El Colina Clínic visita San Cugat, el único campo en el que perdió el curso pasado

El Colina Clínic El Salvador se desplaza hasta tierras catalanas para jugar en el feudo del San Cugat (domingo, desde las 11:00 horas en Zem La Guinardera), el único campo en el que cedió la victoria la pasada temporada, de ahí que no haya lugar para la relajación, y que se afronte este partido como si fuera 'una batalla', como un nuevo reto que las vallisoletanas han preparado con muchas ganas, y en un gran estado de forma.

Llegan a esta cita invicto el Colina Clínic, puesto que ha ganado los tres primeros encuentros de la temporada y, además, con bonus ofensivo, sumando así los 15 puntos en liza, pero el equipo blanquinegro es consciente de que no puede bajar la guardia, ya que las catalanas son siempre un rival correoso. Además, buscarán vengarse de la final de la Supercopa Iberdrola, en la que se impusieron las chamizas por un contundente 58-7, para llevarse así el primer título del presente curso.

El técnico y la progresión de su equipo

Según el técnico colegial, Michael Walker-Fitton «las chicas están muy bien, demostrando su potencial como conjunto y son conscientes de dónde se va, y de que será muy difícil ir a Sant Cugat y ganar, como ya se vio el pasado año, en un choque muy duro en el que se sufrió mucho». «Pero cada semana buscamos ser un poquito mejores que la anterior, y esta no va a ser diferente», señala.

«Hemos conseguido ganar los cuatro compromisos hasta la fecha, los tres de liga y el de Supercopa, y aún queda mucho margen de mejora. De ahí que nuestro objetivo sea seguir creciendo, para terminar cada partido satisfechas de haber logrado dar otro pasito más en ese propósito», advierte.

La convocatoria para este compromiso está integrada por: África Vílchez, Bea Rivera, Matilda Toca, Idoia Goya, Belsay Escudero, Jimena Torres, María Miguel, Elisa Castro, Nerea García, Paula Garrido, Irati Clavero, Inés Antolínez, Tecla Masoko, Claudia de la Loma, Carla Méndez, Leire Markiegi, Amaia Erbina, Carla Villegas, Belén Castellano, Kiara Espósito y Bingbing Vergara.