GP Cataluña Lorenzo busca la segunda victoria consecutiva con Ducati Jorge Lorenzo celebra su primer puesto en clasificación. / AFP El mallorquín se hace con la pole en una apretada pelea con Marc Márquez, que de nuevo salvó de forma milagrosa una caída. Andrea Dovizioso partirá tercero completando el trío de favoritos BORJA GONZÁLEZ Circuito de Barcelona-Cataluña (Montmeló) Sábado, 16 junio 2018, 19:33

«¿Para mañana? Jorge es el favorito, y no es para quitarme presión y para ponérsela a él, si no que el ritmo es un poco mejor que el del resto, pero no estamos lejos, estamos a una o dos décimas, algo que a lo mejor se puede suplir si encontramos una pequeña cosa». Así hablaba el líder de la general de MotoGP, Marc Márquez, tras finalizar segundo en el entrenamiento oficial del Gran Premio de Cataluña, una disputa por la pole que se llevó Jorge Lorenzo. Y es que al estreno en la victoria con Ducati le siguió el estreno en el primer puesto de una parrilla con la moto italiana, algo que había estado a punto de conseguir en Mugello –se quedó a 0.035 milésimas de Valentino Rossi-, aunque en aquella ocasión el buen resultado del entrenamiento no hacía pensar lo que se vio el domingo, un dominio aplastante en carrera. Una diferencia importante con la pole de Montmeló, que sí plasma quién es el favorito para ganar, en un escenario en el que la moto italiana ya se llevó el triunfo en 2017. Lo hizo con Andrea Dovizioso que dos semanas antes había ganado también en Italia, un logro que Lorenzo está en posición de repetir.

«Lo importante es que finalmente hemos encajado las piezas del puzle», explicó el mallorquín que tendrá que repetir estas buenas sensaciones en trazados menos favorables para su moto y para su pilotaje, pero que ha empezado a apuntar a nombre fijo en la pelea por todo en cada fin de semana. «Me falta cada vez menos para encontrarme natural con esta moto. Va a ser complicado alcanzarlo hasta Valencia, porque es una moto que no está puesta a mi estilo, pero poco a poco está siendo más dócil, hemos mejorado el paso por curva y el último step lo ha dado ese famoso supletorio en el depósito que me hace tener un ritmo más constante en la carrera y eso mañana va a ayudar». Lorenzo tendrá a sus dos compañeros en la primera línea como los principales rivales. El ya mencionado Márquez, que, como la mayoría de pilotos de la parrilla, mantendrá hasta el final la duda sobre qué neumático utilizar en carrera, un factor que con las altas temperaturas que se esperan para el domingo a partir de las 14 horas será muy relevante; y Dovizioso, muy entonado tanto el viernes como el sábado y que en 2017 se mostró como un maestro en la gestión de este tipo de carreras. «No tengo una estrategia fija, tengo que decidir la mejor estrategia para cada carrera, no tengo mi manera de ganar», analizó el italiano. «Por ejemplo, Jorge es muy bueno saliendo muy rápido, abriendo un hueco y luego manteniéndolo hasta el final. El año pasado gané de maneras diferentes, porque si tienes la velocidad puedes plantear una estrategia durante la carrera. Tengo mi idea, tengo mi estrategia para mañana, pero la mayoría de las veces puede adaptarse a las circunstancias de la carrera. Tienes que estar listo, concentrado en tu idea y mantener la mente abierta para adaptarte a cada situación».

Tres nombres a los que se les podría añadir alguno más, como los de las dos Yamaha oficiales, que en Montmeló han podido ser más regulares que en anteriores grandes premios, y que ocuparán la séptima posición de la parrilla, Rossi, y la cuarta, Maverick Viñales. «Estoy contento, pues creo que hemos hecho un buen trabajo, tanto ayer en el FP2 como hoy en el FP4 me he sentido muy cómodo y rodando rápido, así que espero que mañana podamos volver a calcar los tiempos de hoy y será importante salir bien para poder estar ahí, delante, desde la primera vuelta», apuntó Viñales, mucho más optimista que en los últimos fines de semana y que por primera vez en tiempo no descarta pelear por la victoria.

En Moto2 la pole fue para el francés Fabio Quartararo, la primera que consigue en la clase intermedia –el segundo piloto más joven después de Marc Márquez en hacerlo-, que terminó por delante de Alex Márquez, en una prueba en la que el líder Pecco Bagnaia saldrá cuarto y con la intención de aprovechar el pinchazo de uno de sus principales rivales, Miguel Oliveira, ganador en Italia y que sólo pudo clasificarse en el puesto 17. En Moto3 el mejor fue Enea Bastianini, que tendrá a su lado a Jorge Martín, que sufrió una caída en el primer entrenamiento del sábado de la que salió con un esguince en cada uno de sus tobillos.