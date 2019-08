MotoGP Marc Márquez: «Duele mucho más la derrota de Austria» Marc Márquez, segundo en Silverstone. / Afp El español se tuvo que conformar con ser segundo tras Rins, que le aventajó en 13 milésimas BORJA GONZÁLEZ Circuito de Silverstone (Inglaterra) Domingo, 25 agosto 2019, 20:11

Día agridulce para Marc Márquez. En lo positivo, mucho, el salir de Silverstone con 78 puntos de ventaja en la general; en lo negativo, perdió el segundo mano a mano de última curva consecutivo, además de que vio durante su comparecencia de prensa cómo su hermano se iba al suelo cuando lideraba la carrera de Moto2.

No sienta demasiado bien ver caer a su hermano, ¿no?

Me jode más esto… Preferiría caer yo (sonrisas).

¿Cómo ha sido la carrera? ¿Se olía un final así?

Bueno, no me lo olía, lo intuía perfectamente. Por eso a mitad de carrera he cortado gas, le he dejado pasar, pero he visto que Rins cortaba más y que en una vuelta Viñales nos recuperaba un segundo casi y he pensado 'no hagamos tonterías; lideraré la carrera, haré el desgaste como en las bicis', y lo he hecho. Pero al final casi me sale, no ha faltado mucho, pero dos vueltas antes de meta ya me ha enseñado qué es lo que quería hacer, lo sabía, pero pensé 'qué hago, no tengo más neumático, por mucho que acelere no'. Quizás era demasiado y ahí es donde casi me caigo: he tenido que cortar un poco pero a partir de ahí, en cualquier caso, creo que se ha cumplido el objetivo. Ya dije ayer que era sacar puntos a Dovizioso, aunque por otra parte me gusta sacar puntos con todos en pista, y en este caso Dovizioso, sin que fuera error suyo, ha salido con un cero.

¿Qué ha pensado cuando ha visto allí la moto de Dovizioso en la siguiente vuelta?

Curiosamente le había dicho al equipo antes de la carrera que sólo quería saber algo si le pasaba cualquier cosa a Quartararo y Dovizioso. He pasado la primera vuelta y he visto a los dos en la pizarra y la verdad es que ahí cambia un poco la carrera, porque no tienes que arriesgar tanto; y quizás eso ha sido un punto clave, porque mi plan era arriesgar mucho en las cuatro o cinco primeras vueltas y cuando he visto eso he estado ahí cuatro vueltas dudando si apretar o no. Es cuando Rins se ha enganchado y aquí cuando te enganchas es muy difícil abrir hueco, pero mi plan era tirar muy, muy fuerte durante las cinco primeras vueltas. Con esa información he dudado y creo que ahí se ha decidido la carrera; he hecho un 59.9 para ver qué pasaba pero he visto que estaba ahí y pensé 'nos la jugaremos al final'.

¿Duele más que la de Austria esta derrota?

Duele mucho, mucho más la de Austria, porque te recuperan puntos y aquí no, ha recuperado puntos Rins pero está a ciento uno según he visto ahora; celebrar victorias gusta, y la gente las celebra por todo lo alto, pero nosotros queremos celebrar otro campeonato, que es por lo que estamos trabajando y no hay nada hecho, así que tenemos que seguir con la misma mentalidad.

¿Pensaba que Rins podía ser uno de los rivales?

Sí, ayer lo dije que hay pilotos en entrenamientos que no van todo el rato a tope, sólo algunas vueltas y Rins es uno de ellos; sabía que en este circuito las Yamaha y Suzuki con este motor diferente que llevan eran los principales rivales pero lo importante es que un circuito que a priori era muy desfavorable para nosotros hemos estado ahí y luchando por la victoria.

¿Motor y chasis, no?

Sí, giraba, giraba muy bien porque yo ya iba sin neumático y entonces parecía que la otra moto iba mucho mejor que la mía pero porque había hecho todo el desgaste. Parece que en estos circuitos de enlazar curvas, de velocidad de curva y de mantener el paso, es donde las Yamaha y las Suzuki van muy bien. Lo importante para nosotros es ser constantes en todos los circuitos y no nos vale hacer primeros con diez segundos en uno y sextos en otros, sino que es aquí en donde tenemos que trabajar más.

Y de gasolina muy justo, ¿no?

Me lo habían dicho, pero para ahorrar tienes que ir detrás, con los rebufos ahorras mucho pero he hecho toda la carrera delante y sabía que no podría utilizar ese extra de potencia. También sabía que a las malas pillaría veinte puntos y esa es una de las cosas por las que cuando no tienes nada que perder te la juegas a todo y entonces esperas y haces toda tu estrategia, y cuando sabes que tienes que hacer un veinte tienes otra estrategia. Es duro, porque te tienes que tragar el orgullo y a mí me gusta ganar hasta al parchís, pero no pasa nada.

¿Queda una menos?

Bueno, son más de tres carreras de ventaja, queda una menos, objetivo cumplido. Me gustaría que los rivales estuviesen en pista y más porque no ha sido un error suyo, como ha pasado con Dovizioso, pero nosotros seguimos trabajando en la clasificación, siempre estamos delante para evitar este tipo de incidentes y es ahí donde nosotros continuaremos con la misma estrategia, y si Dios quiere, y el equipo quiere, y todos quieren, el objetivo está cada vez un poco más cerca. Pero hoy también estaba un poco más cerca la victoria y, mira, la hemos perdido al final.

¿Ha visto el incidente de Dovizioso?

He visto sólo una foto. Bueno son cosas de las carreras, de muy mala suerte, y está claro que Dovizioso no se lo merece, aunque también es consecuencia de clasificar mal, porque hay más riesgo de que sucedan estas cosas.