Hamilton sobrevive a la masacre de Mugello

Sainz: «No se debería volver a repetir»

No fue el peor accidente de su vida en Fórmula 1, porque lo ocurrido en Rusia 2015 aún está muy presente en su memoria, pero sí uno de los que podría haber tenido consecuencias en más pilotos. Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi y Carlos Sainz se estrellaron por culpa de un fallo, cuyo responsable no está claro aún: bien el coche de seguridad, bien Bottas o bien la FIA por esperar demasiado para avisar a Bernd Maylander. Sainz lo vivió en primera persona, y no oculta su preocupación porque esto se repita. «Estoy contento de que todo el mundo esté bien. Aparte de la frustración de no haber podido acabar la carrera, lo que ha pasado hoy es una situación muy peligrosa, que recuerda a otra que sucedió el año pasado y que no quiero recordar ahora. Cuando vas a 250km/h y te encuentras coches parados en medio de la pista es una situación muy peligrosa que no se debería volver a repetir», pidió el madrileño.

Sainz se hizo daño en la mano y la muñeca, algo que visto lo visto es poco, pero el susto no se le quitará en un tiempo. «Por la mitad trasera de la parrilla creíamos que la carrera se había relanzado. Hemos tenido que frenar y ha habido un efecto dominó. Hemos ido chocando todos con todos. Yo iba de los últimos, cogiendo el rebufo del de delante para atacar, y cuando se han empezado a abrir todos y me he encontrado con el barullo de frente ha sido una sensación que no se la deseo a nadie. A velocidad muy alta. Es una situación realmente peligrosa», explicaba en Movistar F1.