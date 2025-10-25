El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Sainz, en el GP de México. Ep
GP México

El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México

La vida del madrileño ha variado sustancialmente después de haber conquistado su cuarta victoria en el GP de México de 2024

David Sánchez de Castro

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:51

Comenta

Carlos Sainz suma, de momento, cuatro victorias en su palmarés en la Fórmula 1. La última la logró en el siempre tumultuoso Gran Premio de ... México de 2024 donde, por su condición de piloto hispano, fue vitoreado como un héroe. A esas alturas de año, ya sabía que no iba a seguir en Ferrari y que su futuro pasaba por Williams, lo que suponía un cambio radical en su vida: pasar de luchar por lo más alto a hacerlo por apenas puntuar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  2. 2

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  4. 4

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  5. 5

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  8. 8 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  9. 9

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  10. 10

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México

El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México