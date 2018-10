GP de Tailandia Márquez: «Si por equis razón no se puede ganar no pasa nada» La Honda de Marc Márquez, durante la clasificación en Tailandia. / AFP El líder del Mundial ha inscrito su nombre como el autor de la primera pole en el Circuito de Buriram BORJA GONZÁLEZ Burinam (Tailandia) Sábado, 6 octubre 2018, 14:15

Marc Márquez inscribió su nombre como el autor de la primera pole en el Circuito de Buriram, en una apretada pelea con Valentino Rossi (0.011 milésimas de segundo de diferencia). El líder de la general afronta una carrera llena de incógnitas en la que, de nuevo, marca a Andrea Dovizioso como su principal rival para un domingo que le puede poner el título a tiro de cara a la siguiente prueba de Japón.

Explique lo que ha pasado al final del FP3: la entrada a boxes ha sido rara, ha tenido que cambiar de moto, se ha caído…

Es el riesgo que hay, que no pasa casi nunca, cuando pasas todo el fin de semana trabajando de cara a la carrera. Pones el neumático nuevo y todo tiene que estar en su sitio. Hemos cambiado de moto porque la teníamos ya lista con unos neumáticos nuevos y cuando he salido con esa moto he tenido un pequeño problema con el freno delantero, no podía frenar bien, y luego otro pequeño problema, que esa ya no se puede contar, nada importante, pero me ha hecho entrar en box, cambiar de moto…

Ha entrado bloqueando, ¿por qué?

Es que ahí está el segundo problema… (Risas) Había un parámetro mal, no pasaba nada, una cosa que no cuadraba. Luego hemos tenido que cambiar a la segunda moto, algo que no estaba previsto, no estaba lista, porque había acabado de entrar, hemos tenido que cambiar rápido el neumático trasero y delante llevaba el duro con 20 vueltas, con uno nuevo detrás… Sabía que tenía números de caerme pero lo he querido intentar para entrar en la Q2, y me he caído en la primera de izquierdas. He llegado a esa primera curva de izquierdas, el neumático no tenía suficiente temperatura y me he caído.

¿Ha salido pensando en que podía caerse?

Sí, sí, sí… Es que era el duro, lo había visto ya. Lo había montado por la mañana y digo: son dos vueltas para calentarlo bien de izquierdas. Pero si lo caliento, no entro en la Q2; tengo una vuelta y que hacer un tiempo, así que lo pruebo, pruebo a ver si paso por esa curva… y no he pasado.

No le ha hecho mucha gracia, pero se ha llevado otro récord a la saca: el primer piloto que desde la Q1 consigue la pole.

Bueno, más que un récord, una hazaña. No lo había hecho nadie, ya está hecho una vez, y a ver si no se hace muchas veces más.

¿Qué carrera espera para mañana?

Carrera táctica, bastante táctica por el lado de Dovizioso, que es el que sobre el papel tiene más. Luego las dos Yamaha están ahí, luego faltará por ver qué hacen en la primera parte de carrera que es quizás en lo que ellos tienen más dudas, porque la segunda parte la harán bien. Y Dovi y yo la tenemos que gestionar bien porque la segunda parte de carrera quieras o no aquí sufren bastante.

¿Para ganar hay que copiar la estrategia de Dovizioso?

Dovi tiene unas primeras vueltas muy buenas con el neumático duro y ahí está la incógnita: ¿tirará para sacar las primeras vueltas que tiene tan buenas o no lo hará? Es lo que se tiene que gestionar. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro y si por equis razón no se puede ganar, no pasa nada. Si no hay bola de partido en Japón, no pasa nada. Hace ilusión, ¿sí? Pero tranquilamente, es importante también acabar la carrera, pero si llego al final de carrera con opciones está claro que lo voy a intentar.

Esta carrera, a nivel de arriesgar, ¿cómo la ponemos?

¿Arriesgar? Yo que sé… En Aragón tampoco… bueno, en Aragón sí (Risas). Depende, si me veo confiado encima de la moto intentaré ganar, ya lo he dicho. Si no tocará estar en el podio, que no será fácil tampoco, porque las dos Yamaha están yendo rápidas, y creo que estarán en la lucha por la victoria.

¿Es un circuito propicio para que haya batalla? ¿Es fácil adelantar?

Sí, sí… Tenemos la curva 3, luego hay una curva por ahí en medio, y la de entrada en meta es casi la mejor, la que dará juego. Ya lo ha dado en entrenamientos, tanto en Moto2, Moto3 o en MotoGP. Será raro que no pase nada ahí en una última vuelta.

'Una curva ahí en medio'…

(Risas) ¡Esa no la puedo decir!