23 ¡30 vueltas para el final! Piastri sigue líder con Norris en segunda posición. Stroll es tercero, con Hulkenberg detrás. 22 ¡POSIBLE INFRACCIÓN DE PIASTRI CON EL SAFETY CAR! ¡Pegó un frenazo antes de que acabara, e investigan si podría ser plausible de sanción! 21 ¡SE REANUDA LA CARRERA Y VERSTAPPEN TROMPEA! ¡SE VA NOVENO! 21 Antonelli vuelve a parar. Está último, pero con intermedios de nuevo. No hay mensaje aún de que el Safety se retire. 19 Esteban Ocon aprovecha el safety para cambair los neumáticos. Saldrá último, pero mejor en estas condiciones. 18 ¡SAFETY CAR! ¡Accidente de Hadjar contra las protecciones! ¡Coche totalmente destrozado! El piloto francés está bien. 18 ¡HADJAR SE HA IDO FUERA ANTES DE LA CURVA 9! 18 ¡SE REANUDA LA CARRERA! 17 ¡SE RETIRA EL SAFETY CAR EN ESTA VUELTA! 17 Ocon es el único que no ha cambiado los intermedios. Está en 7ª posición, pero el piloto francés va a sufrir cuando se reanude. 16 Otra vuelta detrás del Safety Car. Veremos cuándo se reanuda la carrera. 14 Veremos cuál es la decisión de dirección de carrera. Veremos si el Safety Car aguanta unas vueltas a ver si disminuye la intensidad o si hay bandera roja hasta que sea menos peligroso correr. 14 ¡SAFETY CAR EN PISTA! ¡Sale por la lluvia! ¡Mucho spray y empieza a ser arriesgado pilotar! 14 ¡Mucho spray de agua! ¡Puede que haya bandera roja! 13 ¡Lluvia torrencial en el trazado! ¡Todos con intermedios de nuevo en pista! ¡Piastri tiene una gran ventaja en cabeza! 12 ¡VERSTAPPEN APROVECHA UNA MALA PARADA DE NORRIS! ¡Sale por delante! 11 ¡MAX SE SALE A LA HIERBA! ¡No controla el coche y Norris le pasa! 11 ¡LLUEVE YA DE FORMA TOTAL! ¡Los intermedios del principio tendrán que entrar y poner intermedios nuevos para poder correr con normalidad! 11 ¡Entra Stroll! ¡También Leclerc! 10 ¡Antonelli sufre! ¡Leclerc le pasa sin dificultad y el de Mercedes tiene problemas! 9 ¡COMIENZA A LLOVER DE NUEVO SOBRE EL CIRCUITO! ¡Russell, protesta irónicamente! 8 ¡PIASTRI LE PASA EN LA RECTA PRINCIPAL! 8 ¡SE ACTIVA EL DRS! 8 ¡Verstappen se mantiene líder con Piastri pegado, pero sin DRS puede aguantar al McLaren! 7 ¡SE ACABA EL VIRTUAL! ¡SE REANUDA LA CARRERA! 7 El virtual le da vida a los neumáticos intermedios, y se la quita a los que cambiaron a compuesto liso. Cuando venga la lluvia, tendrán que volver a parar. 6 Se espera que la lluvia venga en 10 minutos. 6 ¡Virtual Safety Car nuevamente! 5 Hay piezas del coche de Bortoleto por la pista. Veremos si se retira en una zona segura el piloto brasileño. 4 ¡BORTOLETO A LAS PROTECCIONES! ¡Se salió con el neumático medio en la curva 3! ¡Vuelve a pista, pero el coche tendrá daños! 4 ¡SE RETIRA EL VSC! ¡Se reanuda la carrera! 4 Sigue el VSC en pista. Lawson tuvo un choque con Ocon como incidente de carrera normal. 3 ¡ANTONELLI ENTRA! ¡Veremos si le sale bien a Mercedes! 2 ¡VIRTUAL SAFETY CAR! ¡Los pilotos con neumático liso sufren en el último sector, que está bastante mojado! 1 ¡LAWSON EN MITAD DE LA SEGUNDA RECTA! ¡RUSSELL, LECLERC, HADJAR, BORTOLETO Y BEARMAN ENTRAN PARA EMPEZAR CON NEUMÁTICO LISO ANTES DE EMPEZAR! ¡Todos con intermedios! ¡Veremos cómo funcionan! ¡Es probable que en media hora vuelva a llover en el circuito! ¡10 minutos para que tenga lugar el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo preparado en Silverstone para vivir una carrera emocionante! ¡Les esperamos! Tal día como hoy, en 2008, también tuvo lugar la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. Lewis Hamilton sumaba su 7ª victoria en la Fórmula 1 el día en el que Heikki Kovalainen salía de la única pole position de su carrera en la competición (acabó 5º). Carlos Sainz (Williams) llega a Gran Bretaña tras sufrir otro abandono en el Gran Premio de Austria. Es el tercer piloto con más abandonos de la parrilla actual (40, por detrás de Fernando Alonso -80- y Nico Hulkenberg -42-). Ha abandonado en Gran Bretaña en tres ocasiones (2015, 2017 y 2018). Mercedes ha visto a al menos uno de sus pilotos en el podio en cada una de las últimas 12 carreras en el Gran Premio de Gran Bretaña, aunque fue Lewis Hamilton (ahora en Ferrari) el único que no falló en subir al cajón en cada una de las últimas 11. George Russell nunca ha subido al cajón en este gran premio, siendo, además, en el que más veces ha abandonado (2, en 2022 y 2024, tantas como en Australia, Emilia-Romagna y Singapur). Lewis Hamilton (Ferrari) se ha quedado fuera del podio en cada una de las últimas 13 carreras en la Fórmula 1. Ha superado su peor racha sin podio en su carrera en la competición: 12 entre Sao Paulo 2023 y Canadá 2024. Charles Leclerc (Ferrari) ha estado en el podio en tres de las últimas cuatro carreras de Fórmula 1 (un segundo puesto y dos terceros), las mismas veces que en sus 11 anteriores participaciones (un segundo puesto y dos terceros). Max Verstappen (Red Bull) viene de sufrir un abandono en el Gran Premio de Austria. No lo hace en dos carreras de una misma temporada de Fórmula 1 desde 2022 (Australia y Baréin). La última vez que abandonó en dos carreras seguidas fue en 2020, en los grandes premios de Italia y Toscana. McLaren ha logrado cuatro dobletes esta temporada en la Fórmula 1 (Austria, España, Miami y China), el doble que los que ha logrado en los últimos 14 años (Hungría 2024 e Italia 2021). No logran cinco en un año en la competición desde 1998 con Mika Hakkinen y David Coulthard (5). Se prevee que va a llover muchísimo en los próximos minutos, por lo que encharcará la pista. Lleva todo el día lloviendo sobre el circuito. Veremos cómo evoluciona cuando empiece la carrera. Oscar Piastri (McLaren) ha finalizado cada una de las últimas 39 carreras que ha disputado en la Fórmula 1. De pasar por la línea de meta en Gran Bretaña, será el 3er piloto en toda la historia de la competición que finaliza 40 grandes premios de manera consecutiva tras Lewis Hamilton (una racha de 48 finalizando en 2020) y Max Verstappen (43 en 2024). El ganador de una carrera de Fórmula 1 en Silverstone ha comenzado desde la primera línea de salida en 40 ocasiones (22 desde la pole y 18 desde la segunda posición, un 68.96% de las veces), incluyendo en cada una de las últimas 10 correspondientes al Gran Premio de Gran Bretaña (4º de Max Verstappen en el GP del 70º Aniversario). Hoy parten de estas posiciones Verstappen y Piastri. El circuito de Silverstone acogerá una carrera de Fórmula 1 por 60ª vez – 58 de las ya celebradas han sido en el Gran Premio de Gran Bretaña y una en el Gran Premio del 70º aniversario en 2020. Solo en Monza (74) y en Mónaco (71) se han celebrado más. ¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña! ¡Histórico circuito de Silverstone en el motor para vivir una carrera más que apasionante!

Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la qualy y de su narración! ¡Que pasen buena tarde de sábado y les esperamos mañana con la carrera en Silverstone! ¡Adiós! Final Bearman saldrá en 18ª posición y Antonelli lo hará en la 10ª, por lo que el top 10 de mañana queda formado por: Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Carlos Sainz y Kimi Antonelli. Final Piastri consigue la 13ª primera línea de su carrera en la Fórmula 1, la primera que logra en Gran Bretaña. Ya son 7 en 2025, una más que en todo 2024 (6). Final Es la tercera pole de Max Verstappen en el GP de Gran Bretaña, las dos en las últimas tres ediciones (también en 2023), tras solo conseguir una en las ocho ediciones anteriores en las que participó. Final Son 107 poles position de Red Bull en la Fórmula 1, igualando a Lotus (también con 107) como la 5ª escudería con más poles en toda la historia de la competición. Final 79 primeras líneas para Max Verstappen, que sigue acercándose a las 86 de Alain Prost (5º piloto con más en la historia de la Fórmula 1). Final Ya son 44 poles position de Max Verstappen en la Fórmula 1. Ha conseguido 4 en este 2025 con un coche claramente inferior, más que cualquier otro piloto (también 4 de Piastri). Final ¡Tremenda pole position de Max Verstappen! ¡El neerlandés vuelve a sorprender con un coche inferior y hace magia! Q3 ¡POLE POSITION DE MAX VERSTAPEEEEEEN! ¡VUELTAZO DEL RED BULL! Q3 ¡MAX VA VOLANDO EN LA PISTA! Q3 ¡Todos con neumático nuevo! ¡Toca última vuelta! ¡Comienzan las vueltas lanzadas! Q3 ¡VUELTA A LA PISTA! ¡ÚLTIMO INTENTO POR LA POLE POSITION EN SILVERSTONE! Q3 ¡HAMILTON ES SEGUNDO! ¡Ahora mismo, el top 10 queda formado así: Piastri, Hamilton, Norris, Verstappen, Leclerc, Russell, Alonso, Bearman, Antonelli y Gasly! Q3 ¡PIASTRI SE PONE PRIMERO! ¡Norris es segundo por ahora! ¡Verstappen tercero! Q3 ¡Comienzan las primeras vueltas lanzadas en la pelea por la pole! Q3 Los 10 pilotos en pista. Antonelli, Rusell y Gasly son los únicos que salen con rueda usada. Los demás, con nuevos. Q3 ¡ARRANCA LA Q3! ¡COMIENZA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Los dos Williams quedan eliminados! ¡Sainz se queda 11º por las últimas vueltas de Gasly y Antonelli! Alonso pasó como 7º en una vuelta en la que los Ferrari dijeron "aquí estamos". Hamilton fue el más rápido por delante de Leclerc. Norris, Verstappen, Piastri, Bearman, Alonso, Antonelli, Russell y Gasly pelearán en esta Q3. Bearman tiene 10 posiciones de sanción y Antonelli tiene 3. Q2 ¡FERRARI SE PONE EN PRIMERA POSICIÓN! ¡Vueltón de Hamilton y Leclerc! Q2 ¡NOS ACERCAMOS AL FINAL DE LA Q2! Q2 ¡Los pilotos, de nuevo a la pista en busca de la última vuelta que les dé el pase a la Q3 Q2 ¡Interesante ver qué harán los Ferrari para el próximo intento! Están muy abajo y en peligro de eliminación... Tiempazo de Alonso y Sainz, en 5º y 6ª posición respectivamente. Q2 ¡Norris se eleva a la primera posición! Q2 ¡Verstappen es el más rápido por ahora! Le siguen Piastri y Alonso. Sainz es 4º y Albon completa el top 5 por ahora. Q2 ¡Los 15 gladiadores están en liza! ¡Comienzan las primeras vueltas lanzadas! Q2 Comienzan a salir los monoplazas, siendo en primer lugar los que tienen más juegos de blandos nuevos para usar... Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA Q2! Q1 ¡Final tranquila de la Q1! ¡Lawson, Bortoleto, Stroll, Hulkenberg y Colapinto se quedan fuera! Hailton rozó la eliminación por una mala planificación. Verstappen fue el más rápido, seguido de Piastri. Alonso fue 5º con solo una vuelta. Norris, detrás del Aston Martin. Sainz pasó como 8º en el último intento. Q1 ¡La pista mejora y los cronos empiezan a teñirse de verde! Q1 Algunos pilotos protestan sobre la pista, que está más deslizante que antes. Q1 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! ¡Algunos salen con neumático blando viejo para tantear la pista! ¡Algunas gotas caen sobre el trazado! Q1 ¡BANDERA ROJA! ¡COLAPINTO NO PUEDE SEGUIR Y SE PARA! Q1 ¡Colapinto trompeó y se fue ligeramente contra el muro! ¡Consigue salir, pero el Alpine tiene daños importantes! ¡Veremos si puede dar una vuelta entera para entrar en el garaje! Rueda muy lento... Q1 ¡BANDERA AMARILLA! ¡COLAPINTO PARADO EN LA CURVA 18! Q1 ¡Piastri bate a Verstappen! Se pone primero. Alonso es tercero por delante de Norris por ahora. Q1 ¡Verstappen es el más rápido por ahora! Veremos cómo va mejorando la pista. Norris está por detrás del neerlandés. Q1 Los toros bravos de la parrilla empiezan vvuelta... Q1 ¡Todos los coches en pista! ¡Vemos los primeros tiempos de la pista bajo la amenaza de lluvia! Es posible que caigan unas gotas, pero parece que descartan lluvia total. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la qualy en Silverstone! ¡10 minutos para que arranque la qualy del Gran Premio de Gran Bretaña! ¡Todo preparado en Silverstone para vivir una sesión de clasificación emocionante! ¡Les esperamos! Hay que estar pendientes a ver si alguien es capaz de destronar a los McLaren. Parece que el Mundial va a estar entre Piastri y Norris. ¿Les dejarán competir? La última vez acabó con Norris chocando con su compañero. Bearman tendrá una penalización de 10 posiciones tras su accidente en el pit lane. Fueron unos libres algo accidentados. Aston Martin llega a la qualy sin probar el compuesto blando. Incertidumbre en la escudería británica sobre cómo puede funcionar el monoplaza a una vuelta en Silverstone con este neumático. Si tanto Esteban Ocon como Pierre Gasly se quedan sin pole position en Gran Bretaña, habrá en la parrilla actual de Fórmula 1 dos de los tres pilotos con más grandes premios disputados sin una sola pole (serían 168 para el de Haas y 166 para el de Alpine). Solo Romain Grosjean estaría por delante (181). Lando Norris (McLaren) ha conseguido dos poles y dos victorias en los últimos cuatro grandes premios. Son tantas poles como en los 10 anteriores y tantas victorias como en las 13 carreras previas del británico en la Fórmula 1. ¿Repetirá pole el británico? El ganador de una carrera de Fórmula 1 en Silverstone ha comenzado desde la primera línea de salida en 40 ocasiones (22 desde la pole y 18 desde la segunda posición, un 68.96% de las veces), incluyendo en cada una de las últimas 10 correspondientes al Gran Premio de Gran Bretaña (4º de Max Verstappen en el GP del 70º Aniversario). ¿Quiénes las ocuparán hoy? El Gran Premio de Gran Bretaña es, junto al de Italia, el que más veces se ha celebrado en la historia de la Fórmula 1. En ambos casos, en 2025, llegarán a la cifra de 76 apariciones en la competición. ¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo fin de semana de gran premio de Fórmula 1! ¡Toca un clásico de este deporte, el Gran Premio de Gran Bretaña! ¡Silverstone, de gala!

