiere por fin lograr el objetivo de estar con los mejores quinces del rugby femenino español. El deporte del oval se lo debe. En las tres finales anteriores, la fortuna no quiso dejar que el gordo del ascenso cayese en Valladolid. Ahora, con un equipo más armado y con mayor fondo de armario, están dispuestas a conseguir la meta. Saben que no será fácil, pero tienen el pálpito de que Hortaleza será conquistada por las Chamichicas y que superarán a su rival, Les Abelles, que como las vallisoletanas llegan invictas a esta final de la División de Honor B.

Hablamos con tres de las que serán protagonistas en el choque contra las valencianas en tierras madrileñas: Edna Guerra, María Vega y Carmen Carmona. La vallisoletana, la mas veterana del trío, reconoce que el choque «será complicado. Llegan también sin conocer la derrota esta temporada. Te lo juegas todo en un partido. Con esta llevamos cuatro finales y ellas, ninguna. Vamos a por todas. Pelearemos al máximo por lo que queremos e intentaremos jugar lo mejor posible», asegura Guerra.

Edna puede actuar tanto de primera como de segunda línea. Llegó al rugby de una manera casi accidental. «Estaba en rehabilitación y me captó nuestra capitana, Trina Moir. Me estaba tratando de la espalda y me metí a jugar rugby (risas). No me va mal (más risas). No había visto nunca un partido de este deporte. Jugué primero y luego vi por primera vez un partido».

María Vega, por su parte, llegó a Valladolid para cursar sus estudios de Educación Infantil. «Hubo una campaña de captación de jugadoras por parte del Rugby Arroyo, probé y me enganchó. Estuve en ese club durante unos meses y después fiché por el Chami. Venía del BTT. Entrené dos días con Arroyo y me enfrenté al Chami», rememora la berciana.

Esta segunda línea, al igual que opinaba su compañera Edna Guerra, tiene claro que cuentan con opciones de apuntarse la final. «Llevamos toda la temporada con ese objetivo. Este año, nuestra delantera es fuerte y la tres cuartos, rápida. Tenemos un juego muy equilibrado», asegura la delantera de Ponferrada.

«Es que tenemos un buen equipo», tercia Edna. «Se ha reforzado la línea de tres cuartos, que es algo que nos hacía falta. Carmen Carmona es buena con el pie y Clara Piquero, una '15' rápida y placadora».

Sobre césped artificial

Carmen Carmona, la 'benjamina' en este trío de jugadoras del Autoconsa, disputará su primer partido de estas características en su temporada de estreno en las filas vallisoletanas. Jugó al fútbol para luego pasarse al deporte del oval. Estuvo cinco temporadas en las filas del Jaén Rugby. Disputará su primera final. Edna, en cambio, ha jugado las tres anteriores y María, dos de ellas. Carmen también confía, como sus dos compañeras, en obtener el próximo domingo el ascenso a la Liga Iberdrola.«Hay bastantes opciones de conseguirlo. Hemos trabajado duro durante todo el año para lograrlo», señala esta centro.

En Hortaleza se encontrarán con un campo de césped artificial, la misma superficie sobre la que juega habitualmente Les Abelles. Esta semana, el equipo femenino albinegro ha entrenado en el campo número 5 de Pepe Rojo, el único que es de ese material sintético. Las previsiones apuntan a que no hará calor, con lo que la hierba artificial no se convertirá en un horno.

Una vez acabe el partido, allí se celebrará el tercer tiempo con el rival valenciano. Si ganan las pupilas de Fran Carracedo y Álvaro Rojo, la expedición saldrá hacia Valladolid lo antes posible. Será el momento de celebrarlo. No faltará el acto chamizo por antonomasia, la colocación de la bufanda del club a la estatua del conde Ansúrez en la Plaza Mayor. Luego, todas a la sede chamiza, La Central, donde les espera un jamón que se comerán tanto ganen o pierden en tierras madrileñas.

Si hay celebración, la noche será larga. Tan larga que se juntará con la mañana del lunes. En previsión de ello, las jugadoras que trabajan ya han solicitado fiesta en sus trabajos. Las que estudian tienen claro que ese día tampoco las verán por clase. Lógico. Sería todo un hito en el oval vallisoletano. El primer equipo local en la División de Honor femenina. Llega la hora de la verdad para las Chamichicas. Es el premio buscado desde hace cuatro temporadas. Ya les toca.