Otro retraso hace casi inviable el inicio de liga en el Pedro Delgado Vista del pabellón Pedro Delgado durante un entrenamiento. / Antonio Tanarro La primera empresa no acredita solvencia técnica y el testigo para la remodelación del parqué pasa ahora a una segunda LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 3 agosto 2018, 19:15

El retraso en el procedimiento de adjudicación de las obras del pabellón Pedro Delgado hace que Naturpellet Segovia y Unami necesiten un alineamiento astral para comenzar la temporada en casa. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia rechazó ayer la oferta presentada por Globalia Urbanismo S.L., la empresa que mejor puntuación obtuvo en el concurso para adjudicar el nuevo suelo del pabellón al no acreditar al solvencia técnica exigida en el pliego. El turno pasa a Moldibérica SA, la siguiente en esa puntuación de calidad-precio que establece la nueva legislación de contratos con la administración. Los plazos burocráticos desde que el 12 de julio se llevara a cabo la comunicación con Globalia hasta que ahora la segunda empresa cumpla los suyos hace casi imposible que el Naturpellet pueda jugar su primer partido como local en Primera División el 22 de septiembre.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia, Andrés Torquemada, recordó ayer el plazo de entre seis y ocho semanas para las obras y previó extrapolar las tres semanas que han transcurrido desde el 12 de julio a la previsión sobre la finalización de las obras. «Hay unos plazos que marca la ley de contratos pero habida cuenta de la urgencia que se requiere y que también se ha trasladado a la empresa, que esta lo aportará lo antes posible», apuntó el edil, que incidió en que «lo primero» es que, Moldibérica acredite los requisitos exigidos en el plazo de siete días hábiles del que dispone para que se proceda a la adjudicación definitiva. «Vista la premura, que empieza la temporada y que el Ayuntamiento quiere ejecutarlo con rapidez, a ver si se firma rápido el contrato y pueden empezar las obras en este mismo mes».

«El trastorno que nos hace es brutal. Ya no por la pretemporada, que contaba con que no íbamos a hacerla allí, pero ya entra a peligrar nuestra primera jornada en casa», explica el presidente del Naturpellet Segovia, Álvaro Fernández. El club comienza el curso el 15 de septiembre en la cancha del Movistar Inter y recibe la semana siguiente al Ribera de Navarra, un encuentro que podría disputarse en Cuéllar, la única alternativa que en estos momentos maneja la directiva. «A El Espinar no podemos ir porque si todos los socios deciden ir al partido, no caben. La única opción que podríamos tener es Cuéllar, pero estamos hablando de 100 kilómetros ida y vuelta. Después de este contratiempo, hay que empezar a planteárselo».

El club se muestra preocupado por la preparación. «El parqué es todo, sobre todo la velocidad de juego. Vamos a entrenar en goma, que frena el balón, y vamos a llegar a una pista el primer día que desliza a una velocidad abismal. Suponemos que todos estará fenomenal, pero al final será una pista nueva que los jugadores no han probado». El presidente incide también en el apartado físico y en las consecuencias clasificatorias a lo largo del curso de un mal arranque de temporada. «Lo que más nos preocupa es que esto sea un lastre durante toda la temporada, ojalá la preparación sea la mejor posible y no tengamos que acordarnos en mayo. ¿Y si se rompe un cruzado un jugador? Nadie se ha preocupado en buscar las mejores condiciones para que los jugadores puedan hacer bien la pretemporada. No quiero echar piedras en la mochila de nadie, pero que me las echen a mí no es justo».

Fernández relata los ejemplos de otros clubes de Primera División con obras recientes en sus pabellones como Ribera, Santa Coloma o Valdepeñas. «Han tenido una alternativa. Nosotros propusimos varias soluciones y al final nos hemos quedado sin ninguna. Entiendo que las obras sean así. Mi silla no es la de la alcaldesa, pero a lo mejor la alternativa habría sido alquilar una pista de parqué, que tampoco era una cifra desorbitada, unos 15.000 euros, en una obra de 150.000», valora el presidente, que incide además en la utilidad para los distintos clubes de la ciudad.

El Unami de Segunda División femenina se estrena en casa una semana antes, el 15 de septiembre. Su entrenador, Luis Martín, está pendiente de fijar el calendario de entrenamientos a partir del 13 de agosto. El club no necesitaría pabellón hasta la última semana del mes porque las dos anteriores son para entrenamiento físico. «Los amistosos se pueden gestionar en un sitio u otro, pero el 15 de septiembre empezamos la liga y me da que el Perico no va a estar. El Ayuntamiento tendrá que decir si podemos ir a Palazuelos o dónde jugamos. Tendremos que buscarnos la vida en el primer partido, que se puede jugar donde sea, pero los entrenamientos son muchas horas y eso sí que cuesta un dinero». El Unami valora la posibilidad de alternar el calendario con el rival y jugar fuera de casa alguno de los primeros compromisos que tiene como local para luego ser anfitrión en el choque de la segunda vuelta.

El Segosala, que empieza a funcionar a pleno pulmón en octubre, tiene menos prisa. «Nosotros lo hemos solucionado haciendo la pretemporada en otros pabellones como el María Martín y para esa fecha ya estará el suelo puesto», prevé su director, Carlos Muñoz. Mientras, Torquemada aseguró que la Concejalía de Deportes tiene al tanto a las entidades deportivas: «Es algo que sabemos que les preocupa y a nosotros nos preocupa y nos ocupa».