Presentaciones Renault insinúa más de lo que muestra en el RS19 con el que quieren volver al podio Niko Hülkenberg y Daniel Ricciardo posan junto al nuevo RS19 de Renault. / Renault F1 Team El equipo anglofrancés muestra una primera versión de su nuevo coche sin muchos cambios aparentes y con la ambición de regresar entre los grandes DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Martes, 12 febrero 2019, 19:35

Ya dejaron claras las formas de Haas, Williams y Toro Rosso que los coches de este 2019 no iban a diferir, al menos a grandes rasgos, de los monoplazas del anterior año. En el nuevo Renault son tan pocas las diferencias que, a excepción del preceptivo morro adaptado a la normativa modificada, hay que ser muy ducho para ver las diferencias con respecto a 2018.

De hecho, da la sensación de que en el RS19 que han mostrado, o al menos las imágenes renderizadas, se han escondido muchas más cosas de las que se han mostrado. La parte delantera parece algo incompleta con respecto a lo visto en los monoplazas ya presentados, así como unas tomas de aire mucho más sencillas de lo que a priori se esperaba. Algo más alto (otro de los cambios de reglamento) en estas tomas, así como un cuerpo más estilizado (lo que augura una unidad de potencia más compacta, tanto en este como en el Renault) son algunos de los cambios.

La escuadra de Enstone enseñó no sólo el aparentemente poco novedoso RS19, sino también sus ambiciosas intenciones: colarse entre los tres primeros para convertirse en el cuarto en discordia. Nico Hülkenberg estrenará no sólo nuevo monoplaza, cuya base es el RS18 que les colocó como el cuarto equipo con cierta asiduidad a él y a un Carlos Sainz que se ha ido a McLaren. También contará a su lado con Daniel Ricciardo, que ya había mostrado sus nuevos colores días anteriores.

La presencia del australiano, que por primera vez desde hace años no está bajo contrato de Red Bull, es la principal y atractiva novedad de una Renault que tiene todos los argumentos para llegar a la zona alta. A la espera de conocer lo que este miércoles mostrarán Mercedes y Red Bull y el viernes Ferrari, el coche amarillo y negro puede dar el salto.

No va a ser una labor sencilla, y de hecho el propio Ricciardo admite que van a estar por detrás de lo que podría si se llega a quedar en la escuadra de las bebidas energéticas. «Cuando firmé por Renault era consciente de que, de forma bastante realista, Red Bull iba a estar por delante en Melbourne; lo acepté, es algo bastante probable, porque ahora, de algún modo, me lo espero, no va a ser un shock ni nada parecido. Naturalmente voy a fijarme en ellos, pero también me fijaré en Mercedes y Ferrari. No voy a amargarme si nos superan en Melbourne, creo que ahora estamos en un camino diferente, pero no quiero conformarme con ser cuartos para siempre», destacaba el australiano a su llegada al equipo de Enstone. Es consciente de que el cambio de Red Bull a motores Honda puede jugar a su favor, algo que no pueden obviar.

Este miércoles se mostrarán tres monoplazas nuevos, dos de ellos de vital importancia para el devenir de la temporada: el Racing Point, el antiguo Force India; el nuevo Red Bull con unidad Honda y el 'coco': el Mercedes campeón al que todos quieren batir.