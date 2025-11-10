Yasser del Bosque, de La Cistérniga al mundo

Juan J. López Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:26 Comenta Compartir

Yasser del Bosque está llamado a liderar la próxima generación de deportistas paralímpicos de Castilla y León. El nadador de La Cistérniga, que ya ha sido internacional con el equipo de jóvenes del Comité Paralímpico Español, ha protagonizado el segundo episodio del programa 'De Seda y Hierro', un espacio de TVE que narra el día a día de personas con historias de superación como la de Yasser.

El joven adolescente de La Cistérniga repasa, junto la ayuda de su familia de adopción –su familia a todos los efectos– cómo ha ido cumpliendo etapas en el plano personal y deportivo hasta convertirse en nadador del Centro de Alto Rendimiento de la Junta de Castilla y León en Río Esgueva. «Mi sueño es estar en los Juegos de Los Ángeles», asegura en relación a un objetivo que le llegaría a Del Bosque con 19 años, convirtiéndole en uno de los nadadores más precoces en lanzarse a la piscina en unos Juegos Paralímpicos.

Nadador, englobado en la categoría de deportistas con parálisis, el vallisoletano explica en el espacio de La 2 cómo, con la ayuda incondicional de su familia, ya se ha proclamado campeón de España cuando era infantil; cómo ha logrado la medalla de plata en el Europeo de la Juventud del pasado verano, y cómo está en la órbita del proyecto de Promesas Paralímpicas de carácter nacional.

Aún así, Yasser deja claro que más allá de sus sueños deportivos, el «sueño» cumplido es el que vive día a día con su familia, y cómo aprende a convivir con su discapacidad con la ayuda de sus 'otros' hermanos, nadadores paralímpicos de su grupo de entrenamiento, como el también vallisoletano Luis Huerta y la burgalesa Marta Fernández.

El programa también aborda cómo el joven adolescente ha superado episodios de 'bullying', y cómo compagina sus estudios en el instituto con los entrenamientos cada vez más exigentes en la piscina del CTD. Entre otras pasiones, tiene la idea de dedicarse a la automoción, cuando salga del agua y haya finalizado una trayectoria deportiva que no ha hecho más que empezar.

