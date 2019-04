«Cuando tienes pasión por hacer algo no te cansas» Isabel Sanz, en el gimnasio, durante una anterior entrevista.. / Antonio Tanarro Isabel Sanz, que viene de batir dos récords mundiales, prepara el Europeo de powerlifting FERNANDO ARCONADA Segovia Domingo, 21 abril 2019, 22:33

Isabel Sanz Águeda se inició en la competición como atleta de powerlifting en diciembre de 2017. Y desde entonces, esta deportista que nació en Ayllón en 1998 no ha parado de engordar su palmarés. Viene de vencer en su categoría y batir dos récords mundiales en el Internacional Iberoamericano que tuvo lugar en días pasados en Portugal. Uno, en sentadilla, con 152,5 kilos y otro en peso muerto, con 190 kilos. En entrenamientos ya sido capaz de levantar los 200 kilos (se dice bien y pronto), pero no se trataba tanto de arriesgar con un Europeo a las puertas de la esquina, una competición que la deportista local también tiene marcada en su calendario. Aunque no era fácil subir las marcas, «era un poco a lo que iba; estaba segura y convencida de sacarlos. El fin era ir a por ellos», comentó Isabel Sanz; era el objetivo que perseguía.

¿Cuál de los dos ha sido el más difícil? «El más complicado fue el de sentadilla. Para mí es más complejo; en una competición es un poco más arriesgado y corres el riesgo de que se te caiga encima y lesionarte; en peso muerto, si no puedes con ello, lo sueltas y ya está», dijo.

Precisamente el siguiente campeonato es el Europeo en el mes de junio. «El powerlifting es un deporte complicado y muy psicológico. Son entrenamientos muy duros y como que te lo juegas todo en unos segundos», destacó Isabel Sanz sobre la modalidad deportiva que practica.

¿Se imaginaba en sus comienzos que iba a llegar tan lejos? Y es que Isabel Sanz tiene su historia. Pisó un gimnasio para ganar peso porque una enfermedad había dejado huella. Ahora, es un ejemplo de superación. «Al final no deja de ser un hobby porque por ahora al menos no es algo de lo que se pueda vivir. Todos tenemos nuestros estudios, trabajos y demás, nuestra vida aparte y al final queda como una parte más. Tenemos nuestros gastos, viajes, material deportivo... Ir consiguiendo logros no es algo que te esperes», dijo.

¿Y no se corre el riesgo de cansarse del éxito? «Cuando tienes pasión por hacer algo no te cansas», apuntó. La localidad de Ayllón disfruta de los éxitos de su deportista. «Y es muy de agradecer ese apoyo. No puedo quejarme, la verdad; hay muy buen ambiente, todos nos conocemos». Y disfruta de la tranquilidad, de pasear y sobre todo, desconectar.