España jugará la fase de grupos del Mundial ante Argentina, Fiyi y Canadá

La emoción del rugby mundial se ha concentrado esta mañana en Sídney, donde ha tenido lugar el esperado sorteo de la Rugby World Cup Masculina 2027. El evento, que comenzó a las 10:00 horas (hora española peninsular), ha definido la composición de los seis grupos para el torneo más grande de la historia de este deporte.

Para la Selección Española de Rugby XV, conocida como Los Leones, la cita marca un hito. Tras asegurar su clasificación, el combinado nacional regresará a un Mundial después de 28 años de ausencia, siendo su única participación previa la de Gales 1999.

España, que partía desde la Banda 3 del sorteo, ha quedado encuadrada en el Grupo C, que se presenta como un desafío formidable, pero en el que pueden soñar con la lucha por una plaza en los octavos de final.

Composición de los grupos: Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumanía

Grupo C: Argentina, Fiyi, España, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

Grupo E: Francia, Japón, USA, Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

Los Leones se enfrentarán a una potencia del Hemisferio Sur y finalista histórica (Argentina), y a un equipo siempre espectacular y peligroso como Fiyi. No obstante, el enfrentamiento contra Canadá, que partía desde el cuarto bombo, será crucial para que España pueda aspirar a una de las plazas que dan acceso a las eliminatorias. Los Leones ya ganaron a Canadá el pasado verano en Edmonton (23-24, en el mes de julio).

La Rugby World Cup 2027 implementará un formato inédito con 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro. Esto introduce una nueva fase de eliminatorias clave: los octavos de final. El sistema clasifica a los dos primeros de cada uno de los seis grupos, de manera que avanzarán a octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros clasificados también obtendrán un billete, totalizando 16 equipos en la primera ronda de cruces.

La Copa del Mundo Masculina de Rugby 2027 será inaugurada el 1 de octubre de 2027 con el partido inaugural en el estadio de Perth. Ahora, con los rivales definidos, Los Leones ya pueden planificar su preparación específica para afrontar el desafío del Grupo C.

