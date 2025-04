Volver al inicio 29 Sainz vuelve a los puntos tras adelantar a Hulkenberg. 27 La carrera de Leclerc también es buena. Tiene tiempos muy buenos a pesar de ir con los medios del inicio. Aguanta con todo el de Ferrari. 26 Superamos el ecuador de la carrera en Jeddah. Verstappen sigue tratando de acercarse a un Piastri que aspira a ganar la carrera. 25 Leclerc lidera, pero el líder virtual es Piastri ahora mismo. Norris acabará liderando también en unas vueltas, pero al empezar con duros todavía puede aguantar muchas vueltas. Su mejor aliado sería un Safety Car. 24 ¡TREMENDA PELEA ENTRE VERSTAPPEN Y HAMILTON! ¡Pero el de Ferrari decide entrar en boxes antes de seguir otra vuelta! 22 ¡MALÍSIMA PARADA DE SAINZ! ¡Ha tenido que haber algún problema! Más de 6 segundos. 22 ¡Verstappen sale detrás de Hamilton y delante de Rusell! Le tocará intentar pasar a Piastri. 22 ¡ENTRA MAX VERSTAPPEN! 21 ¡Le dicen a Max que empuje al máximo! Buscan evitar peligro con la sanción de cinco segundos. 20 ¡Sale Piastri entre Hamilton y Sainz! No ha sido una buena parada de McLaren. Antonelli tambien para. Alonso, lo mismo. 20 ¡ENTRA PIASTRI! ¡Es el primero de los de arriba en parar! 19 Norris pasó a Antonelli y ya se encuentra 5º. Leclerc, a casi cinco segundos por delante. 19 Russell empieza a quejarse de los neumáticos, pero nadie para por ahora... 18 Entramos en la ventana de empezar a realizar las paradas de cambios de neumáticos medios a duros para ir hasta el final... Queda ver si alguno se arriesga a otro Safety Car. 17 A pesar de la sanción de 5 segundos, la carrera de Verstappen está siendo sobresaliente. Está dejando a Piastri con segundos de diferencia, pero lejos de lo que necesita para aguantar la sanción. 16 Qué mal ritmo de Aston Martin. La decepción para la temporada es total. Necesitan un milagro para salir adelante este año. 15 ¡Ahora sí, Norris no le pasa antes de llegar a la recta, y aprovecha la curva 1 para pasarle! Ha perdido mucho tiempo en las vueltas anteriores... 14 ¡Peca Norris de "novato"! ¡Hamilton le deja pasar, para volver a adelantarle de la misma forma en la recta de meta! Mucha prisa de Lando por ganar posición... 13 ¡Norris adelantó a Hamilton, pero el británico consigue devolverle la maniobra! 12 Piastri sigue detrás de Verstappen. Russell está cerca en 3ª posición, pero sigue cayendo en tiempo décima a décima. Leclerc, en tierra de nadie entre los dos Mercedes y Hamilton ya sufre a Norris. 11 La degradación es bastante controlable y la estrategia a una parada parece clara. El duro funciona bien, como va demostrando Norris. 9 Tensión calmada y mucha conducción conservadora en estos inicios de carrera. Mucha caravana, con algunas separaciones, esperando a la estrategia de paradas. 8 Piastri se queda pegado a Verstappen. No tiene por qué atacar con la sanción de 5 segundos al neerlandés. 7 Norris pasa a Carlos sin problema. No es la guerra del de Williams, y el de McLaren ahora tiene que apretar para acercarse a Hamilton. 6 Verstappen, visiblemente enfadado por la sanción de cinco segundos. Sainz se queda séptimo después de que Hamilton le ganara la posición y ahora tiene a Norris por detrás. 4 ¡CINCO SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA VERSTAPPEN! 4 ¡MANDA VERSTAPPEN! ¡SE REANUDA LA CARRERA! 3 ¡El Safety se retira en esta vuelta! 3 Se ha anotado un posible adelantamiento ilegal de Verstappen a Piastri. Salió en la chicane con Piastri por delante y se quedó en primera posición. Puede que Max no tuviera espacio para ir por otro hueco. 2 Algunos han decidido parar y cambiar a duros de cara a continuar hasta el final. Tsunoda está en el box chequeando el monoplaza... Veremos si puede seguir o si lo retiran. 1 Norris aprovechó para ganar dos posiciones y elevarse a la octava posición. Alonso es el que más ha ganado, con 3, y está 10º. 1 ¡SALE EL SAFETY CAR! ¡Estaba claro! ¡Tsunoda parece que puede seguir, pero ha quedado dañado seguro! Gasly se queda fuera. 1 ¡ACCIDENTE DE GASLY Y TSUNODA! ¡En la salida de la curva cuatro! ¡Habrá safety car seguro! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA EN JEDDAH! ¡TODOS EN SUS PUESTOS! ¡TODO PREPARADO PARA QUE SE APAGUE EL SEMÁFORO! ¡RUEDAN LOS MONOPLAZAS EN LA VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Todo a punto para comenzar la carrera! ¡Ya tenemos información de neumáticos! No hay sorpresas. La amplia mayoría parte con medios a excepción de Norris, Hadjar, Stroll y Hulkenberg, que lo hacen con duros. McLaren, con estrategia conservadora para Lando, que esperará contar con un Safety Car a tiempo para cambiar ruedas. ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo preparado en Arabia Saudí para vivir una carrera espectacular! ¡No se lo quieran perder! Carlos Sainz ha sufrido 40 abandonos en su carrera en la Fórmula 1, siendo el de Baréin el segundo con Williams tras el accidente del Gran Premio de Australia. Es el 82º piloto que sufre al menos 40 abandonos en la historia de la competición, y solo Fernando Alonso (79) y Nico Hulkenberg (42) tienen más de los pilotos de la temporada actual. Aston Martin va a disputar su gran premio número 100 en la Fórmula 1 en este gran premio. Son el 29º equipo que alcance la centena de grandes premios en la historia de la competición, superando los 99 de Ensign. Charles Leclerc (Ferrari) tiene la oportunidad de subir al podio por 44ª vez en su carrera en la Fórmula 1. Se convertiría en el 20º piloto en solitario con más podios en toda la historia de la competición superando el registro de Jackie Stewart (43). George Russell (Mercedes) ha subido al podio en tres ocasiones en las primeras cuatro carreras del año en la Fórmula 1 por primera vez. Son tantos podios como en las 15 carreras anteriores. Red Bull ha puntuado en 71 grandes premios de forma consecutiva en la Fórmula 1, todos ininterrumpidamente desde Arabia Saudí 2022. Es la segunda vez en toda la historia de la competición que una escudería puntúa en al menos 71 grandes premios tras los 81 de Ferrari entre Alemania 2010 y Singapur 2014. Max Verstappen (Red Bull) ha sumado 3092.5 puntos en su carrera en la Fórmula 1, y está a 6 de superar a Sebastian Vettel como el segundo piloto con más puntos totales en la historia de la competición (3098 del alemán). McLaren ha conseguido sumar puntos en cada uno de los últimos 42 grandes premios disputados en la Fórmula 1. Se encuentra a dos más de entrar en el top 10 de rachas más largas puntuando para un equipo en la competición (44 de Mercedes entre Mónaco 2016 y Francia 2018), y solo en una ocasión lo han hecho en más ocasiones: 64 entre Baréin 2010 y Mónaco 2013. Lando Norris va a disputar su gran premio número 133 en la Fórmula 1, todos ellos con McLaren. El británico se va a convertir en el 10º piloto con más grandes premios para un mismo equipo en la historia de la competición superando a Jacques Lafite (132 con Ligier). Oscar Piastri (McLaren) ha finalizado cada uno de los últimos 32 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. De acabar en Arabia Saudí, igualará la cuarta y quinta mejor racha en la historia de la Fórmula 1: 33 de Nick Heidfeld entre China 2007 e Italia 2009, y 33 de Lewis Hamilton entre Japón 2016 y Francia 2018. Max Verstappen (Red Bull) es el único piloto que ha repetido victoria en el Gran Premio de Arabia Saudí (2022 y 2024), y el único que ha subido al podio en cada una de las cuatro carreras disputadas en Jeddah. En los 45 grandes premios disputados en la Península Arábiga (16 en Abu Dabi, 4 en Arabia Saudí, 21 en Baréin, 3 en Catar y 1 en Sakhir), el ganador ha salido de las dos primeras líneas de salida en 44 de ellas: 27 desde la pole (60%), 10 desde la 2ª posición (22.2%), tres desde la 3ª (6.7%) y cuatro desde la 4ª (8.9%), con la única excepción de Checo Pérez en 2020, correspondiente al GP de Sakhir, en el que salió 5º. ¡Buenas tardes a todos, amantes de la Fórmula 1, y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de la competición! ¡Día de carrera del GP de Arabia Saudí! ¡Jeddah, de gala para vivir una emocionante prueba!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Les esperamos mañana con el gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡La carrera en Jeddah aspira a ser más que emocionante! ¡Que tengan buena noche de sábado! ¡Adiós! Final Gran final de la qualy. Lando Norris, que comenzó con accidente y abandono en el inicio de la Q3, saldrá 10º mañana. Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc, Antonelli, Sainz -que hizo una gran sesión-, Hamilton, Tsunoda y Gasly completan el top 10. Final Son 10 primeras líneas para Oscar Piastri en la Fórmula 1, el 67º piloto que logra 10 o más en toda la historia de la competición. Final Es la primera línea número 75 de Max Verstappen, 6º piloto en la historia que consigue esta cifra en la Fórmula 1. Final Es la 42º pole position de Max Verstappen en la Fórmula 1, la 2ª esta temporada tras la conseguida en Japón. Es la 2ª que logra en Arabia Saudí tras la del año pasado. Final ¡Qué barbaridad de Q3 hemos vivido en Jeddah! ¡Tremendo envite entre George Russell, Oscar Piastri y Max Verstapppen para hacerse con la pole! Se la llevó el de Red Bull por 10 milésimas respecto al australiano. Q3 ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPEEEEEN! ¡TREMENDA PELEA EN JEDDAH QUE SE LLEVA EL DE RED BULL! Q3 ¡POLE PROVISIONAL PARA PIASTRI! Q3 ¡Ahora es Verstapppen quien es más rápido en el primer sector! Q3 ¡Piastri tiñe de morado el primer sector! Q3 ¡RUSSELL SE PONE PRIMERO POR AHORA! Q3 ¡RUSSELL SE QUIERE METER EN LA BATALLA! Q3 ¡VERSTAPPEN, UNA MILÉSIMA MÁS RÁPIDO QUE PIASTRI! ¡Queda un intento más! Q3 ¡SE REANUDA LA SESIÓN! ¡Los pilotos vuelven a salir a pista para hacer un tiempo en esta Q3! ¡7 minutos para el final! Q3 Norris perdió el control en la entrada de la curva cinco y se fue contra el muro. Golpe fuerte, pero sin peligro para el piloto. Toca esperar a que retiren el coche para reanudar la sesión. Q3 ¡ACCIDENTE DE NORRIS! ¡BANDERA ROJA! ¡SOLO PIASTRI CON TIEMPO! Quedan 8 minutos y medio... El piloto de McLaren está bien, pero mañana saldrá 10º. Q3 Comienzan las vueltas lanzadas en Jeddah... Q3 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Llega la hora de la verdad del sábado de F1! ¡A buscar la pole! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Se quedó Hamilton en las puertas de la eliminación a siete milésimas de Albon, 11º! Gran resultado de Sainz, que pasa como 8º. Norris fue el más rápido, seguido de Verstappen, Piastri, Russell y Antonelli. Leclerc, Tsunoda y Gasly completan el top 10 que peleará por la pole. Q2 ¡ALONSO SE QUEDA FUERA! Q2 ¡TODOS DE NUEVO A PISTA! ¡Caravana total en el pit lane! Q2 Todos a boxes aguardando para salir una última vez en esta Q2. Desde Hamilton, en la 7ª plaza, deberían salir todos a pista. Q2 ¡Norris se pone primero sin tener récord de ningún sector! Una décima más rápido que Max. Q2 ¡Verstappen se pone primero por ahora! Gran vuelta del neerlandés. Q2 Comenzamos a tener los primeros tiempos de la sesión, con Piastri siendo el más ráppido por ahora. Sainz, con 1:28.3, podría estar dentro de la Q3. Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q2! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Sin sorpresas esta vez! ¡Stroll, Doohan, Hulkenberg, Ocon y Bortoleto se caen! ¡Alonso pasa como 12º, mientras Sainz lo hace como 8º! Hamilton pudo abortar, pero decidió no hacerlo y pasó como 9º. Leclerc fue 13º y Verstappen el más rápido por delante de los dos McLaren. Tsunoda, 5º. Q1 ¡Vuelven a salir casi todos los pilotos a pista, salvo Norris y Russell! Algunos, con un tercer juego nuevo de blandos. Q1 Hay 12 pilotos en tres décimas. Q1 Ahora mismo, Norris, Piastri, Verstappen, Russell, Tsunoda, ALonso, Leclerc y Antonelli podrían estar en Q2 sin necesidad de volver a entrar en pista. Q1 Hadjar golpeó el coche por detrás en la última curva, pero parece que el coche del piloto francés está bien. Q1 Los monoplazas siguen completando vueltas. Sainz se pone 11º. Alonso firma un 1:28.5 que podría valerle para estar en Q2. Q1 Russell se pone cuarto. Alonso ahora mismo está 13º con un tiempo superior al que podría ser necesario para entrar en Q2. Lo mismo para Sainz, que ahora está en vuelta con el 18º tiempo. Toca que siga evolucionando la pista. Q1 Todos los pilotos en pista. Piastri se pone en primera posición y Verstappen se eleva a la tercera posición a una décima de los dos McLaren. Q1 Lando Norris se pone en primera posición. Leclerc se pone segundo con 1:28.5. Es posible que el tiempo de corte ronde el 1:28.7. Q1 Solo quedan los Racing Bulls por salir a pista. Q1 Hay 7 pilotos que aún no han salido, incluyendo los dos Mercedes y los dos Red Bull. Puede que salgan cuando los demás coches terminen. Hay zonas estrechas y de poca visibilidad... Hay que ir con mucho cuidado. Q1 Los coches siguen saltando a la pista cuando comienzan las primeras vueltas lanzadas. Toca circuito de apurar los muros... No se descarta ninguna bandera roja. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q1! Caravana de monoplazas esperando a que el semáforo se ponga verde... ¡10 minutos para que tenga lugar el inicio de la sesión de clasificación! ¡No se lo quieran perder! ¡Les esperamos! Veremos quién se hace hoy con la pole position... Aston Martin continúa con sus malos resultados en los libres, mientras McLaren sigue volando bajo el intento de pelea de Verstappen. ¿Se meterá Mercedes o Ferrari en la pelea? Tal día como hoy, en 2009, tuvo lugar la carrera del Gran Premio de China. Sebastian Vettel consiguió la segunda de sus victorias en la Fórmula 1, siendo la primera vez que Red Bull firmaba pole con victoria en la competición. Tal día como hoy, en 1970, se celebró el Gran Premio número 186 de la Fórmula 1, que tuvo lugar en España (el 16º celebrado en el país ibérico). Jackie Stewart logró la 12ª de sus victorias en la competición, el mismo día que Jack Brabham salía desde la pole por 13ª y última vez en su carrera. Bruce McLaren subió al podio por última vez (27 en total), a la vez que Mario Andretti lo hacía por primera vez Oscar Piastri (McLaren) ha conseguido pole y victoria en dos de sus últimos tres grandes premios (50 disputados). No había conseguido ninguna pole en los 47 grandes premios anteriores, y son tantas victorias como en esas 47 carreras previas. Red Bull es la única escudería que ha repetido pole position en el Gran Premio de Arabia Saudí, consiguiéndolo en cada una de las últimas tres ediciones: Sergio Pérez en 2022 y 2023, y Max Verstappen en 2024. Mercedes, con Lewis Hamilton, fue el primero en conseguirlo en 2021. El circuito de Jeddah es el tercero de más longitud del calendario actual de Fórmula 1 (6174 metros, por detrás de los 7004 de Spa y los 6201 de Las Vegas), aunque sí es el que más curvas tiene en la competición (27 – 11 a derecha y 16 a izquierda). ¡Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a un nuevo fin de semana de Fórmula 1! ¡Tercera semana consecutiva de competición antes de un breve parón de otra semana! ¡Hoy es día de clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudí!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.