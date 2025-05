Los finalistas brotan de la cantera de Valladolid

J. C. Cristóbal Sábado, 24 de mayo 2025, 08:17 Comenta Compartir

¿Han visto alguna vez un partido de rugby en Pepe Rojo? ¿Sí? Entonces sabrán de qué vamos a hablar. Olvidémonos de los ochenta minutos de juego, digamos a un amigo que por un día sea él el que traiga las cervezas, centrémonos en el césped y disfrutemos, durante el tiempo de descanso, del parque infantil en que se ha convertido lo que antes era, y volverá a ser después, un campo de batalla. Docenas de niños y niñas corretean de aquí para allá, algunos ya se atreven a patear ese balón imposible, otros juegan a montar una melé o a saltar en una touch. Todavía no lo saben, pero alguno de ellos saldrá de los vestuarios que tienen enfrente con la camiseta blanca y negra de El Salvador o la azulona del VRAC.

Es la cantera de la que pueden presumir, con derecho, los dos clubes que disputen en el Zorrilla la final de la Copa del Rey; algunos jugadores que alinearán Gorostiza y Merino jugaron, en el sentido más literal de la palabra, a rugby en los descansos de Pepe Rojo. Dos de los responsables de esa dinámica son Juan Carlos Pérez, en el lado chamizo, y Juanjo Alcalde, en el lado quesero, nos acercan a una realidad que reúne, entre los dos clubes, a más de mil jugadores y jugadoras de entre cuatro y ni se sabe cuántos años, desde el M6, los antiguos linces, a los veteranos.

Pérez y Alcalde nos aclaran las dos fases del rugby de formación, las escuelas en las categorías M6, M8, M10 y M12, que no tienen un carácter competitivo, donde todos participan, donde se juega para divertirse y donde los monitores son más educadores que entrenadores; de aquí saltan a M14, M16 y M18, a la Academia para El Salvador y la Cantera para el VRAC, edades con campeonatos autonómicos y nacionales, muchas veces con Valladolid como sede, como ha ocurrido en estos meses de abril y mayo; no hay ninguna instalación en España que se iguale a la de la carretera de Renedo, con tres campos de hierba natural y uno de césped artificial en Pepe Rojo, más el que llaman las Vacas, y si es necesario, Fuente la Mora y Terradillos; los campos de Arroyo de la Encomienda también han completado el escenario. «El único que se le puede parecer, y se queda casi en la mitad, es el Valle de las Cañas, en Pozuelo», apunta Pérez; «en los torneos de chicos más pequeños pueden jugarse hasta doce partidos a la vez», añade Alcalde, lo que da una idea del nivel de compromiso y capacidad de voluntariado que tienen los dos clubes para organizar estos torneos.

El fin de semana de la final en Zorrilla se reunirán casi dos mil niños y niñas M6, M8 y M10 para disputar un torneo, «en realidad, son festivales del rugby» aclara Pérez, en los Anexos el sábado 24 y en Pepe Rojo el domingo 25.

El fin de semana de la final en Zorrilla se reunirán casi dos mil niños y niñas M6, M8 y M10 para disputar un torneo, «en realidad, son festivales del rugby» aclara Pérez, en los Anexos el sábado 24 y en Pepe Rojo el domingo 25.

El organigrama de equipos de El Salvador y del VRAC se completa con los Emerging, categoría sub 23 en la que el Quesos se proclamó subcampeón de España; los equipos femeninos, con el doblete del Chami que entrena Walker-Fitton; los veteranos con jugadores que, como los buenos toreros, se resisten a cortarse la coleta, con Los Clásicos XV, los Old Vrac's y las Wonder Vrac; el equipo de rugby inclusivo que formó El Salvador o el de rugby touch, equipo mixto compuesto por padres y madres de jugadores chamizos.

Una cantera de jugadores, y también de entrenadores, ya que hablamos de unos ochenta técnicos en cada uno de los clubes; alguno de ellos, leyendas del rugby español, como Alvar Enciso, responsable de la Academia de El Salvador, Pirulo Álvarez, Garachana («es un orgullo contar con capitanes de la selección española en nuestro equipo de formación», presume Pérez), Bertoni, Patricio Hermosilla, Prieto, Urullo o Javi Heras

Varios jugadores surgidos del rugby base han vestido esta temporada la camiseta roja del León; con la absoluta lo hicieron Álex Alonso y Jacobo Ruiz, que debutó en Valladolid con la visita de Fiyi; con la M20 están Pablo Mateos (tercer 'tryman' de la Liga), Teto Gómez y Jaime Powys; con la M18 Alonso Valea; con la del Seven Juan Ramos y Martín Toca, en el M18; y con la femenina Inés Antolínez, Matilda Toca, Beatriz Rivera o Carla Villegas.

La temporada 24-25 recoge los frutos de muchos años de trabajo en la sombra. El VRAC se quedó a las puertas del título Emerging, se trajo desde Lisboa el prestigioso Festival Young en M16, y presenta cada vez más canteranos en sus convocatorias de División de Honor, a los ya citados Mateos o Teto Gómez, se suman los hermanos Domínguez, Teo Marcos, Toquero o Pastor. Y no digamos en el vestuario del lado, el técnico Pablo Merchán destacó, después de ganar la semifinal liguera, que una de sus grandes satisfacciones era meter a doce o trece jugadores surgidos de la Academia en las listas de Gorostiza, con Jacobo Ruiz, Jaime Powys, los alas Julio Sanz y Blasco, Nacho Vega cada vez más asentados en la División de Honor, con lo que el equipo ha dado este curso un salto de madurez que le ha llevado a las dos finales de Liga y Copa.

Comenta Reporta un error