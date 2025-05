Volver al inicio 33 Informan de un posible problema de motor en el Aston Martin de Fernando Alonso. 32 Rueda muy lento Alonso. No para abandonar, pero es evidente que no tiene buen ritmo de carrera. 30 30 vueltas en Mónaco. Gasly es el único que ha abandonado por ahora. No hemos tenido ningún safety car... Veremos si eso afecta a las estrategias de los equipos. 29 ¡AHORA ENTRA VERSTAPPEN! ¡Muy tarde! ¡Sale por detrás de Piastri y con doblados de nuevo por delante! 28 ¡Verstappen sigue en pista y se quita a Stroll y Bearman! Su esperanza, que también les cueste a los de detrás pasarles... 26 Verstappen sigue sin parar aún. Saldría justo en la pugna entre Leclerc y Piastri... Veremos cuándo deciden parar en Red Bull. 24 Puede que haya problemas para Leclerc... Se puede interpretar que se saltó ligeramente la chicane para entrar al box y ganar ligeramente una ventaja. Veremos si hay investigación. 22 ¡ENTRA LECLERC! ¡Verstappen es ahora el líder! ¡El monegasco sale por detrás de Norris! 22 Hadjar y Bearman son los únicos que, por ahora, han hecho las dos paradas obligatorias, con el de RB teniendo la situación más interesante. 21 ¡PIASTRI PARA! ¡Hadjar tiene la octava posición y, si sigue con su carrera, solo puede seguir subiendo posiciones! 20 ¡Hadjar vuelve a parar! ¡No parece que el francés quiera parar más! ¡Duros hasta el final! 20 ¡ENTRA NORRIS AL PIT! ¡Nuevo líder de carrera con Leclerc! 19 ¡HAMILTON POR DELANTE DE HADJAR Y ALONSO! ¡No les ha salido bien a RB y a Aston Martin! 18 Ahora, los cinco de arriba tienen un hueco importante para tratar de meterse en el box... 17 ¡Hadjar por delante de Alonso! Aunque el RB va con blandos y el español ha puesto duros. Veremos... 17 Acción agresiva de RB. Ahora es Fernando quien para en boxes. Veremos si sale por delante de Hadjar... 15 Lawson está haciendo un tren de caravanas enorme. Esto beneficia a Hadjar, que aprovecha para hacer su parada... Saldrá delante de su compañero. 13 Ahora mismo, Cabeza de carrera caería detrás de Ocon, que va 8º... Espacio de sobra para comenzar el carrusel de paradas a boxes. 12 ¡Se retira la bandera amarilla y se abre el pit lane! ¡Se reanuda la carrera al completo! 11 El choque de Gasly fue con Tsunoda. El Red Bull sigue, pero parece extraño que no tenga algunos daños... 10 ¡Trozos del Alpine en la chicane! Se cierra la entrada al pit por posibles trozos del coche de Gasly... No se puede parar. 9 ¡DESTROZADO EL ALPINE! ¡Tiene la rueda delantera izquierda totalmente destruida! ¡Busca llegar al box para retirar el coche! 9 ¡PROBLEMAS PARA GASLY! 8 Ritmo conservador de cabeza de carrera. Norris no se despega de Leclerc, aunque lo suficiente para no tenerle a rebufo. 7 No va a haber investigación para la acción entre Bortoleto y Antonelli que acabó con el Sauber en el muro. Incidente de carrera. 6 Toca trabajar adelantamientos en estrategia y con el equipo. Además de la lotería de un safety car... Veremos qué nos depara esta carrera. 5 ¡SE RETIRA EL VSC! ¡Se reanuda la carrera! 4 Los monoplazas siguen rodando en orden bajo el VSC. Evitan la trazada a la entrada del túnel, donde Bortoleto fue al muro, evitando posibles trozos de fibra de carbono. 3 Bortoleto protesta que Antonelli le forzó al muro. Veremos qué decide dirección de carrera. Se sigue reparando la barrera de protección y seguimos bajo el virtual safety car. 2 ¡VIRTUAL SAFETY CAR! ¡Bortoleto se fue al muro, y aunque puede continuar, se "suspende" el ritmo de carrera! Tsunoda, Gasly y Bearman han entrado en boxes. 1 ¡BORTOLETO TROMPEA, PERO SIGUE! 1 ¡TODO EN ORDEN EN UNA SALIDA PACÍFICA! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA EN MÓNACO! ¡RUEDAN LOS MONOPLAZAS! ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN MÓNACO! ¡Información de neumáticos! Auténtico baile de colores. Con blandos: Lawson y Tsunoda. Con medios: Norris, Leclerc, Piastri, Hadjar, Ocon, Albon, Hulkenbergg, Bortoleto, Gasly y Bearman. Con Duros: Verstappen, Alonso, Hamilton, Sainz, Russell, Antonelli, Colapinto y Stroll. ¡Poco más de 10 minutos para que tenga lugar el procedimiento de inicio de carrera en Mónaco! ¡No se lo quieran perder! ¡43% de probabilidades de Safety Car teniendo en cuenta las últimas ocho carreras! ¡Alta probabilidad de bandera roja! La emoción está servida. ¡Les esperamos! Williams suma 51 puntos en 2025, siendo ya su mejor temporada desde 2017 (83). Con una media de 7.3 puntos por gran premio, hay que remontarse al curso 2015 para ver un mejor promedio de la escudería británica (13.5). Carlos Sainz (Williams) ha finalizado 173 de los 213 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. De pasar por la línea de meta en Mónaco, el piloto español igualará a Nico Rosberg (174) como el 14º piloto con más grandes premios finalizados en la historia de la competición. ¡Fernando Alonso (Aston Martin) se ha quedado sin puntuar en las siete primeras carreras del año. Es la primera vez que el piloto español no consigue puntuar en las siete primeras pruebas que disputa de una temporada desde 2015 (las siete primeras). Lewis Hamilton (Ferrari) se ha quedado fuera del podio en cada una de las últimas nueve carreras en la Fórmula 1. Solo en dos ocasiones arrastró una racha de al menos 10 grandes premios sin podio en carrera: 10 entre Brasil 2008 y Alemania 2009 y 12 entre Sao Paulo 2023 y Canadá 2024. Red Bull va a disputar en Mónaco su gran premio número 401 en la Fórmula 1. Se convertirá en la sexta escudería con más grandes premios en toda la historia de la competición superando los 400 de Renault. Además, se encuentra a una sola pole position más de igualar a Lotus (107) como la sexta escudería con más poles en la historia de la Fórmula 1 (106 de la escudería austriaca). Max Verstappen (Red Bull) ganó en el pasado Gran Premio de Emilia-Romagna sin ser el poleman. De repetir triunfo sin pole en Mónaco, serán 33 veces en las que el neerlandés sube a lo más alto del podio sin salir desde la 1ª posición, igualando el tercer registro histórico de Alain Prost. Oscar Piastri y Lando Norris van a disputar su 54ª carrera juntos como compañeros en McLaren, superando a la pareja formada por Ralf Schumacher y Jarno Trulli (53 con Toyota) como el 27º dúo con más grandes premios en la historia de la Fórmula 1. Oscar Piastri (McLaren) ha sumado puntos en cada uno de sus últimos 33 grandes premios en la Fórmula 1. De puntuar en Mónaco, el australiano se encontrará en la tercera mejor racha de puntuación en la historia de la competición, superando los 33 grandes premios de Lewis Hamilton entre Japón 2016 y Francia 2018. Desde 2015, no ha habido ningún piloto que haya ganado el Gran Premio de Mónaco en dos ocasiones consecutivas (una racha de 3 de Nico Rosberg de 2013 a 2015). Charles Leclerc (Ferrari) fue el último ganador en la ciudad monegasca. Hay que recordar que hay obligatoriedad de 2 paradas en la carrera de hoy para intentar facilizar la emoción de la prueba. Quizá sea el GP de Mónaco más incierto de los últimos años. El poleman del Gran Premio de Mónaco ha ganado la carrera en cuatro de las últimas nueve ediciones (44.4%) tras ganar en 10 de las 11 anteriores (90.9%), siendo la excepción de Lewis Hamilton en 2008 (3º en salida). ¡Buenas tardes a todos, y sean bienvenidos a la narración de una carrera en un circuito mítico! ¡La Fórmula 1, de gala hoy para el Gran Premio de Mónaco! ¡Norris en la pole y Leclerc completando la primera línea!

Volver al inicio Final ¡Nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su retransmisión! ¡Que pasen buena tarde de sábado y hasta mañana! Final Así las cosas, las primeras 10 posiciones quedan formadas por Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Isack Hadjar -por ahora, rookie del año-, Fernando ALonso, Esteban Ocon, Liam Lawson y Alexander Albon. Sainz quedó 11º por delante de Tsunoda, 12º. Final La peor de las noticias se la llevó Mercedes, con ambos de sus pilotos fuera de Q2, uno por accidente (Antonelli) y otro por quedarse sin batería (Russell). Veremos si no acarrean puestos de sanción en parrilla por cambiar algo. Final Charles Leclerc vuelve a salir de una primera línea, y ya son 40 en su carrera en la Fórmula. Es el 18º piloto con más primeras líneas en la historia de la competición superando las 39 de Mika Hakkinen. Por delante, Alonso, Jackie Stewart y Graham Hill con 42 los tres. Final El británico se ha convertido en el 36º piloto con más poles en la historia de la competición, igualando a Kimi Raikkonen como el 5º piloto con más poles con McLaren (11). Final ¡FINAL DE LA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN! Nueva pole position para Lando Norris, la segunda que consigue, sorprendentemente, en esta temporada 2025 tras la de Australia. Q3 ¡POLE POSITION PARA LANDO NORRIS! ¡Vueltón de McLaren para frustrar el fin de semana de Leclerc, que saldrá 2º! Q3 ¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN LA BATALLA POR LA POLE! ¡Todos a por la última vuelta! Q3 ¡PIASTRI MEJORA A NORRIS, PERO LANDO VUELVE A SUPERAR A OSCAR! ¡15 MILÉSIMAS DE DIFERENCIA! Q3 ¡Todos al box antes de afrontar el segundo y último asalto! Q3 ¡VERSTAPPEN ES CUARTO! ¡Se queda detrás de Leclerc! ¡Norris con la pole provisional por delante de su compañero! Q3 ¡MCLAREN PONE LA DIRECTA! ¡Leclerc no puede con los papaya en este primer envite! ¡Queda ver la vuelta de Max! Q3 Solo quedan por salir Verstappen y Lawson. Ocon es el único que ha salido con medios... La mayoría, con blando usado, salvo Norris, Leclerc y Piastri, que salen con juego nuevo. Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡ARRANCA LA PELEA POR LA POLE EN MÓNACO! Q2 ¡Tenemos sorpresa en esta Q2! ¡Sainz y Tsunoda se quedan fuera! Hulkenberg, también. Se unen a los dos Mercedes en los eliminados en esta segunda sesión de la qualy. Norris fue el más rápido, seguido de Leclerc. Verstappen se quedó 5º. Alonso vuelve a estar en Q3 pasando como 8º. Q2 ¡SAINZ Y TSUNODA SE QUEDAN FUERA! ¡Sorpresa total! Q2 Con los dos Mercedes fuera, solo hay 3 coches que serán eliminados en esta Q2. Tsunoda tiene el corte a tres milésimas por delante de Hadjar. Q2 ¡Norris vuela y vuelve a superar el crono de Leclerc! Q2 Norris, Verstappen, Lawson y Tsunoda son los únicos que no han vuelto a la pista. Q2 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! ¡Semáforo en verde de nuevo! Los coches vuelven a pista con Hulkenberg liderando la caravana. Le siguen los dos Williams. Q2 ¡Tráfico para salir a pista! Caravana de monoplazas... Todos quieren salir a mejorar tiempos. Q2 Ya se ha retirado el coche de Rusell. Se quita la bandera roja y la sesión se reanudará en unos minutos. Q2 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡SE SUSPENDE LA SESIÓN A FALTA DE 10 MINUTOS! Q2 ¡MAL DÍA PARA MERCEDES! ¡AHORRA ES RUSSELL QUIEN TIENE PROBLEMAS! ¡No tiene potencia y se para en el túnel! Q2 1:10.9 para Norris. Siguen bajando los tiempos. Q2 ¡TODOS EN PISTA! ¡Hay cinco pilotos con medios: Leclerc, Hamilton, Albon, Sainz y Russell! Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA Q2! ¡Solo 14 pilotos! Recordemos que Antonelli no sale por el accidente. Q1 ¡La Q1, de locos! Lo esperado en Mónaco. Veremos en qué quedan las investigaciones por impedimentos de vuelta... La bandera roja de Antonelli en el final de la sesión retrasará el inicio de la Q2. Leclerc fue el más rápido, seguido de los dos McLaren. Alonso pasó 8º y Sainz 9º. Verstappen fue, finalmente, 4º. Q1 ¡ACCIDENTE DEL MERCEDES! ¡Adiós a la sesión para el italiano! Q1 ¡ANTONELLI PARADO EN LA SALIDA DE LA CHICANE! Q1 Varios incidentes por impedimento de vuelta... Veremos en qué acaban las investigaciones. Q1 Comienza el regreso a los garajes de los pilotos en parrilla. Veremos lo que tardan en volver a salir para conseguir el pase a la Q2. Q1 ¡Pero no le da en el tercer sector, y Leclerc se pone segundo por ahora! Q1 ¡Norris vuelve a volar a la primera posición, pero Leclerc viene tiñendo de morado los dos primeros sectores! Q1 ¡VERSTAPPEN SE UNE A LA FIESTA! ¡Se coloca en primera posición! Q1 ¡AHORA ES FERRARI QUIEN SE POSA EN LO MÁS ALTO! ¡Baile total de cronos con la mejora de la pista! Q1 ¡SAINZ Y ALBON SE CUELAN EN PUESTOS DE PODIO! 2º y 3º respectivamente. Buen ritmo de Williams. Q1 ¡VUELA MCLAREN! Se pone Piastri por delante de Norris en las dos primeras posiciones. Stroll está tercero. Q1 ¡Sale Verstappen! Es el último que faltaba por salir. Q1 ¡Leclerc, que ha dominado las tres sesiones de libres, es por ahora el más rápido en pista! Q1 ¡Mucho tráfico con las vueltas lanzadas! ¡Vital lograr un buen tiempo para pasar a Q2 y empezar a quitarse algunos coches por delante! Q1 ¡Salen todos con blando a excepción de los Alpine, que salen con medios! Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA QUALY! ¡10 minutos para que comience la sesión de clasificación en Mónaco! ¡Todo listo para vivir una qualy más que emocionante! Tal día como hoy, en 2015, tenía lugar la carrera del Gran Premio de Mónaco. Nico Rosberg subió a lo más alto del podio por 10ª vez en la Fórmula 1 en la que era su tercera victoria consecutiva en el trazado monegasco. Solo Ayrton Senna (5, de 1989 a 1993) logró más victorias seguidas en Mónaco que el piloto alemán (3 también de Alain Prost – de 1984 a 1986 – y de Graham Hill – de 1963 a 1965 –). Lando Norris (McLaren) ha conseguido 10 poles en la Fórmula 1, aunque solo ha logrado una en lo que llevamos de 2025 (en Australia). De lograrla en Mónaco, será el 36º con más poles en la historia de la competición, e igualará a Kimi Raikkonen como el 5º piloto con más poles con la escudería británica (11). Charles Leclerc (Mónaco) ha conseguido la pole position en tres de las últimas cuatro ediciones del Gran Premio de Mónaco (Max Verstappen en 2023). Solo en Azerbaiyán ha conseguido más (4) en su carrera en la Fórmula 1 (también 3 en Bélgica). De hecho, solo Lewis Hamilton (7 en Gran Bretaña), Ayrton Senna (6 en Brasil), Jim Clark (5 en Gran Bretaña) y Stirling Moss (4 en Gran Bretaña) han logrado más poles en su GP nacional que el piloto monegasco. El poleman del Gran Premio de Mónaco ha ganado la carrera en cuatro de las últimas nueve ediciones (44.4%) tras ganar en 10 de las 11 anteriores (90.9%), siendo la excepción de Lewis Hamilton en 2008 (3º en salida). Este va a ser el 71er Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1, siendo el tercero que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición tras el de Italia (75) y el de Gran Bretaña (75). De hecho, solo el circuito de Monza (74) ha visto más carreras que el de Mónaco (71 contando el de la edición de 2025). Una buena sesión de clasificación en Mónaco vale por 2... Adelantar en carrera es casi imposible, y más con los coches tan anchos de ahora. Por eso se introdujo la norma de este año de 2 paradas obligatorias en este trazado. ¡Buenas tardes a todos y sean bienvenidos un nuevo fin de semana más de Fórmula 1, pero no uno cualquiera! ¡Mónaco! ¡Legendario circuito e histórico a más no poder, uno de los trazados más complicados del calendario!

