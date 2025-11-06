Los Premios Pódium reconocen a los mejores del deporte de Castilla y León La gala se celebró en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid

Los galardonados recogen sus premios en el acto de entrega en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado.

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:08

La Junta ensalzó hoy el esfuerzo y los valores de los deportistas y entidades deportivas de la Comunidad con la entrega de los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que se ha celebrado en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid.

Así, la futbolista Adriana Nanclares Romero ha recibido el Premio al Mejor Deportista Absoluto; el patinador Adrián Alonso García, al Mejor Deportista Promesa, y Laura López Valle, al Mejor Entrenador, junto a la nadadora Marta Fernández Infante, en la categoría de Deporte y Discapacidad, y a la piragüista Ainnare García González, en la de Deporte en Edad Escolar.

Completan las seis categorías de estos premios la de Mejor Entidad de Castilla y León, que ha sido para el Club Patinaje en Línea Valladolid. Finalmente, se han entregado también tres menciones especiales en esta edición, que han recaído en Marta Arce Payno, deportista paralímpica de Judo adaptado, en la Vuelta Ciclista a España, y en la Fundación Aliados.