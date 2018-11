Moto2 Álex Márquez: «Será importante construir pensando en el año que viene» Álex Márquez. / EFE El piloto de Cervera consiguió en Sepang su tercera pole de 2018, un año muy complicado en el que ha sufrido varias caídas en el segundo tramo de la temporada y en el que no sube al podio desde junio, en Assen BORJA GONZÁLEZ Sepang (Malasia) Sábado, 3 noviembre 2018, 15:39

Álex Márquez consiguió en Sepang su tercera pole de 2018, un año muy complicado para el piloto de Cervera, que ha sufrido varias caídas en el segundo tramo de la temporada y que no sube al podio desde junio, en Assen. Márquez rompió el récord del trazado malasio como anticipo de una carrera en la que señala al francés Quartararo como el rival a batir.

- Pregunta: Pole poderosa.

- Respuesta: No esperaba tanto, sabía que sería rápido, pero no tanto. Estoy contento pero lo importante es mañana.

- ¿Los pies en el suelo?

- Claro, ha habido muchas caídas y mañana es cuando dan los puntos. De ritmo me ha faltado un poco, sobre todo en la segunda salida porque hemos probado una cosa y no iba a gusto. Además me he caído probando eso. En el warm up, que seguramente sea en mojado, a ver si podemos reconfirmar. Pero estoy contento y reconfirmado.

- ¿Mañana es día de acabar la carrera o de ganar?

- Está claro que el primer objetivo siempre es acabar la carrera. Mañana es una carrera de calor, donde yo normalmente sufro más. Será importante en todo momento construir para el año que viene, que es lo que estamos intentando desde el test de Aragón. E intentar pensar en el año que viene, saber controlar estas situaciones cuando no son tan favorables. Pero tenemos una gran ocasión para luchar por el podio e incluso por la victoria.

- ¿Pensar en mantener la calma no hace que a veces piense demasiado encima de la moto?

- Es lo que me pasó en Motegi y en Australia. Es cierto que estaba tocado por las caídas, pero hay que salir, ir con el 'flow' que decimos nosotros y hacer mi carrera al cien por cien. La clave será no fallar, el que menos falle en las frenadas estas largas que hay es el que se llevará la victoria.

- ¿Rivales?

- Quartararo es el que más fuerte está, con Marini y yo detrás. Seguramente que Pecco y Oliveira estarán ahí, pero Fabio tiene un pelín más.

- ¿Físicamente está ya a tope?

- Sí, recuperado al cien por cien.

- ¿Les condiciona que haya dos pilotos que se estén jugando el título?

- Bueno, les influye a ellos, que tienen que saber qué riesgo toma cada uno. Como se vio en Moto3 en Australia, todos vamos al límite y piensas por ti. Quizás Marini o Binder sí pueden pensar un poco más en sus compañeros, pero el campeonato de Moto2 parece bastante cerrado, aunque siempre puede haber sorpresas.