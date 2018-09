Alonso: «Vienen más 'ceros'»

Diez vueltas duró la última carrera de Fernando Alonso en el GP de Italia. El asturiano estaba profundamente decepcionado, no sólo por el abandono en sí, sino por cómo se produjo. «Fallaba algo eléctrico en las curvas 7 y 8, iba a tirones y al final se paró el motor», explicó el español sobre lo ocurrido, sin entrar en más detalles porque en ese momento no los conocía. «Teníamos pensado cambiar el motor en Spa o aquí para recibir una sanción en un trazado que sabíamos que iba a ser complicado para nosotros en cuanto a rendimiento, pero fuimos sorprendentemente competitivos, así que decidimos no hacerlo aquí. Al final no hemos puntuado así que es el doble de doloroso, ya que tendremos que recibir la sanción más adelante», advirtió Alonso de cara al futuro: «Aparte de estos dos ceros, vienen más».

El problema es que no sabe cuándo será óptimo cambiar de motor y, con ello, penalizar. Singapur puede ser un trazado donde puedan dar el 'do' de pecho, y además porque «saliendo allí último acabas último, así que habrá que estirarlo todo lo posible». Alonso está en manos de la fiabilidad de McLaren en las siete carreras que le quedan en Fórmula 1, un duro epílogo a casi dos décadas en el Gran Circo.