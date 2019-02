Rugby La Federación apuesta por las España 7s Series Pol Pla, en un partido con la selección española de rugby a siete. / Efe El Salvador, actual campeón, jugará esta competición de nuevo cuño mientras el VRAC estudia la posibilidad V. BORDA Valladolid Domingo, 10 febrero 2019, 19:59

El rugby a siete está de moda. La selección española se parte el lomo con los mejores equipos nacionales del mundo en las World Series. No hay que olvidar que, desde Río 2016, esta versión reducida del deporte del oval está en los Juegos y que el equipo español estuvo en su estreno como modalidad olímpica de nuevo cuño. La Federación Española de Rugby (FER) quiere potenciar esta especialidad y el seleccionador nacional, el ex chamizo Pablo Feijoo, ha pergeñado un proyecto que pretende potenciar el rugby a siete con el nacimiento de las España 7s Series, competición dirigida principalmente a los doce equipos que militan en la Liga Heineken. Si esos doce clubes no están presentes, la nómina de participantes se completará con selecciones autonómicas sub-18 de rugby a siete y con equipos de la División de Honor B.

Esta se dividiría en dos jornadas, que tendrían lugar los fines de semana del 8-9 y 15-16 del próximo mes de junio. De momento, no hay decididas las dos sedes, aunque desde la FER se apunta a que la segunda pueda ser la misma que acoja la tercera jornada de la Copa de la Reina, denominada GPSIberdrola, de esta especialidad. Nace bajo el amparo del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Pablo Feijoo, alma máter de este proyecto, tiene claro el concepto que mueve a su celebración: «Las España 7s Series debe ser una competición donde los mejores clubes de España compitan con sus mejores jugadores en el mejor escenario posible». Promocionar el rugby a siete entre los mejores jugadores para contar con una base mayor con la que acudir a las diferentes citas a las que debe ir el equipo nacional.

Los equipos participantes se dividirán en tres grupos. En cada sede sumarán una serie de puntos en función de los resultados que consigan en ambas citas. La clasificación final será la suma de los puntos cosechados en ambas sedes.

Con los de casa

El SilverStorm El Salvador, campeón de la especialidad en la última temporada, tiene previsto participar en esta nueva competición. Juan Carlos Pérez, director deportivo y técnico de la primera plantilla chamiza, aseguró que la intención del club es tomar parte. «Defendemos el título cosechado el año anterior», asegura.

Pérez considera que es una buena idea para promocionar esta especialidad olímpica entre los jugadores de rugby. Lo complicado es que llega después de la finalización de la Liga Heineken, con lo que la mayoría de los jugadores extranjeros están de vuelta en sus países. «Por ello, lo lógico es que acudamos con los jugadores de la casa y alguno de los de fuera que se pueda quedar rezagado en Valladolid por motivos familiares o laborales», señala.

El VRACQuesos Entrepinares, según explica su presidente, José María Valentín-Gamazo, lo va a someter a estudio del estamento deportivo de la entidad. Reconoce que las fechas, en pleno mes de junio, «no son las mejores», ya que los jugadores de la casa, de los que se nutriría el equipo, son estudiantes y muchos están inmersos en los exámenes finales. «De todas las maneras, la iniciativa me parece bien porque el rugby a siete tiene cada vez más adeptos», afirma.