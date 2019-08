Rugby El argentino Baltazar Taibo, nuevo fichaje del VRAC Baltazar Taibo pateando el oval. / EL NORTE El apertura se convierte en la quinta incorporación del conjunto vallisoletano EL NORTE Valladolid Miércoles, 7 agosto 2019, 13:42

Es un verano de muchos movimientos en el rugby español y el VRAC Quesos Entrepinares no es ajeno a ellos. De ahí que la plantilla 2019/2020 vaya a presentar cambios significativos. En una apuesta de presente y de futuro, el VRAC ha cerrado la contratación del argentino Baltazar Taibo, procedente del Bathco Rugby y nacido en 1997.

De la mano del equipo recién ascendido a División de Honor y que además será el primer rival liguero del Quesos, Taibo llegó a España en 2016, militando las últimas temporadas en el equipo de División de Honor B con meritorios registros individuales y convirtiéndose en una pieza importante del exitoso proyecto cántabro. A Santander llegó procedente de su club formativo, Club Gimnasia y Tiro de la ciudad argentina de Salta, donde jugó desde los 4 años y hasta los 19, cuando partió rumbo a España.

Con el citado club se proclamó campeón provincial durante cinco temporadas consecutivas, subcampeón nacional Sub 15 y campeón nacional Sub 16. Su buen nivel mostrado en categoría juvenil le sirvió para ser convocado por la Selección Salteña Sub 21 y por la Sub 20 de Argentina, formando parte del Plan de Alto Rendimiento de la UAR.

Apertura de posición natural, Baltazar Taibo también puede desempeñarse en los puestos de zaguero o ala. Refuerza una zona en la que el VRAC contará con Álvaro Ferrández, Broc Hooper y en la que también puede actuar Gareth Griffiths.