Un placaje en el partido disputado el curso pasado en Pepe Rojo. R. Jiménez

El Chami busca seguir creciendo en su juego con la visita de Ordizia

Los de Gorostiza vuelven este domingo a Pepe Rojo con la intención de corregir errores y dar pasos hacia adelante

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:46

El Inexo El Salvador recibe este domingo en los campos de Pepe Rojo (12:30 horas), a un Ampo Ordizia que ha perdido sus dos últimos encuentros y que, por tanto, llegará a Valladolid con intención de enmendar sus errores y tratar de sorprender a los vallisoletanos, que también deben corregir fallos y salir con ganas y energía para ir a por la victoria desde el inicio.

El técnico blanquinegro, Álvaro Gorostiza, lo tiene claro: «El equipo hizo una buena primera parte ante Liceo Francés, pero cometió muchos errores en la segunda, algo que no nos podemos permitir, porque eso hizo que el resultado, al final, fuera tan apretado. Además, en el anterior choque en casa tampoco jugamos como nos gusta, por lo que tenemos que ir con todo para conseguir hacer lo que sabemos, y controlar el partido desde el minuto uno».

Es consciente de que el cuadro vasco, aunque no ha logrado buenos resultados en sus últimos compromisos, «cuenta con grandes jugadores, sobre todo, un 'pack' potente delante» y, además, tras su derrota ante el Barça (17-20), habrá preparado con intensidad este duelo, de ahí la necesidad de saltar al terreno de juego con la máxima concentración, para evitar que el cuadro visitante pueda hallarse cómodo sobre el césped vallisoletano. Fundamental, mantener la organización defensiva y aprovechar las incursiones al área contraria, para que estas finalicen con puntos para el casillero colegial.

La convocatoria para esta cita ante Ampo Ordizia queda conformada por: Jaime Powys, Julio Sanz, Javier Geijo, Martín Toca, David Alonso, Santi Ortega, Clement Fontaine, Rodrigo Pelaz, Jacobo Ruiz, Javier Coronel, Bauti Arranz, Unax Zuriarrain, Matheo Triki, Reuben Du Plooy, Martín Peña, David Barrios, Rodrigo Fernández, Saúl Alonso, Lucas Santa Cruz, Diego González, Fernando Romanos, Jerónimo Alonso, Dani Chico.

