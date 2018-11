RMotocross Quiero ser como Marc Márquez Adrián Retortillo posa con su moto de 85 cc. / L. Z. L. El campeón del mundo de Moto GP elige al palentino Adrián Retortillo para su campus de jóvenes pilotos LÍA Z. LORENZO7EL NORTE Palencia/Barcelona Lunes, 19 noviembre 2018, 18:45

La vida de Adrián Retortillo ha estado ligada al mundo del motor desde que le regalaran su primera moto cuando no levantaba casi ni dos palmos del suelo. Tímido lejos de la pista e intrépido sobre la tierra, este piloto palentino ha ido creciendo hasta convertirse en una joven promesa nacional. Y ahora Marc Márquez le ha elegido para participar en el Allianz Junior Motor Camp, su campamento de jóvenes pilotos. «Estamos entusiasmados con la posibilidad que se nos ha abierto. Al principio casi ni nos lo creíamos, pero ahora que se acerca la fecha nos damos cuenta de todo lo que significa». El que habla es Mario Retortillo, padre de Adrián fuera de la pista y su chófer, mecánico e ingeniero dentro de ella. Es el que madruga para acompañarle a cada circuito, el que le anima cuando las cosas no salen y el que le empujó a presentarse a la selección de esta cuarta edición del campus creado por el siete veces campeón del mundo.

Y es que Marc Márquez ha sido el encargado de elegir a los 20 finalistas, entre las más de 250 candidaturas recibidas en la web de Allianz Seguros. «Me encanta ver cada año los vídeos de los chicos y chicas, la verdad es que algunos de ellos tienen un nivel bastante alto y cada vez es más difícil quedarse sólo con veinte. Llegamos ya a la cuarta edición de este campus, y cada año aprendo algo nuevo de los chicos», afirma Marc Márquez, que es un gran aficionado al motocross. El piloto catalán estará en la localidad ilerdense de Rufea para dar unas clases magistrales junto a los veinte elegidos, además de compartir con ellos secretos y el buen humor que caracteriza al actual campeón del mundo de Moto GP.

«No esperábamos que nos eligieran, así que cuando nos lo comunicaron fue una sorpresa. Al principio Adrián estaba un poco preocupado porque tenía que hablar en inglés. Pero enseguida se soltó y ahora está muy ilusionado porque va a conocer a Marc Márquez y además va a poder compartir una experiencia inigualable junto a otros 19 chavales que también viven el motor como él», explica Mario Retortillo. Junto al piloto palentino estarán otros 16 chicos y 3 chicas. Veinte apasionados del motor que tendrán la gran oportunidad de compartir su día a día con un campeón del mundo. El campamento es internacional, así que los chavales llegarán de diferentes localidades de España, Reino Unido, Italia, Croacia y Hungría para vivir una experiencia única en el circuito de Rufea (Lérida) con todos los gastos pagados. Todos ellos fueron escogidos por el piloto y su equipo después de rellenar un formulario de inscripción. En este impreso se les pedía que grabasen un vídeo donde mostraran sus habilidades encima de la moto y explicasen su motivación para ir al campus con Marc Márquez.

Ilusión

«Primero grabamos el vídeo en inglés. Adrián se soltó enseguida y creo que nos quedo algo bastante apañado. Luego, encima de la moto, solo tuvo que ser él mismo. Él disfruta cuando piloto y creo que eso se reflejó en el vídeo. Fue capaz de transmitir lo que siente, la ilusión que tiene por mejorar», explicaba Mario Retortillo. Después solo tuvieron que esperar a que llegaran las buenas noticias, esas que les aseguraban un exclusivo hueco en la agenda de Marc Márquez.

Tan solo sesenta jóvenes han tenido la posibilidad de vivir esta experiencia, ya que el campus empezó a celebrarse en el 2015 en el circuito de Rufea. Así que Adrián Retortillo ya puede presumir de ser uno de los elegidos, uno de los pocos que podrá escuchar al campeón del mundo y seguir sus consejos durante seis días. El campus, que es una iniciativa de Laps for Life 93, el proyecto conjunto de Allianz y Marc Márquez. Hasta ahora, ya ha recibido a 60 jóvenes de España, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Holanda, Reino Unido, Brasil, República Checa e Israel.

Ellos se han llevado una experiencia única junto con Marc Márquez y el resto de monitores. Por el campeón del Mundo de Moto GP no estará solo. Adrián Retortillo también podrá escuchar las opiniones de Álex Márquez, piloto del Mundial de Moto2 y también embajador de Allianz y el sparring de Marc, José Luis Martínez, antiguo campeón de España de motocross. Los chicos y chicas de la promoción 2018 del campus disfrutarán sobre las motos todas las horas que puedan, visitarán la exposición de Marc Márquez en Cervera con el piloto como guía particular, compartirán experiencias y harán amigos.

Ser uno de los elegidos para compartir esta experiencia no ha sido fácil para Adrián Retortillo. Más allá del vídeo que tuvo que enviar para ser escogido, la vida de este joven piloto esconde muchos madrugones, muchos kilómetros junto a su padre y un montón de horas de entrenamiento. Además, Adrián se encuentra en un momento muy importante dentro de su crecimiento, ya que dio el salto desde los 65cc hasta los 85 cc, lo que supone dominar una moto más grande, con más potencia y más kilos. Y eso, dentro del circuito de motocross, supone una diferencia brutal. Pero Adrián cuenta con un apoyo incondicional en sus padres. Ellos son los encargados de conseguir patrocinadores, de olvidarse de los fines de semana para acompañarle por la comunidad, para estar cerca cada vez que Adrián se va al suelo. Porque con solo doce años, el piloto está acostumbrado a caerse y levantarse, como bien sabe y recordaba su padre. «Los chicos son muy fuertes y parece que no se hacen daño. Se levantan enseguida y preguntan por la moto. Claro, tú les dices que se olviden de la moto, que tengan cuidado y que no pasa nada si algo se rompe. Lo importante es que ellos no se hagan daño».