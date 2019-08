Moto2 «Salimos reforzados de estas dos últimas carreras» Álex Márquez, saluda al público tras su victoria. / REUTERS Álex Márquez consiguió salir de Austria con diez puntos de ventaja más en la general respecto a Thomas Luthi, en una carrera de menos a más en la que salvó varios incidentes y en la que firmó un muy valioso segundo puesto pensando en el campeonato. BORJA GONZÁLEZ Red Bull Ring (Austria) Domingo, 11 agosto 2019, 20:33

-Ha conseguido un segundo de oro, de esas carreras que valen un título. ¿Está de acuerdo?

Sí, totalmente de acuerdo. Ha sido complicado desde el inicio hasta el final, tirando con mucha calma. He intentado al final apretar porque en las dos últimas vueltas he tenido la oportunidad de luchar por la victoria pero creo que eran tomar riesgos innecesarios, ir por encima del límite y he decidido quedarme detrás, bueno, esperar a que él fallase; si hubiese fallado lo habría intentado. Y la verdad es que Brad ha hecho una última vuelta muy buena pero creo que nosotros, empezando desde el once, hemos hecho una carrera de, como has dicho, puntos valiosos para el campeonato y somos más líderes. Así que salimos reforzados de estas dos carreras.

-Hay días en los que la mala suerte se ceba con uno, y otros en los que ayuda. Hoy se le han caído por delante, a su lado, por detrás… ¿Qué ha sentido en esos momentos? Vierge con Nagashima, el toque con Gardner, Marini con Bastianini.

Miedo. Digo, 'no puede ser otra vez, no puede ser que nos toque a nosotros' (Risas). Pero estaba tranquilo, nos ha tocado dos veces así que pensaba que hoy no nos iba a tocar. He tenido mucha suerte hoy, desde el inicio, empezando el once, en las dos primeras curvas es fácil que haya toques o que te metas en problemas, y las he podido solventar bastante bien. Y después, la pista estaba muy complicada y aguantar ha sido la clave.

-Luthi está ahora a 43 puntos, hoy le ha metido otros diez. Es regular, pero no parece el rival más peligroso para jugarse un Mundial. Y le toca atacar.

Bueno, podemos seguir atacando nosotros; con esa distancia de 43 hay que seguir carrera a carrera. Tenemos esta ventaja y hay que aprovecharla, hay que seguir empujando, creo que hasta Tailandia no hay que mirar el campeonato, tenemos que ir a la nuestra. Ahora viene Silverstone, donde siempre hay condiciones difíciles, Misano, Aragón, donde algún año ha llovido. Hay que ir carrera a carrera, sin mirar el campeonato y disfrutando, porque cada fin de semana estamos luchando para ganar y eso es muy bonito.

-¿No nos adelanta nada sobre su futuro?

No, así es más emocionante. Esta semana se sabrá.

-¿Le ha descentrado algo el estar pendiente de su futuro?

No, no, en absoluto. Ayer cometí errores por querer buscar demasiado, y porque sabía que era un oficial muy apretado y que había que sacar un poco el extra este de cada piloto, y cometí un error justo en la última curva. Da rabia, porque fue en la última, que es relativamente fácil pasarla, pero quise un poquito más y la pifié. No, en absoluto me he descentrado.