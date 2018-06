Motociclismo Muerte en las carreras a los 14 años Cuenta de Instagram de Andreas Pérez. Andreas Pérez fallece al no superar las graves lesiones cerebrales sufridas el domingo en Montmeló AMADOR GÓMEZ Lunes, 11 junio 2018, 18:57

Con sólo 14 años, el piloto español Andreas Pérez falleció este lunes al no poder superar las graves lesiones cerebrales que sufrió el domingo en el circuito de Montmeló tras una caída, mientras disputaba una carrera del Mundial Júnior de Moto3 (FIM CEV Repsol). «Aunque su corazón siguió latiendo, a pesar de muchos esfuerzos, finalmente los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Andreas no ha podido ganar esta carrera», confirmó a primeras horas de la mañana el equipo Reale Avintia Academy, al que pertenecía el piloto catalán nacido en Mollet del Vallès que este año había dado el salto al Mundial Júnior y estaba considerado uno de los mayores talentos de la competición.

Andreas Pérez es el tercer piloto que pierde la vida en Montmeló en apenas dos años, después del mallorquín Luis Salom en junio de 2016, durante los entrenamientos del GP de Cataluña de Moto2, y el también catalán Enric Saurí, en julio de 2017, en el transcurso de las 24 horas de Cataluña de resistencia. Andreas Pérez se cayó el domingo en la salida de la curva 5 y fue arrollado por varios pilotos que no pudieron esquivarle, lo que provocó, tras ser atendido en el mismo circuito, que fuese trasladado de urgencia al hospital, donde se le diagnosticó muerte cerebral.

«Es lo que tiene el deporte, sobre todo el deporte de motor, que es un deporte de riesgo. Muchas veces, aunque tú vayas con mucho cuidado, te pilla», lamentó el tío del malogrado piloto, José Luis Fernández, tras certificarse el fallecimiento de «un piloto que tenía un buen futuro por delante» y que ha vuelto a teñir de luto el mundo del motociclismo como consecuencia de un «lamentable accidente». Andreas Pérez se cayó durante la tercera vuelta de una carrera que minutos antes tuvo que suspenderse con bandera roja a causa de otro accidente múltiple. Al reanudarse la prueba el piloto catalán cayó al asfalto y quedó tendido inconsciente en la pista, siendo golpeado por otros pilotos. «Había dos motos en el suelo y ví de reojo a Andreas. En principio no pensé que sería tan grave, pero cuando se escuchó el helicóptero ya sí que supe que lo era», desveló Marc García, otro joven piloto que corría por delante de él.

Andreas Pérez no supera la carrera de su vida. DEP - https://t.co/0OLchkBwUxpic.twitter.com/CG49AAvl3M — Reale Avintia Racing (@realeavintia) 11 de junio de 2018

Andreas Pérez, que tuvo su primera moto, una KTM de cross, a los 3 años, representaba a uno de los mejores equipos del 'paddock' del Mundial y pilotaba en una categoría de Moto3 destinada a prometedores pilotos, como plataforma al Mundial de MotoGP, cuya edad mínima de acceso son los 16. El pasado año ya fue uno de los más destacados en la European Talent Cup, en la que terminó cuarto, y esta temporada debutó en el Campeonato del Mundo Júnior, perdiendo la vida en la cuarta carrera del calendario, tras las de Estoril, Valencia y Le Mans, y antes de la disputa de las de Aragón, Jerez, Albacete y de nuevo Valencia.

El malogrado piloto iba a cumplir 15 años el próximo 20 de agosto y tenía como ídolo a Álex Rins, que creó el equipo con el que Andreas Pérez fue sexto en el Campeonato de España de Velocidad (CEV) en 2015, tres años antes de subir al podio en su debut en el Mundial Júnior el pasado 25 de marzo en Estoril. El escenario del fatal accidente, el circuito de Montmeló (Barcelona-Catalunya), debió someterse a una profunda remodelación exigida por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), con el objetivo de mejorar la seguridad, después de la muerte hace dos años de Luis Salom al impactar contras las protecciones de la escapatoria de la curva 12. Además de las modificaciones en los puntos más peligrosos, el circuito fue también reasfaltado.